Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
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Рабочая поездка на космодром «Восточный» вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина.
Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/
Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Космическая отрасль должна работать согласованно, чтобы избегать аварий, подобно той, что произошла в конце ноября при запуске спутника "Метеор" с космодрома "Восточный", заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Портной отвечает не за отдельный карман, отдельные пуговицы, подбор ткани и прочее, а за костюм в целом. При организации пуска с нового космодрома нужно было связать стартовый комплекс, ракету-носитель, разгонный блок и полезную нагрузку в единый космический комплекс, адаптировать софт, провести математическое моделирование, в целом провести опытно-конструкторскую работу", - написал Д.Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook во вторник вечером.
"Неужели правительство за отрасль, которая отвечает за качество и надежность выпускаемой продукции, должно это делать? Если не наладить системную работу, ввести персональную ответственность за конкретные результаты работы, обеспечить единую техническую политику, то труд тысяч людей пойдет в никуда и будет с ущербом для репутации отрасли и страны падать в очередной океан", - отметил вице-премьер.
Он заявил, что в данном случае главнее не деньги, а "сама организация работы".
Ранее днём он подверг критике "Роскосмос", объявивший о завершении работы аварийной комиссии, расследовавшей причины аварии разгонного блока "Фрегат" с группой спутников, включая российский "Метеор".
"Результаты работы аварийной комиссии Государственной корпорации "Роскосмос" не могут считаться полными и до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос: как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчётах и кто несёт за это ответственность?", - написал Д.Рогозин в Facebook.
Он отметил, что созданная Коллегией ВПК специальная комиссия по анализу эффективности реализуемой в госкорпорации "Роскосмос" системы качества и надежности ракетно-космических комплексов продолжает свою работу, её выводы будут доложены руководству страны.
Утром во вторник глава "Роскосмоса" Игорь Комаров сообщил журналистам, что авария, произошедшая после запуска с "Восточного" 28 ноября, стала следствием ошибки в алгоритме разгонного блока "Фрегат", которую невозможно выявить существующими методиками.
"Специалисты пришли к выводу, что к нештатной ситуации привело непрогнозирующееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя", - сказал глава "Роскосмоса".
"К сожалению, мы столкнулись с проблемой, которая была связана не с качеством, не с дисциплиной на производстве, а с особенностью составления программного обеспечения, которое впервые тестировалось около 20 лет назад. Это был первый пуск с данного космодрома в этом сочетании "Союз-Фрегат". Надо сказать, что если бы этот пуск происходил в другое время года и были бы несколько другие поля падения, то у нас возможно аварии и не было бы", - отметил И.Комаров.
Он напомнил, что разгонный блок "Фрегат" разрабатывался в 1998 году и с тех пор 62 раз успешно выводил на орбиту полезную нагрузку с трех космодромов - "Байконура", "Плесецка" и "Куру".
"Последовательный анализ произошедшего привел нас к вскрытию новых вопросов, которые ранее не исследовались, и они связаны фактически с историей разработки разгонного блока. ОКР был начат в 1998 году и готовился к первому пуску "Фрегата" в 2000 году. Тогда отрабатывался алгоритм работы разгонного блока. То есть, после отработки этого алгоритма были проведены 62 пуска "Фрегата", в которых особенность этого алгоритма не нашла отражение и никаких замечаний по работе его не было отмечено", - сказал он.
В свою очередь, первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Александр Иванов сообщил журналистам, что непосредственной причиной аварии стало несовершенство программного обеспечения разгонного блока, которое не удалось выявить существующими методиками, с чем согласились все члены аварийной комиссии.
"Алгоритм работы системы управления привел к некорректному определению ориентации разгонного блока после отделения от ракеты-носителя при выставленных начальных азимутах ракеты-носителя и разгонного блока на стартовом комплексе космодрома "Восточный", - сказал он.
При этом "существующие математические методы моделирования выведения космических аппаратов не могли выявить подобную ошибку".
Между тем, претензий к техническому состоянию ракеты-носителя, разгонного блока, а также космодрома не выявлено.
В результате работы комиссии было установлено, что все работы, проведенные на стартовом комплексе, связанные с подготовкой к пуску ракеты-носителя не могли привести к подобному результату. Никаких замечаний к работе и системам космодрома "Восточный" не выявлено: ни к действиям боевого расчета, ни к непосредственно технике, которая находится на "Восточном", - отметил А.Иванов.
По словам А.Иванова, эта проблема характерна лишь для запуска ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома "Восточный" и устраняется программными методами.
"Это стечение орбиты, азимута старта, районов падения и погодных условий. "Лечится" это программными методами. Это не металл, не двигатели, не перепайка, это разработка программ, отладка и новыми методами проверка", - сказал он.
Он сообщил, что проверки носят трудоемкий характер. В свою очередь, нештатные ситуации такого рода неоднократно ранее случались при запусках в разных странах.
В свою очередь, "Роскосмос" ещё накануне сформировал специальную комиссию, которой предстоит установить степень ответственности отдельных руководителей отрасли в произошедшем.
"Сформирована комиссия по оценке деятельности должностных лиц, организаций ракетно-космической промышленности, участвовавших в подготовке и проведении пуска", - сказал И.Комаров во вторник утром, добавив, что намерен лично возглавить ее.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала 28 ноября с космодрома "Восточный". Она должна была вывести на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1 и еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки. По данным источников в ракетно-космической отрасли, спутник "Метеор-М" должен был отделиться в 09:32 мск 28 ноября и начать передавать телеметрию, однако телеметрия так и не была получена, поскольку "возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат". В итоге, по информации источников, все запущенные спутники упали в Атлантический океан.
Об аварии ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 19-ю спутниками было доложено президенту РФ. Позже премьер РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать доклад Роскосмоса о причинах аварии ракеты-носителя "Союз" при запуске с "Восточного", а также наказать виновных в неудаче.
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13.12.2017
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Герасим
65
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№1
14.12.2017 10:20
Рогозин жжет! По логике он первый должен пустить себе пулю.
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forumow
3909
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№2
14.12.2017 10:42
Цитата
требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запускиПочему только за запуски...? Самая животрепещущая проблема страны...?!
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gerrfrost
3031
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№3
14.12.2017 11:15
Цитата, Герасим сообщ. №1
Рогозин жжет! По логике он первый должен пустить себе пулю.
Вы не поняли. Вот этими словами:
Цитата, q
"Неужели правительство за отрасль, которая отвечает за качество и надежность выпускаемой продукции, должно это делать? Если не наладить системную работу, ввести персональную ответственность за конкретные результаты работы, обеспечить единую техническую политику, то труд тысяч людей пойдет в никуда и будет с ущербом для репутации отрасли и страны падать в очередной океан", - отметил вице-премьер.он себя выключил из числа ответственных за весь этот бардак.... Он не причем, типа, он,типа, просто сторонний контролёр... Правительство не при делах... А если, что случится, то виновата система, которую вы выстроите... И пулю ему пускать не за что...
Как там у Кеннеди: "У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота."
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ID: 1949
1760
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№4
14.12.2017 11:50
Если верить в то, что проблема была связана с эталонным ПО, которое было признано эталонным ещё 20 лет назад, то наказание конкретного специалиста или менеджера не имеющего отношения к приёмке этой программы не принесёт пользы. Это системная ошибка.
Нужно улучшать систему верификации и сертификации компонентов и изделий, включая сертификацию комплекса до запуска. Поскольку вычислительные возможности ПО для систем верификации выросли на порядки, то постепенно надо произвести новую сертификацию, как программных, электронных компонентов, так и других решений наследованных из прошлого. Менеджеры очень не любят нести такие "непроизводительные" расходы, если под это не выделяют отдельных средств... Улучшение ПО и элементной базы частенько вскрывает алгоритмические ошибки прошлого, которые не проявлялись из-за чисто физических эффектов.
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Олег Бахарев
1982
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№5
14.12.2017 14:47
Если не могут найти ответственного за провал запуска, это значит на производстве отсутствует система контроля качества. На каждой детали, на каждой программе должна стоять печать / штамп / цифровая подпись ответственного (административно, материально и уголовно) приёмщика. Без этого космическая отрасль обречена на медленное мучительное умирание.
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Peter Tsk
4260
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№6
14.12.2017 16:05
Олег, в том и парадокс конкретно этой ситуации - всё было исправно и отработало по заложенному "двадцать лет назад" алгоритму (а кто из вас не слышал: "Работает?! - НЕ ТРОЖЬ !!!"), успешно проверенному до этого ~60 раз... - только в этот раз результат отрицательный :(
Наверное, в конечном счёте, виноват разработчик РБ. Виноват в том, что не проверил его работу при изменившихся начальных условиях пуска. Но это только в случае если данные условия у них в ТЗ чётко не прописаны. А так их тчк. прикрыта бумажкой и виноват РН "вздумавший" доворачиваться по азимуту уже после старта, чего на старых площадках Байконура и Плесецка нет, т.к. там используется поворотный стол в котором РН поворачивают ДО старта. А на Куру, видимо, доворот был меньше критического.
Может госкомиссия подписавшая разрешение на старт... но могли ли они такое предвидеть?
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