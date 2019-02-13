Космическая катастрофа в реальном времени
Отлетав полвека на модернизированной королевской "семерке", Россия начинает уступать дорогу американским "Фальконам"
"Зато мы делаем ракеты, а также в области балета впереди планеты всей", – восклицал известный лирический герой технолог Петухов. Балет тоже большое дело, но ошибка, скажем, в исполнении па де пуассон воспринимается искушенным зрителем как личный позор артиста. Ошибка в расчетах космических ракет – это уже удар по имиджу страны. Полвека спокойствия, обеспеченные нам носителем Р-7 Сергея Королева, закончились – рынок запусков захватывают более продвинутые американские "Фальконы" (Falcon Heavy), китайские "Чанчжэны", японские H-IIB. Их "подпирает" индийская ракета-носитель GSLV Mark-III.
А ведь еще в начале века правительство пеняло Федеральному космическому агентству как раз за то, что оно выступает в роли "извозчика" и в меньшей степени занимается научными исследованиями. Первенство по запускам уже не у России. Начиная с 2015 года конкуренты на международном рынке транспортных услуг начали отодвигать Роскосмос на 2-е, даже на 3-е место. Вперед вырвался Китай с 38 запусками в 2018 году, на втором месте – США (31). Россия – на третьем: 17 запусков с Байконура, Восточного, Плесецка вместо планировавшихся 30. Таким образом, мы имеем дело по меньшей мере с упущенной или потерянной выгодой.
Непослушные разгонные блоки
17 запусков было и в 2016 году, но тогда это объяснили чередой аварий "Протонов" и "Союзов". В 2018-м аварийность вышла на новую орбиту – впервые за 35 лет неудачным оказался старт 11 октября ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". К счастью, космонавты остались живы. Как и в сентябре 1983-го, безупречно сработала система аварийного спасения (САС), разработанная в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева. Иными словами, ничего нового за полвека так и не научили летать, хорошо хоть старое не забыто и помогает нам оставаться космической державой.
“Авария межпланетной станции "Фобос-Грунт" стала следствием низкой инженерной компетенции”
В такой сложной отрасли аварии могут иметь место. Но в России они случаются в два раза чаще, чем в других странах. Начиная с 2010 года из 211 наших запусков, включая "Морской старт", 12 были неудачными. Каждый раз убыток исчислялся миллиардами рублей. США запустили за это время 116 ракет, три запуска закончились аварией.
Все наши провалы в последнее десятилетие связывают с низкой квалификацией рядовых исполнителей. Кто-то забыл исправить строчку в инструкции по заправке разгонного блока ДМ-3 жидким кислородом, и три спутника "Глонасс М" сгорели в атмосфере. В другой раз по чьему-то недосмотру в звездную пыль превратили выдающийся по своим параметрам телекоммуникационный спутник не только для России, но и для всего мира "Экспресс АМ4". Его потерю должен был компенсировать "Экспресс МД2". Но кто-то на земле небрежно протер ветошью внутренние стенки дополнительного топливного бака горючего на разгонном блоке "Бриз-М". Остатки ветоши попали в магистраль наддува баков, и "Экспресс МД2" не добрался до своей орбиты.
Другой ломастер неправильно установил три из шести датчиков угловой скорости на РН "Протон-М". Вместо того чтобы лететь вверх, ракета эффектно кувыркнулась и врезалась в землю в прямом эфире телеканала "Россия 24". Специально назначенная комиссия долго не могла понять, как горе-специалист умудрился установить датчики в перевернутом виде: наверное, с помощью молотка. Кстати, другой рабочий таким же способом установил датчик разделения первой и второй ступеней на РН "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10".
Список можно продолжить. Обращает на себя внимание тот факт, что виновниками аварий чаще всего становятся рядовые рабочие, инженеры, программисты. Но ведь их работу контролировали, казалось бы, грамотные руководители. Они недоглядели, недодумали, недосчитали. Почему? Самый быстрый и простой ответ – в зарплатной ведомости. Не может человек жить на 20 тысяч рублей в месяц. Однако где-то посчитали, что молодому специалисту хватит этих денег, чтобы он остался в отрасли, не ушел, допустим, в "Эльдорадо", где за более простую работу получают больше. Таким образом, "эффективные менеджеры", экономя фонд зарплаты, сознательно отказываются от высококвалифицированных рабочих, инженеров, программистов.
Получается, как в известной интермедии. К пуговицам претензии есть? Нет! А костюм в целом бракованный. Об этом впервые заговорили после потери автоматической межпланетной станции (АМС) "Фобос-Грунт". Как предполагают, причиной аварии стала одновременная перезагрузка двух полукомплектов устройства цифровой вычислительной машины ЦВМ22 вследствие воздействия на них тяжелых заряженных частиц (по версии вице-президента Академии инженерных наук профессора Юрия Кубарева – плазмы). В обоих полукомплектах использовали микросхемы одного типа WS512K32V20G24M "белой" американской сборки. Каждая буква в номенклатуре несет важную информацию для специалистов. Например, W указывает на корпорацию White Electronic Design, S – StaticRAM, V обозначает улучшенные характеристики, M – военный класс изготовления и допусков. Иными словами, в бортовом компьютере использовали микрочипы высочайшего качества, одна беда – они не относились к классу Space, то есть не имели защиты от солнечной радиации.
Межведомственная комиссия, образованная приказом № 206 от 9 декабря 2011 года, отметила: "Модель подобного взаимодействия ТЗЧ (тяжелых заряженных частиц) с электронной компонентной базой не регламентирована нормативно-техническими документами". Проще говоря, конструкторы АМС взяли современные микрочипы, а нормативно-техническую документацию, ранее использовавшуюся применительно к транзисторам и тиристорам, оставили без изменений. Авария стала следствием недостаточной конструктивной проработки, а если взять шире, низкой инженерной компетенции.
“Проектирование проводится без технического задания, на основании устных распоряжений, часто противоречивых”
Через шесть лет история повторилась с разгонным блоком "Фрегат". Руководитель Роскосмоса Игорь Комаров признался, что программное обеспечение "Фрегата" тестировалось 20 лет назад применительно к запускам с Байконура, а не Восточного. "Если бы этот пуск проходил в другое время года и были бы несколько другие поля падения, то у нас, возможно, аварии и не было бы", – заявил Комаров, посетовав на непрогнозируемое поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя. "Существующие математические методы моделирования выведения космических аппаратов не могли выявить подобную ошибку", – добавил первый заместитель генерального директора Роскосмоса Александр Иванов.
Проще говоря, руководители не понимали или не знали, что делают их подчиненные. Вопрос: неужели мы окончательно потеряли советскую инженерную школу? Место руководителей, выросших под началом Сергея Королева, заняли те самые "эффективные менеджеры" с дипломами финансистов или квалификацией "Мастер делового администрирования".
Почему-то многие полагают, что знают две вещи: как воспитывать и как лечить. Теперь к этому прибавилась уверенность в способности руководить. Эту болезнь описал в марте 2011 года бывший ведущий специалист НПО им. Лавочкина Николай Морозов. По его словам, проектирование проводится без технического задания, на основании устных распоряжений, часто противоречивых. Добиваться соблюдения норм чревато будущими неприятностями. Отсутствует теоретическое обоснование принимаемых технических решений, хотя по межгосударственному стандарту "Единая система конструкторской документации" предусмотрены этапы, предваряющие выпуск рабочей документации. Но решающими являются не научно апробированные аргументы, а личное мнение начальника. Морозов приводит высказывание одного из руководителей: "Надежность – продажная девка империализма. Надо будет – я (именно так!) заплачу директору Центра надежности, и он напишет ту цифру, какую надо".
За прошедшие семь лет менялись руководители, но не порочная практика руководства. Среди начальников разного уровня можно встретить таких, которые не понимают, как работает техника и как организовать ее безаварийную эксплуатацию.
Плохая им досталась миля…
На девятый день после назначения Игоря Комарова руководителем госкорпорации одна из газет предупреждала: "Впору задуматься: а на своем ли он будет месте?". Новый начальник, судя по всему, не понял даже утвержденную Дмитрием Медведевым концепцию госкорпорации. Роскосмос должен получить в свое распоряжение те же функции, что есть у Росатома, заявил Комаров. Хотя проблемы у отрасли выявились более серьезные и необходимо было концентрировать усилия иначе, нежели в атомной промышленности. Тем не менее Комаров оказался главным разработчиком идеологии первого этапа реформирования отрасли, который потом был признан ошибочным.
Хотелось бы поверить, что самое плохое в истории отрасли позади. Но главное испытание, видимо, только на подходе. Дело в том, что к участию в реконструкции высокотехнологичных производств рвутся дилетанты. Их манят огромные бюджетные средства, выделенные на несколько ФЦП, в том числе "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы". В частности, за счет бюджета этой ФЦП, а также собственных средств Объединенной двигателестроительной корпорации осуществляются реконструкция и техническое перевооружение производства машиностроительной компании "Кузнецов".
Фото: ridus.ru
Наиболее крупным поставщиком "Кузнецова" стало ООО "Станкофлот". С ним в прошлом году подписаны два контракта на сумму свыше 436 миллионов рублей. По данным СПАРК, ООО "Станкофлот" до мая 2016-го было известно как ООО "А-Медиа". Из названия видно, сколь много у него общего со станкостроением. Тем не менее в 2016 году новая компания сразу же получила три контракта на 256,4 миллиона рублей, в 2017-м – два на 125,9 миллиона и в 2018-м – еще два от "Кузнецова".
Речь о договорах о выполнении работ по устройству внутриплощадочных инженерных и электрических сетей по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение ракетных двигателей" и о выполнении комплекса строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение ракетных двигателей 14Д21/14Д22 на промплощадке ОАО "Кузнецов", г. Самара"). Закупка осуществлялась у единственного поставщика. При этом начальная, то есть максимальная цена, назначенная заказчиком, в обоих случаях не снижалась.
Как же ООО "Станкофлот" планирует выполнять эти многомиллионные контракты, какими силами? По данным Rusprofile.ru – специализированного интернет-ресурса о российских юридических лицах, среднесписочная численность сотрудников ООО "Станкофлот" по состоянию на 4 января 2019 года составляла всего… 11 человек.
Спрашивается: почему старейшая фирма предпочла частную компанию, у которой нет ни своих научно-исследовательских институтов, ни производства? Тем не менее "Станкофлоту" доверили строительно-монтажные работы по важному и ответственному проекту. Для тех, кто не знает, поясню: ракетный двигатель 14Д22 разрабатывался для первой ступени РН "Союз-ФГ", 14Д21 – для второй ступени "Союза", той самой ракеты-носителя, запуск которой 11 октября прошлого года закончился аварией.
Чтобы узнать, чем рискует "Кузнецов", связываясь со "Станкофлотом", самарцам стоило бы внимательно изучить деятельность подрядчика хотя бы через Интернет. Статей о "подвигах" фирмы там немало. Например, о том, как "Станкофлот" не поставил государственному научному центру РФ – ОНПП "Технология" им. Ромашина, также производящему продукцию авиационного и космического назначения, оборудование на 200 миллионов рублей (https://marafonec.livejournal.com/11265917.html). Одно то, что владелица компании замешана в скандале с ЖК "Кутузовская миля" (газета РБК, № 188, 29 октября 2018 года), должно было бы насторожить двигателестроителей при выборе подрядчика.
Может быть, не стоило подробно останавливаться на одной фирме, возникшей среди предприятий ОПК, как черт из табакерки. Но ведь сколько такой чертовщины уже произошло вокруг федеральных целевых программ. Скандалов, связанных со строительством космодрома Восточный, хватило на несколько десятков уголовных дел. Хищения, вскрытые на предприятиях ракетно-космической отрасли и оцененные Следственным комитетом РФ в 5,4 миллиарда рублей, а Генпрокуратурой РФ – в 7,5 миллиарда, поражают своим размахом. Это почти в 13 раз больше плановой суммы государственных капиталовложений на 2019 год по ФЦП "Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации". Прибавим десятки миллиардов рублей, потерянных при авариях, но все равно общая сумма потерь будет далеко не полной.
И по-прежнему нет ответа на тривиальный вопрос: что делать? Проблема-то не в конкретном руководителе и уж тем более не в стрелочнике на железнодорожной ветке, протянутой от монтажно-испытательного до стартового комплекса, а в системе.
В 2019 году планируется выполнить 32 запуска ракет-носителей. Это почти в два раза больше, чем в 2018-м. Но главное, конечно, не количество, а отсутствие падений. Избитую истину о том, что безопасность в космосе обеспечивается на Земле, повторяли почти все предыдущие руководители федерального ведомства. Трудно представить, как без системных преобразований остановить скатывание передовой отрасли на обочину звездного пути. Чтобы предотвратить новые аварии, нынешнему главе госкорпорации предстоит учесть все ошибки предшественников. Поможет ли в этом Дмитрию Рогозину прежнее кураторство ОПК на посту вице-премьера, покажет время.
Владимир Гундаров, капитан 1-го ранга запаса, член Международного союза журналистов
Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 5 (768) за 12 февраля 2019 года
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Хищения, вскрытые на предприятиях ракетно-космической отрасли и оцененные Следственным комитетом РФ в 5,4 миллиарда рублей, а Генпрокуратурой РФ – в 7,5 миллиарда, поражают своим размахом.Вот за это и бились отчаянно с коммунизмом Чубайсы, чтобы воровать миллиарды.
Не могу представить, чтобы такое было возможно в СССР. А "кровавый" Сталин точно расстрелял бы пару десятков подобных ретивых "частных предпринимателей".
бились отчаянно с коммунизмом Чубайсы
Что бы биться с коммунизмом его сначала построить нужно, а его не построили. Чубайсам не нужно было ни с чем отчаянно биться, т.к. кровавый товарищ Сталин создал и накрепко закрепил систему, в рамках которой политика стала исключительной прерогативой безыдейных приспособленцев, а не идеологически мотивированных людей, которых кровавый товарищ Сталин просто расстрелял. Живым доказательством чему и стали бесчисленные члены КПСС с 1978 года Чубайсы и заведующие отделом агитации и пропаганды обкома комсомола Турчиновы.
кровавый товарищ Сталин создал и накрепко закрепил систему, в рамках которой политика стала исключительной прерогативой безыдейных приспособленцев, а не идеологически мотивированных людей, которых кровавый товарищ Сталин просто расстрелял.Товарищ Сталин умер в 1953 году, а на него всё собак вешают. Не надо так огульно и бездоказательно. У товарища Сталина своих косяков и скелетов хватает, чтобы ещё за всех остальных даже после смерти через 50 лет отвечать. До 1978 года это уже 25 лет прошло, Хрущёв своё на троне отсидел, а Брежнев в процессе был, сейчас 2019 год, а всё на Сталина пытаются спихнуть все проблемы. Я тут процитирую монографию Ермолова А.Ю. "Танковая промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны". "Советская промышленность в период войны во многом обязана инициативности, решительности и организаторским способностям этих людей. Об этом поколении руководителей можно сказать, что они оказались в нужном месте в нужное время. Их сильной стороной была высокая работоспособность. Важно было и то, что эти люди были полностью лояльны существующему режиму, и эта лояльность имела в качестве главной основы понимание, что именно этот режим обеспечил им уникальные возможности для продвижения и самореализации. Они чувствовали себя его органической частью, плотью от плоти. Для них собственные интересы и интересы системы (которую они не отделяли от страны в целом) были слишком сильно переплетены, чтобы пытаться отделять их. Поэтому они стремились делать то, что сами считали нужным для пользы порученного им дела, а не просто выполнять указания начальства, и в таком отношении к своей работе было, может быть, их самое главное достоинство. Они показали себя смелыми инициативными руководителями, умеющими брать на себя ответственность и не бояться её, имеющими собственные концепции развития порученной им области и твердо отстаивающими их". Это всё при Сталине. Сейчас про кого-то можно так сказать?
Их сильной стороной была высокая работоспособность. Важно было и то, что эти люди были полностью лояльны существующему режиму, и эта лояльность имела в качестве главной основы понимание, что именно этот режим обеспечил им уникальные возможности для продвижения и самореализации.угу, под угрозой расстрела
угу, под угрозой расстрелаДа ну? А откуда сведения? Вы себе представляете, каково это: много лет под угрозой расстрела трудиться на высших постах, вроде наркома танковой или нефтяной промышленности? А люди годами работали, работали хорошо и достигали очень больших успехов, сейчас нам такое и не снится.
Нигде, кроме как в обильном потоке известной субстанции, пролившейся на нашу страну в 90-е с экранов ТВ и страниц разнообразной прессы, я не встречал сведений о том, что всё советское руководство годами работало под угрозой расстрела. Это была угроза лично от людоеда Сталина, наверное. Такие заявления бросают не то что тень на историю всей страны и всего народа, они просто их марают, и без документальных свидетельств это клевета. Хорошо, если сказано просто по незнанию. Повторю: у товарища Сталина своих косяков и скелетов хватает, чтобы ещё за всех остальных даже после смерти через 50 лет отвечать.
Такие заявления бросают не то что тень на историю всей страны и всего народа, они просто их марают, и без документальных свидетельств это клевета. Хорошо, если сказано просто по незнанию.народ-то не трогайте хоть... на его долю и так выпало...
только от голода 30-х погибло около 7млн.
А если всё посчитать, то и 10млн. наберётся
Все исследования опубликованы, знакомьтесь.
только от голода 30-х погибло около 7млн.Это же не все жертвы. А годы гражданской войны, а геноцид казачества как этноса, а известные "репрессии", а потери в Великой Отечественной войне...
Очень жаль, Павел 1978, что вы родились так поздно и не смогли предъявить всех этих претензий лично товарищу Сталину или хотя бы местному участковому того времени.
В википедии есть фрагмент дискуссии (письма) товарища Шолохова и товарища Сталина по интересующему вас вопросу. Представляется, что обе стороны пишут достаточно искренне. Однако, по данным текстам, позиция товарища Сталина выглядит более солидно.
Интересно:
1. Кого бы вы хотели видеть на месте Сталина?
2. Какой курс после фиаско царского режима (предательство окружения царя и его низложение) вы считаете более приемлемым для России и почему всё сложилось не так, как вам бы хотелось (а может и не только вам)?
3. От кого сейчас собираетесь спасать Россию? Или ваш спасительный потенциал исчерпывается исключительно историческими фигурами прошлого?
1. Кого бы вы хотели видеть на месте Сталина?демократически избранного руководителя
2. Какой курс после фиаско царского режима (предательство окружения царя и его низложение) вы считаете более приемлемым для России и почему всё сложилось не так, как вам бы хотелось (а может и не только вам)?тот курс, за который бы проголосовало большинство
не сложилось, т.к. кучка отморозков захватила и узурпировала власть в октябре
От кого сейчас собираетесь спасать Россию? Или ваш спасительный потенциал исчерпывается исключительно историческими фигурами прошлого?от некомпетентных, беспринципных, жадных и глупых чиновников
Вы видимо плохо представляете что такое коммунизм.Цитата, thinking сообщ. №1бились отчаянно с коммунизмом ЧубайсыЧто бы биться с коммунизмом его сначала построить нужно, а его не построили.
К. Маркс в 1875 г. в «Критике Готской программы» научно обосновал, что социализм и коммунизм — это две ступени развития, две фазы одной, коммунистической общественно-экономической формации. Если достигнута первая фаза коммунизма - социализм, то вполне уместно говорить и о коммунизме в противовес капитализму.
Впрочем, я не собираюсь дискутировать о том, был ли построен социализм в СССР или не был.
Вот что говорил сам Чубайс об уничтожении коммунизма. (если угодно, дискутируйте с ним)
https://www.youtube.com/watch?v=QCTWrBEacAw
Мы занимались не сбором денег а уничтожением коммунизма. Это разные задачи, с разной ценой. Мало кто на западе понимает что такое коммунизм на самом деле и какую цену заплатила наша страна за это.А насколько отчаянно бились Чубайсы с коммунизмом и какую цену пришлось заплатить нашей стране за уничтожение коммунизма или же занимались они этим спустя рукава?
...
каждый проданный завод, это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой - двадцатый вопрос, двадцатый. А первый вопрос один, каждый появившийся частный собственник в России это необратимость. Это необратимость.
...
Приватизация в России до 97 года вообще не была экономическим процессом.
...
Она решала главную задачу, остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили ее полностью."
***
Чтобы убить коммунизм (основанной на плановом хозяйстве) надо его обескровить и лишить сил. С этой целью народное хозяйство не только передавалась в частные руки, но и всемерно разрушалось, для достижения необратимости. Нет завода, нечего национализировать и негде взять силу коммунизму, если вдруг его захотят реанимировать. Все ясно и просто.
http://rusrand.ru/forecast/chto-prinesli-rossii-reformy-1990-h-godov--ekonomicheskie-itogi--I
Что принесли России реформы 1990-х годов? — Экономические итоги
Американские экономисты П.Реддуэй и Д.Глински в своей книге «Трагедия российских реформ» приводят данные статистики: «В период Второй мировой войны валовый внутренний продукт в СССР сократился на 24%, в период Великой депрессии в США ВВП сократился на 30,5%, в период с 1992 по 1998 гг. ВВП в России сократился на 47%, а промышленное производство уменьшилось на 56%»[5]"Вдумайтесь в эти цифры. ВВП упал в ДВА раза против Второй мировой войны. Чибайс с компанией превзошел в два раза Гитлера, за которым была экономическая и военная мощь порабощенной Европы.
[5] См.: Reddaway P., Ginski D. The Tragedy of Russia Reforms: Market Bolshevism against Democraty. Washington, D.C.: US Inst, of Peace Press, 2001, p.249.
Так что точнее будет сказать не "бились отчаянно", а вели жестокую войну против нашей страны, против всего народа.
Да так феерично и быстро, что до сих пор все удивляются.
И ещё долго будут удивляться. На революционном запале нельзя
бесконечно двигаться вперёд и рвать из народа жилы.
Запал кончился, пришли карьеристы и бюрократы и все жертвы коту под хвост.
Подсели на нефтеиглу и так и не сумели грамотно выстроить хозяйство.
Бездари.
от некомпетентных, беспринципных, жадных и глупых чиновниковСразу видно, что вы человек разумный и осторожный. От этих "нехороших" чиновников можно любую страну защищать в любое время при любом режиме. И при Сталине можно было. Это называлось тогда так "колебаться вместе с линией партии")
Сразу видно, что вы человек разумный и осторожный. От этих "нехороших" чиновников можно любую страну защищать в любое время при любом режиме. И при Сталине можно было. Это называлось тогда так "колебаться вместе с линией партии")Сталина народ не выбирал. Это принципиально...
А фамилии я часто указываю. Таких у нас хватает. Яровая, Рогозины.
И Путин меня с недавних пор тоже не устраивает.
А откуда сведения? Вы себе представляете, каково это: много лет под угрозой расстрела трудиться на высших постах, вроде наркома танковой или нефтяной промышленности?
- Народный комиссар боеприпасов СССР Иван Сергеев, в 1942 без суда приговорен к расстрелу
- Народный комиссар внешней торговли СССР Аркадий Розенгольц, расстрелян в 1937
- Народный комиссар внешней торговли СССР Евгений Чвялев, расстрелян в 1937
- Народный комиссар внутренних дел СССР Генрих Ягода, расстрелян в 1938
- Народный комиссар внутренних дел СССР Николай Ежов, расстрелян в 1940
- Народный комиссар водного транспорта СССР Николай Янсон, расстрелян в 1938
- Народный комиссар водного транспорта СССР Николай Пахомов, расстрелян в 1938
- Народный комиссар здравоохранения СССР Григорий Каминский, расстрелян в 1938
- Народный комиссар здравоохранения СССР Михаил Болдырев, расстрелян в 1939
- Народный комиссар земледелия СССР Яков Яковлев, расстрелян в 1938
- Народный комиссар земледелия СССР Михаил Чернов, расстрелян в 1938
- Народный комиссар земледелия СССР Роберт Эйхе, расстрелян в 1938
- Народный комиссар зерновых и животноводческих совхозов СССР Моисей Калманович, расстрелян в 1938
- Народный комиссар зерновых и животноводческих совхозов СССР Николай Демченко, расстрелян в 1937
- Народный комиссар оборонной промышленности СССР Моисей Рухимович, расстрелян в 1938
- Народный комиссар пищевой промышленности СССР Абрам Гилинский, расстрелян в 1939
- Народный комиссар почт и телеграфов СССР Иван Смирнов, расстрелян в 1936
- Народный комиссар почт и телеграфов СССР Артемий Любович, расстрелян в 1938
- Народный комиссар почт и телеграфов СССР Николай Антипов, расстрелян в 1938
- Народный комиссар почт и телеграфов СССР Алексей Рыков, расстрелян в 1938
- Народный комиссар путей сообщения СССР Алексей Бакулин, расстрелян в 1939
Дальше я просто устал, их там много ещё...
Дальше я просто устал, их там много ещё...Так это вы просто перечисляли, и то устали. А представляете как тов Сталин устал?! Время конечно было жуткое. Но вселяло надежду. А значит - не самое плохое.
И было чёткое целеполагание - служить интересам страны, сиречь - трудового народа.
Речь о договорах о выполнении работ по устройству внутриплощадочных инженерных и электрических сетей по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение ракетных двигателей" и о выполнении комплекса строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение ракетных двигателей 14Д21/14Д22 на промплощадке
ОАОПАО уже три года тому как "Кузнецов", г. Самара".
Для тех, кто не знает, поясню: ракетный двигатель 14Д22 разрабатывался...
Какое еще "техперевооружение двигателей", что это за хрень?!
Статья с пространным патетическим вступлением является банальной заказухой какого-нибудь конкурирующего местечкового лоббиста со своим карманным строительным подрядчиком.
В связи с огромным бюджетом, выделенным на развитие "Кузнецова", вокруг предприятия и внутри его администрации складывается нездоровый конфронтационный климат.
Предположу, что через некоторое время услышим об очередной порции уголовных дел по коррупционным статьям, связанным, на этот раз, с ПАО "Кузнецов" :(
Но вселяло надежду. А значит - не самое плохое.
И было чёткое целеполагание - служить интересам страны, сиречь - трудового народа.
Их расстреливали не за служебное несоответствие, а за участие в выдуманных заговорах, т.е. речь шла не об интересах страны, а о личной лояльности Сталину. "Государство — это я!".
Надежду на что оно вселяло? Вот я когда читаю, про то, что взяли товарища Бухарина, к примеру, который, как выяснилось, - больше не товарищ, то я к нему большого сострадания не испытываю, "так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю" и у всех этих бывших большевистских геноссе у самих руки по локоть в крови, но когда я узнаю, что в течение года после ареста Бухарина арестовали всех его родственников и родственников его жены, то вот тут уже без сострадания мне никак. Или узнаю, что двадцатитрехлетняя дочка Чернова(который большевик, а не эсер), которая на суде заявила, что показания против отца из неё выбили, в тот же день была расстреляна за участие в антисоветском право-троцкистском блоке, то испытываю омерзение к этой системе. Какую надежду дарит расстрел двадцатитрёхлетней девушки, которая никого не убивала, а просто дочь "не того" человека? Точнее - какую надежду он давал современникам? Сейчас-то, в ретроспективе, мы уже знаем, что исторический процесс со всей своей материалистической беспощадностью Советский Союз приговорил, все тогдашние надежды были пустыми, а все жертвы сданной Первой Мировой, гражданской войны и репрессий были напрасны.
Их расстреливали не за служебное несоответствие, а за участие в выдуманных заговорах, т.е. речь шла не об интересах страны, а о личной лояльности Сталину.Это ваше личное огульное мнение. Сейчас каждый имеет право на любое мнение.
все тогдашние надежды были пустыми, а все жертвы сданной Первой Мировой, гражданской войны и репрессий были напрасны.Таки вы выход из мясорубки Первой мировой простить не можете?! Это какой-то фантомный патриотизм. До победного конца погибать? За что, собственно, было погибать? Однако, выход из войны - это тема мутная. Про отношения револьюционэров с немцами, а также, с охранкой царской много баек разных.
А напрасность жертв определит суд истории. Рано пока об этом говорить. Если конец света наступит уже сегодня, то выходит, что напрасно. Но возможно, что и в
этом случае "жертвам за правое дело" (дело освобождения трудящихся от гнёта эксплуататоров) что-то зачтется в том, трансцендентальном мире.
Владимир Гундаров, капитан 1-го ранга запаса, член Международного союза журналистовЕсть Международная федерация журналистов.
Есть Международный союз журналистов и писателей.
Есть даже Международная конфедерация журналистских союзов.
Нет никакого "международного союза журналистов". Легко предположить, что каперанг он такой же фуфельный.
Кого-то вроде Ельцина или Горбачева? Один "демократически" разрушил СССР, а второй не смог (или не захотел) сохранить его.Цитата, zhelezyaka сообщ. №71. Кого бы вы хотели видеть на месте Сталина?демократически избранного руководителя
Действительно, заглянув в интернет и пробежав мельком странички, посвященные февральской революции 1917 года, мы читаем:
https://studopedia.ru/10_71266_bilet-fevralskaya-revolyutsiya---prichini-osnovnie-sobitiya-itogi-dvoevlastieosobennosti-i-posledstviya.htmlВ этом случае становится ясно, что большевики, захватив власть в стране, не только узурпировали власть, но и прервали победоносное шествие демократии в России. Об этом Вы, Павел нам и пишете
Февральская революция 1917 года стала первой победоносной революцией в России и превратила Россию, благодаря свержению царизма, в одну из наиболее демократичных стран.
тот курс, за который бы проголосовало большинствоКакие могут быть в этом сомнения - никаких.
не сложилось, т.к. кучка отморозков захватила и узурпировала власть в октябре
Я часто пишу, выводы на основе неполных данных, в общем случае, неверны.
Посмотрим на некоторые дополнительные данные и попробуем честно разобраться, каковы были реальные причины и цели февральской революции 1917 года и к чему она привела.
Россия накануне революции
http://www.cisdf.org/TRM/Ionzev/book-6.6.html
с 1900 по 1913 гг. промышленное производство России удвоилось.
...
Сельское хозяйство также показало заметный прирост: в пятилетие 1908-1912 гг. в сравнении с предыдущим пятилетием производство пшеницы выросло на 37,5%, ячменя - на 62,2%, овса - на 20,9%, кукурузы - на 44,8%; в эти годы Россия производила зерна на 28% больше, чем США, Канада и Аргентина вместе взятые. В годы хорошего урожая (напр., в 1909-1910 гг.) вывоз русской пшеницы составлял 40% мирового.
...
Среднегодовые темпы роста российской экономики превосходили развитие всех Других развитых стран, составив 8% в 1889-1899 гг. и 6,25% в 1900-1913 гг. (снижение темпа объясняется войной с Японией и смутой 1905-1907 гг.). Причем, успешно развивались не только сельское хозяйство, добыча сырья и металлургия, но и самые передовые отрасли: машиностроение, химия, электротехника, авиастроение.
...
"Несмотря на войну, российская экономика продолжала расти: по сравнению с 1913 г. она составила в 1914 г. - 101,2%, в 1915 г. -113,7%, в 1916 г. - 121,5%. Россия прочно вошла в число экономически развитых стран, заметно уступая лишь США, Англии и Германии, а по концентрации производства (доле крупных предприятий) вышла на первое место в мире.
...
С 1900 по 1913 гг. вывоз русских товаров возрос в 2,5 раза.
Кратко итоги: Россия была сильным конкурентом для развитых стран мира и продолжала расти быстрее других стран. Что могло остановить Россию?
Как известно, войны являются средством решения экономических проблем. И вот как-то "случайно" началась первая мировая война. Она призвана была решить многие проблемы, среди которых была задача, по крайней мере, замедлить развитие России.
По всей видимости, война оказалась недостаточно сильным регулятором и решили усилить воздействие на Россию, путем экспорта революции.
Мы сейчас очень хорошо знаем, как умело экспортируются революции и каковы их результаты.
Какая же революция произошла в России в феврале 1917 года? Инициированная извне, с целью разрушить Российскую империю или же она явилась закономерным итогом чисто внутренней борьбы против самодержавия за демократические свободы?
Хочу заметить, что в Великобритании наличие королевской власти не помешало установлению демократии, а в России, по совершенно непонятной причине, царь этому очень сильно мешал.
Россия после февральской революции.
Целенаправленно разрушалась Россия. Вот факты по состоянию дел в армии, ведь, ясное дело, поражение России в войне ни в малейшей степени не усилит Россию и ее экономику.
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ogp/armiya-v-period-revolyutsionnyih-sobyitiy-1917-goda-i-grajdanskoy-voynyi/Резуме.
При этом кадеты, входившие в состав Временного правительства до августа 1917 г., поощряли разрушавшую армию политику. В марте-октябре усилиями кадетов (а затем эсеров) в отставку были отправлены 374 генерала.
...
После ареста Л.Г. Корнилова армия вообще, можно сказать, осталась без верховного главнокомандующего, так как в сентябре и октябре 1917 г. этот пост формально занимал сам А.Ф. Керенский, юрист по образованию.
...
Вместо того чтобы укрепить пошатнувшуюся после Февральской революции дисциплину в армии, покончить с братанием и усилившимся дезертирством, Временное правительство по настоянию входивших в него эсеров и меньшевиков приняло в мае 1917 г. Декларацию прав военнослужащих.
...
По мнению многих генералов, она явилась последним гвоздем, заколоченным в гроб Русской армии.
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20170222/234979364/Fevralskaja-revoljucija-1917-prichiny-hod-i-itogi-revoljucii.htmlДаже ежу понятно, февральская революция резко усилила негативную ситуацию в стране и громкие вопли о демократии были только ширмой за которой активно разрушалась Российская империя.
После Февральской революции Россия переживала острый экономический и политический кризис. И в результате, за Февральской революцией последовала Октябрьская революция под лозунгом "Вся власть советам!".
Вывод очевиден, февральская революция была нацелена на разрушение опасного конкурента западным странам и инициировалась извне.
Это дает мне право "героев" февральской революции назвать "кучкой отморозков", а ни как не большевиков, начавших в октября в тяжелейших условиях беспримерный поход в будущее, создавших в итоге сверхдержаву.