Тайна борта Минобороны. Крушение Ту-154 над Черным морем остается загадкой



Такой же Ту-154Б-2, как и упавший в Черное море самолет, который входил в состав 8-й авиадивизии особого назначения. Эти лайнеры обслуживают руководство Вооруженных сил РФ.

Источник: Фото Александра Маркина Такой же Ту-154Б-2, как и упавший в Черное море самолет, который входил в состав 8-й авиадивизии особого назначения. Эти лайнеры обслуживают руководство Вооруженных сил РФ.Источник: Фото Александра Маркина

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Коц. Декабрь 2016-го оставил в историческом календаре России очередную страшную дату. Ровно год назад над Черным морем разбился борт Минобороны Ту-154Б-2, следовавший из Москвы на авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии с промежуточной посадкой в Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. Летчиков, наших коллег журналистов, знаменитого врача-волонтера Елизаветы Глинки. И 64 военных музыкантов Академического дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александра Александрова. Двадцать пятого декабря 2016 года легендарный коллектив потерял своих лучших солистов, первый состав. Пассажиры военного рейса летели на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить с наступающим Новым годом российских солдат и офицеров, второй год освобождавших Сирию от террористов. Причины катастрофы не выяснены до конца и сегодня. Об актуальных версиях - в материале РИА Новости.

Старый, но надежный

Борт RA-85572 сложно было назвать новым. Его построили на Куйбышевском авиационном заводе в 1983 году. К декабрю 2016-го 33-летний Ту-154 успел налетать 6689 часов. Впрочем, для самолетов этого типа предельный возраст - 40 лет, а ресурс - 60 тысяч летных часов. За все время эксплуатации он ни разу серьезно не ломался, а последний плановый ремонт прошел в 2014 году. За несколько дней до катастрофы с бортом возникли некоторые трудности - аэродромные службы обнаружили течь топлива из крыльевого бака. Но неполадки были оперативно устранены, работы - приняты военной приемкой. Перед вылетом 25 декабря 2016 года борт прошел все необходимые проверки, его признали полностью исправным и готовым к длительному перелету.

Самолет взлетел после дозаправки в аэропорту Сочи в 05:25 по московскому времени. Лайнер пилотировал 35-летний майор Роман Волков, налетавший за свою практику более трех тысяч часов. Погодные условия в то утро были благоприятными: видимость - около 10 километров, температура воздуха минус пять градусов, высота нижней границы облаков - 1000 метров, скорость ветра не превышала четырех метров в секунду. Отрыв самолета от взлетно-посадочной полосы (ВПП) произошел на 37-й секунде после начала разбега, на скорости 320 километров в час. Экипаж сделал два поворота на 90 градусов вправо по борту и взял курс на восток. В 05:27 Ту-154 пропал с экранов радаров и упал в море в 1,6 километра от берега и в шести километрах от края ВПП. Полет продлился всего 70 секунд.

Вскоре после трагедии военный следственный отдел Следственного комитета (СК) по Сочинскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье 351 УК России - "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия". Позднее дело передали в центральный аппарат СК. Оперативное сопровождение расследования взяла на себя ФСБ России. Кроме того, была создана комиссия Минобороны во главе с замминистра, генералом армии Павлом Поповым. Как сообщил в конце декабря начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Байнетов, изначально отрабатывалось более 15 версий крушения самолета. Позже их количество уменьшилось.

Человеческий фактор

Первые версии причин крушения на следующий день после авиакатастрофы озвучила ФСБ России: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета. Представители следствия подчеркнули, что борт не перевозил грузов военного или двойного назначения. Признаков совершения диверсии или теракта также не было обнаружено. В Сочи на борт самолета поднимались только два пограничника и таможенник.

Экспертное сообщество тоже озвучило несколько версий, в том числе и достаточно экзотических. В частности, предполагалось, что по Ту-154 могли открыть огонь из переносного зенитно-ракетного комплекса, что повлекло за собой разрушение планера в воздухе. Кроме того, специалисты не исключали, что роковую ошибку мог совершить второй пилот Александр Ровенский, перепутавший рычаги управления шасси и закрылками. По этой причине самолет не смог набрать высоту, начал падать и ударился хвостовой частью об воду.

Позже специалисты изучали вопрос загруженности судна. В апреле в СМИ появилась информация о том, что крушение могло произойти из-за перегруза лайнера. Тогда журналисты утверждали, что вместо нормативных 98 тонн вес самолета при взлете якобы составил более 110 тонн. В результате Минобороны не нашло "нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза".

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки - ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям", - в конце мая озвучили свою версию представители военного ведомства.

Точку ставить рано

Ранее к схожим выводам пришли журналисты газеты "Коммерсант", опубликовавшие собственное расследование, подкрепленное комментариями информированных источников. Утверждалось, в частности, что пилот Роман Волков стал испытывать затруднения в определении своего местоположения еще на земле - он никак не мог понять, с какой из двух полос ему предстоит взлетать. По данным издания, командир воздушного судна перестал ориентироваться в пространстве сразу после взлета. Вместо того чтобы довериться показаниям приборов, как того требуют все летные инструкции, пилот Волков стал полагаться на собственные физиологические ощущения. Вестибулярный аппарат "сообщил" ему, что машина слишком быстро набирает высоту, поэтому майор начал опускать нос самолета. Это, как пишет "Коммерсант", и привело к крушению.

Впрочем, поставить точку в выяснении причин катастрофы должен Следственный комитет, который уже несколько раз продлевал сроки расследования. В прошлую среду знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новости, что специалистам понадобится еще несколько месяцев. По его словам, неоднократные приостановки обусловлены необходимостью проведения дополнительных следственных действий и сбора исчерпывающих доказательств по уголовному делу.

"Вполне возможно, что это - не последнее продление срока следствия в связи с тем, что сейчас проводится сложная экспертиза, завершить которую в короткие сроки не представляется возможным", - подчеркнул источник.