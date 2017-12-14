Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
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Як-141.
Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - "Объединенная авиастроительная корпорация" имеет научно-технологический задел для оснащения перспективных авианосцев самолетами вертикального взлета, сообщил "Интерфаксу" генеральный конструктор - вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков.
"Действительно, такие разговоры ведутся (о планах по созданию самолетов вертикального взлета - ИФ). У нас еще в советское время был хороший отработанный задел. Я считаю, что эти наработки ОКБ Яковлева даже сейчас весьма современного уровня. Можно вернуться к этой теме при появлении соответствующего заказа со стороны Минобороны", - заявил С.Коротков.
Он напомнил, что конструкторское бюро им. Яковлева разработало прототипы таких самолетов и приступило к их летным испытаниям, однако эти работы были приостановлены в 1990-х годах.
"Но эти технологии по вертикальному взлету уникальны и до сих пор представляют интерес с точки зрения их применения", - считает генконструктор.
При этом он подчеркнул, что в случае заказа Минобороны РФ на разработку самолетов вертикального взлета для оснащения перспективных авианосцев, нужно будет вести эти работы с учетом сегодняшних реалий, так как "что-то, сделанное в прошлом, сегодня становится посредственным, со временем теряет свою актуальность".
"Но все зависит от доктрины Минобороны. Если они видят в этом (разработке новых самолетов для авианосцев - ИФ) необходимость и нужность, то такую задачу поставят", - сказал С.Коротков.
В августе в ходе форума "Армия-2017" замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов сообщил о планах ведомства в районе 2025 года приступить к строительству нового авианосца и созданию для него летательного аппарата, возможно, с укороченным разбегом или вертикальным взлетом.
В конце ноября он подтвердил, что новая госпрограмма вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы предполагает разработку и закладку современных авианосцев.
"Если говорить конкретно про авианесущие крейсера, то это конец программы, мы планируем разработку и закладку современных авианосцев", - сказал Ю.Борисов журналистам.
Он заявил, что в проекте ГПВ заложена работа по созданию самолета вертикального взлета для оснащения новых авианосцев.
"Безусловно. Логично было бы предположить, что за то время те модели, имеются в виду МиГ-29 и Су-33, уже морально будут устаревать, и через 10 лет, безусловно, потребуется создание нового летательного аппарата. Такие планы есть, с укороченной взлетопосадкой либо с вертикального взлета", - сказал Ю.Борисов, отвечая на вопрос, ведется ли работа по созданию самолета вертикального взлета для авианосцев.
ОКБ имени Яковлева является единственным российским авиаразработчиком, имеющим опыт создания боевых самолетов вертикального взлета и посадки. С середины 70-х годов конструкторским бюро разрабатывался многоцелевой сверхзвуковой всепогодный палубный самолет вертикального/короткого взлета и посадки Як-141. Он совершил первый полёт в 1987 году, а в 1991 году впервые произвел посадку на палубу авианесущего корабля.
Як-141 предназначался для обеспечения прикрытия авианосных соединений от авиации противника, завоевания и удержания господства в воздухе, ведения ближнего маневренного и дальнего боя, а также для нанесения ударов по наземным и надводным целям.
На официальном сайте ОКБ им. Яковлева отмечается, что самолет Як-141 "намного опередил свое время".
Там же сообщается, что "решение правительства о прекращении программы разработки этого самолета в 1992 году было принято в разгар его лётных испытаний".
После прекращения испытаний самолет Як-141 был впервые продемонстрирован на авиасалоне Фарнборо в 1992 году.
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13.12.2017
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hidrogenium66
150
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№1
14.12.2017 04:48
F-35 c укороченным взлетом на основе нашей забытой технологии заставил все таки вспомнить ее.
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NANOBOT
993
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№2
14.12.2017 08:03
Любая авиация хороша для бомбежки территорий без ПВО. Поэтому вариант группировки эсминцев с ракетами и БЛА- разведчиками с целеуказанием в реальном времени лучше, особенно если использовать укороченные калибры с дальностью до 500 км. Любителям дешевого чугуния можно подогнать оморяченный смерч. А вертолетоносец с Ка-52 и ударными БЛА удовлетворит любого и гарантированно до 2030 года
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forumow
3909
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№3
14.12.2017 09:12
Цитата, NANOBOT сообщ. №2
Любая авиация хороша для бомбежки территорий без ПВО.Любая авиация имеет превосходство в мобильности и оперативности перед другими силами. Её в короткий срок возможно сосредоточить в превосходящем количестве против статичного или маломобильного противника и раскатать его. Те-же корабли или наземные войска прикрытые ЗРВ. Затем столь же оперативно собрать её для удара по по другой цели или даже перебросить на совершенно другой ТВД. Например ДА собранная со всей России может сперва бомбить цели в Европе или Атлантике, а на следующий день быть переброшенной на ДВ. А кораблям сколько на это понадобится времени...?! При этом им также надо будет опасться вражеских сил совершенно неэффективных против авиации. А на морях нынче доминируем совсем не мы...!
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Павел 1978
8899
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№4
14.12.2017 10:13
я представляю какой сейчас ажиотаж в ОАК и Ко.
Такая уникальная возможность по распилу бабла.
Это же второй Су-57 будет по затратам.
Ух... дух наверно захватывает, ручонки потеют... ух... мрии...
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Воин3D
1397
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№5
14.12.2017 10:18
Вообще, авианосцы для России это бред. Даже посмотреть с какой интенсивностью использовалась авиация непосредственно с Кузнецова и использовалась с наших сухопутных баз. Те же американцы с корабля летают в несколько раз интенсивнее. Об этом была статья Мураховского. Вот вертолетоносцы, это дело интересное. Потому. что там идет сочетание нескольких функций, в т.ч. десант, спецоперации, управление группировкой. Гонять авианосец для этих вещей экономически бессмысленно. Американцам нужны авианосцы для проецирования своей военной силы на другие континенты, а нам это для чего?
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forumow
3909
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№6
14.12.2017 10:23
Цитата, Павел 1978 сообщ. №4
Это же второй Су-57 будет по затратам.Нет! Чтобы построить Су-57 нужно было сперва создать не существовавшие до того в авиастроении технологии нового поколения. При создании же ещё одного самолёта того же поколения - будут использованы уже достигутые результаты.
Так или иначе, какой нибудь ЛФИ всё равно будет у нас создан. Почему не СВВП...?!
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snc
583
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№7
14.12.2017 10:27
Воин3д,
Авианосцы нужны для создания над собственным флотом зонтика ПВО, который, в свою очередь, невозможно создать без самолётов ДРЛО которые невозможно запустить с палубы без катапульты которая может быть только на полноценном авианосце.
Создание вертикалок отвлечёт огромные средства от гораздо более актуальных задач.
Всех инициаторов проталкивающих идею возрождения вертикалок и пропихивания их на флот ФСБ следовало бы тщательно проверить на подкуп со стороны наших заокеанских "друзей", а если окажутся чистыми - просто выгнать за профнепригодность.
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Павел 1978
8899
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№8
14.12.2017 10:48
Цитата, forumow сообщ. №6
При создании же ещё одного самолёта того же поколения - будут использованы уже достигутые результаты.мы утеряли опыт СВВП. Понимаете? Утеряли.
А флот под них распродали. Какой смысл опять начинать в нуля?
Мазохизм.
Для ВКС достаточно оборудовать каждую ВПП трамплином.
отремонтировать 200м ВПП при её повреждении - не проблема.
Авианосцы нужны для создания над собственным флотом зонтика ПВО, который, в свою очередь, невозможно создать без самолётов ДРЛО которые невозможно запустить с палубы без катапульты которая может быть только на полноценном авианосце.согласен на 75%.
какапульта не обязательна. Трамплинная ИА у нас есть,
а ДРЛО нужно делать также трамплинным.
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snc
583
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№9
14.12.2017 11:02
Павел 1978,
Трамплин это костыль, за него мы расплачиваемся уменьшенным радиусом действия и боевой нагрузкой. Трамплин был переходным этапом к полноценной схеме с катапультами.
forumow,
Потому что дорого и бессмысленно. ЛФИ должен быть относительно дёшев и эффективен, с вертикальным взлётом это несовместимо.
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Павел 1978
8899
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№10
14.12.2017 11:08
Цитата, snc сообщ. №9
Трамплин это костыль, за него мы расплачиваемся уменьшенным радиусом действия и боевой нагрузкой.согласен, но радиус и нагрузка хотя и уменьшенные,
но вполне на уровне, необходимом для работы.
Тяговооруженность наших Су и МиГ выше, чем у США.
Если мне память не изменяет, то при отсутствии хода
с Нимитца ничего не взлетит, а с Кузнецова взлетит.
Раз взялись за трамплин, то его и надо качать.
Если мы каждые 20 лет будем менять концепции,
то так и будем вечно плестись в конце и догонять.
________________________________________
Цитата, forumow сообщ. №11
Всё пропало...!денег нет, точнее - мало. Другие проблемы есть.
Более важные.
Цитата, forumow сообщ. №11
Мыло, мочало - начинай сначала...?!нет. Просто реплики из зала...
а трамплин и на суше можно поставить.
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forumow
3909
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№11
14.12.2017 11:11
Авианосцы нужны для создания над собственным флотом зонтика ПВО, который, в свою очередь, невозможно создать без самолётов ДРЛО которые невозможно запустить с палубы без катапульты
Самолёт данной схемы имеет не только отличные ВПП характеристики, позволяющие обходится без какапульты, но и рабочий потолок максимально соответствующий нуждам ДРЛО. ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!
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forumow
3909
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№12
14.12.2017 11:13
мы утеряли опыт СВВП. Понимаете? Утеряли.: О
Всё пропало...!
Раз вновь собираются заняться этим делом - значит не утеряли.
А флот под них распродали.СВВП нужны не только и даже не столько на флот. Немало уж говорили об этом...
Мыло, мочало - начинай сначала...?!
Вон, даже Израиль хочет F-35B
https://vpk.name/news/200566_izrailskie_istrebiteli_f35_gotovyi_k_boyu.html
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forumow
3909
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№13
14.12.2017 11:50
Цитата, snc сообщ. №9
Потому что дорого и бессмысленно. ЛФИ должен быть относительно дёшев и эффективен, с вертикальным взлётом это несовместимо.Не такая уж принципиальная там разница в стоимости, если судить по разнице между F-35B и другими модификациями. Имхо вопрос отработанности технологии и её серийности.
Для ВКС достаточно оборудовать каждую ВПП трамплином.Чёт никто в мире подобным не занимается....
Пока вы будите ремонтировать - противник будет беспрепятственно делать своё дело. Современные боевые операции скоротечны. Ещё и добавит при необходимости. Не факт что вообще ограничится выведением аэродрома из строя, вместо того чтобы пользуясь этим обстоятельством перебить всю прикованную к земле авиацию. Эта цель для них приорететнейшая!
Цитата, Павел 1978 сообщ. №10
Другие проблемы есть. Более важные.Боевая устойчивость авиации - одно из важнейших!
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Сергей-82
11069
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№14
14.12.2017 12:42
Цитата, Павел 1978 сообщ. №4
Это же второй Су-57 будет по затратам.ПАК ДА не дешевле будет.
Авианосцы нужны для создания над собственным флотом зонтика ПВО, который, в свою очередь, невозможно создать без самолётов ДРЛО которые невозможно запустить с палубы без катапульты которая может быть только на полноценном авианосце.Вы куда собрались демократию нести?
Создание вертикалок отвлечёт огромные средства от гораздо более актуальных задач.Да нет,создание СВВП даст шанс авиации выжить и быть мобильной в войне с НАТО,КНР.
мы утеряли опыт СВВП. Понимаете? УтерялиНе думаю.
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Воин3D
1397
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№15
14.12.2017 12:57
Воин3д,Стоит навести порядок в ОАК, заменить руководство на ТАНТК им Бериева, назначив наконец компетентного специалиста, и наладить производство самолета ДРЛО на базе амфибии. Все просто, и не нужно вкладывать порядка 10 млрд. долларов не понятно во что.
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Сергей-82
11069
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№16
14.12.2017 13:33
Цитата, Воин3D сообщ. №15
Стоит навести порядок в ОАК, заменить руководство на ТАНТК им Бериева, назначив наконец компетентного специалиста, и наладить производство самолета ДРЛО на базе амфибии. Все просто, и не нужно вкладывать порядка 10 млрд. долларов не понятно во что.А рабочие кадры где возьмем?
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Олег Бахарев
1982
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№17
14.12.2017 14:24
Строевой самолёт ВВП крайне полезен, например, для того чтобы обеспечивать задачу господства в воздухе для прикрытия высадки десанта в ситуациях недоступности оперативных аэродромов. Это раз. Кроме того при наличии такой техники у вероятного противника будет НАМНОГО больше головной боли при планировании военных операций против нас, а у нас наоборот, головной боли будет меньше. Это два.
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snc
583
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№18
14.12.2017 16:10
forumow,
Разница в стоимости не отдельного ЛФИ, а разработки. Одна только стоимость разработки единого подъёмно-маршевого двигателя будет космической (по-старинке, с отдельными подъёмными движками уже не прокатит).
Ф35 такой потому что планировалось отоварить им эксплуатантов Харриера, т.е. КМП США и англичан, хотели сэкономить, итог экономии известен. Так что флоту и ВВС вертикалка нафиг не нужна была.
По поводу У2. А он также легко взлетит с палубы имея на горбу радар, аппаратуру, операторов, системы жизнеобеспечения для них и дохрена топлива для многочасового патруля?
Сергей-82,
Вы действительно считаете что флот должен выгуливаться не дальше 200км от своих баз?!
Считать что истребители с берега могут прикрыть свой флот на значительном удалении наивно, ключевой момент - время реакции, к тому времени когда прилетит помощь с земли всё уже будет кончено, противник отстреляется и отступит. На топваре есть подробный разбор Фолклендского конфликта, почитайте, очень позновательно. Там очень наглядно описано как беспомощны береговые истребители на большом расстоянии от базы и как слеп флот без ДРЛО.
Воин3Д,
И что даст лодка-ДРЛО? Привяжем канатом к кораблю и будем за собой таскать?
Боевая устойчивость СВВП учитывая современные возможности космической и воздушной разведки сомнительна. Факел садящегося/взлетающего СВВП будет виден даже со спутника скорее всего и в отличае от военного аэродрома точечное место дислокации не будет иметь никакого ПВО и будет лёгкой целью для противника.
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Сергей-82
11069
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№19
14.12.2017 16:36
Вы действительно считаете что флот должен выгуливаться не дальше 200км от своих баз?!Он сейчас плавает где хочет,мат часть бывает подводит,а так плавает и выполняет задачи.Точно так же плавал ВМФ СССР.
На топваре есть подробный разбор Фолклендского конфликта, почитайте, очень позновательно. Там очень наглядно описано как беспомощны береговые истребители на большом расстоянии от базы и как слеп флот без ДРЛО.Вы кому демократию собрались нести в Латинской Америке?Или вы может решили объявить войну Австралии?
Боевая устойчивость СВВП учитывая современные возможности космической и воздушной разведки сомнительна.Ну да,ярко видно по Крыму и Донбассу.
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NagaN
271
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№20
14.12.2017 16:48
Если абстрагироваться от всех нынешних проблем СВВП, то следует признать, что именно за такими аппаратами будущее воздухоплавания.
ВПП - слишком уязвима. А так же дорогА и в строительстве и в эксплуатации.
То же самое можно сказать и о многоразовых космических аппаратах и о рельсотронах.
То, что сейчас не получилось - потом получится.
И чем больше участников будет, тем быстрее кто-нибудь сделает.
Так что, по моему мнению, пускай строят.
Поскорее и побольше.
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Сергей-82
11069
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№21
14.12.2017 17:18
Цитата, NagaN сообщ. №20
Если абстрагироваться от всех нынешних проблем СВВП, то следует признать, что именно за такими аппаратами будущее воздухоплавания.Так я об этом и говорю.
От этого мы не куда не уйдем(а вот от авианосцев и ДРЛОУ вполне уйдем,лет так через 40-60),главное не потерять момент и оказаться в лидерах.
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штурм
3280
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№22
14.12.2017 17:56
Цитата, q
, что в проекте ГПВ заложена работа по созданию самолета вертикального взлета для оснащения новых авианосцев.
Авианосцы не заложены в ГПВ, а самолёты с ВВП зачем-то нужно закладывать, хотя время разработки и строительства полноценного авианосца раза в два больше чем истребителя ПА.
Приоритеты как -то не правильно расставлены, на лошадь денег нет, а телегу строим....
Лучше бы разработали специализированные "морские" версии Су-30 СМ и Су-34 с увеличенной дальностью полёта, специальными комплексами вооружения и навигации...
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Jafdet
235
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№23
14.12.2017 18:07
Лучше бы разработали специализированные "морские" версии Су-30 СМ и Су-34 с увеличенной дальностью полёта, специальными комплексами вооружения и навигации...
Главное достоинство СВВП-это мобильность. Так как в случае войны аэродромы будут уничтожены в первую очередь, то с чего взлетать будете? А так рассредоточили самолёты и ищи нас свищи в полюшке и лесах...Делать самолёт надо прежде всего для обычной авиации, а проекты авианосцев похоронить навсегда. Это матрасники могут себе позволить строить груды металлолома. нам они ни к чему..
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aleks55
557
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№24
14.12.2017 18:24
Ну как же, фирма Боинг в 90-е годы заплатила 600млн. долларов, что бы угробить Саратовский авиазавод. Сейчас там торговый центр. Кто и как на кого работали получатели денег видно никто уже не ответит. Следствие начинали два раза и затем быстро сворачивали. А выговорите остались разработки.
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Jafdet
235
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№25
14.12.2017 19:58
Матрасники много чего угробили и много чего украли. Даже сейчас на нашей территории действуют тысячи сотрудников ЦРУ и спокойно убивают наших учёных...
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