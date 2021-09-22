Аргентина намерена закупить в Пакистане самолеты JF-17A

ЦАМТО, 21 сентября. По информации зарубежных СМИ, Минобороны Аргентины планирует закупить в Пакистане 12 легких боевых самолетов JF-17A "Тандер" Блок.3.

Как сообщил специализирующийся на вопросах обороны британский ресурс UK Defense Journal, в представленном на рассмотрение парламента Аргентины проекте бюджета на 2022 год на эти цели предусмотрено выделить 664 млн. долл. (включая 20 млн. долл. на создание инфраструктуры). По предварительной информации, планируется приобрести 10 одноместных и два двухместных самолета.

Решение о покупке самолетов было принято после того, как Республика Корея из-за давления Великобритании в прошлом году отказалась продать Буэнос-Айресу самолеты FA-50.

Это связано с эмбарго Великобритании на поставки вооружений в Аргентину (действует со времен Фолклендской войны 1982 года). В то же время, между Аргентиной и Пакистаном уже продолжительное время существуют дружественные отношения. Аргентина поддерживает позицию Пакистана по вопросу о праве народов на самоопределение, который регулярно обсуждается на Генеральной Ассамблее ООН. Пакистан проголосовал за резолюцию ООН, в которой указывалось, что продолжающееся существование колониализма несовместимо с поддерживаемым ООН идеалом всеобщего мира, что имеет отношение к проблеме принадлежности Фолклендских островов. По заявлению председателя сената Пакистана, Пакистан и Аргентина тесно сотрудничают в различных областях и имеют сходные взгляды по многим международным вопросам.

Как сообщал ЦАМТО, на вооружении ВВС Аргентины истребители отсутствуют с 2015 года, когда были списаны последние устаревшие "Мираж-3" и "Мираж-5". В течение последнего десятилетия МО Аргентины неоднократно пыталось приобрести новые самолеты для их замены, но планы не были реализованы по политическим и/или финансовым причинам. В частности, сообщалось об оценке возможности покупки истребителей "Кфир" компании Israel Aerospace Industries (IAI), "Мираж F1" компании Dassault, JAS-39 "Грипен" компании Saab, европейских "Тайфун" и российских Су-24, M-346FT группы Leonardo, чешских L-159 ALCA и др.

Летом 2019 года в СМИ появилась информация о том, что по результатам проведенной оценки южнокорейский FA-50 был признан лучшим вариантом для закупки. Тем не менее, в октябре 2020 года компания Korean Aerospace Industries (KAI) направила на имя посла Аргентины в Республике Корея письмо, в котором сообщила о невозможности продажи самолетов FA-50, поскольку шесть основных его компонентов производятся в Великобритании, которая запрещает их экспорт.

В течение нескольких последних месяцев официальные лица США заявляли о намерении предложить Аргентине самолеты F-16, чтобы предотвратить закупку JF-17, однако пока эти усилия не увенчались успехом. Тем не менее, вероятно, давление на руководство Аргентины будет продолжено.

JF-17 – это однодвигательный многоцелевой боевой самолет, разработанный китайской Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAIC) при участии Pakistan Aeronautical Complex (PAC). Около 58% планера JF-17 производится в Пакистане, а 42% – в Китае, окончательная сборка проходит на предприятии PAC в Пакистане. ВВС Пакистана разместили заказ на приобретение 186 истребителей JF-17, в том числе 48 JF-17 Блок.3, которые, как ожидается, будут поставлены к 2024 году. Покупателями JF-17 также являются ВВС Нигерии и Мьянмы.