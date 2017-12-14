Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев



Як-141. Як-141.

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - "Объединенная авиастроительная корпорация" имеет научно-технологический задел для оснащения перспективных авианосцев самолетами вертикального взлета, сообщил "Интерфаксу" генеральный конструктор - вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков.

"Действительно, такие разговоры ведутся (о планах по созданию самолетов вертикального взлета - ИФ). У нас еще в советское время был хороший отработанный задел. Я считаю, что эти наработки ОКБ Яковлева даже сейчас весьма современного уровня. Можно вернуться к этой теме при появлении соответствующего заказа со стороны Минобороны", - заявил С.Коротков.

Он напомнил, что конструкторское бюро им. Яковлева разработало прототипы таких самолетов и приступило к их летным испытаниям, однако эти работы были приостановлены в 1990-х годах.

"Но эти технологии по вертикальному взлету уникальны и до сих пор представляют интерес с точки зрения их применения", - считает генконструктор.

При этом он подчеркнул, что в случае заказа Минобороны РФ на разработку самолетов вертикального взлета для оснащения перспективных авианосцев, нужно будет вести эти работы с учетом сегодняшних реалий, так как "что-то, сделанное в прошлом, сегодня становится посредственным, со временем теряет свою актуальность".

"Но все зависит от доктрины Минобороны. Если они видят в этом (разработке новых самолетов для авианосцев - ИФ) необходимость и нужность, то такую задачу поставят", - сказал С.Коротков.

В августе в ходе форума "Армия-2017" замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов сообщил о планах ведомства в районе 2025 года приступить к строительству нового авианосца и созданию для него летательного аппарата, возможно, с укороченным разбегом или вертикальным взлетом.

В конце ноября он подтвердил, что новая госпрограмма вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы предполагает разработку и закладку современных авианосцев.

"Если говорить конкретно про авианесущие крейсера, то это конец программы, мы планируем разработку и закладку современных авианосцев", - сказал Ю.Борисов журналистам.

Он заявил, что в проекте ГПВ заложена работа по созданию самолета вертикального взлета для оснащения новых авианосцев.

"Безусловно. Логично было бы предположить, что за то время те модели, имеются в виду МиГ-29 и Су-33, уже морально будут устаревать, и через 10 лет, безусловно, потребуется создание нового летательного аппарата. Такие планы есть, с укороченной взлетопосадкой либо с вертикального взлета", - сказал Ю.Борисов, отвечая на вопрос, ведется ли работа по созданию самолета вертикального взлета для авианосцев.

ОКБ имени Яковлева является единственным российским авиаразработчиком, имеющим опыт создания боевых самолетов вертикального взлета и посадки. С середины 70-х годов конструкторским бюро разрабатывался многоцелевой сверхзвуковой всепогодный палубный самолет вертикального/короткого взлета и посадки Як-141. Он совершил первый полёт в 1987 году, а в 1991 году впервые произвел посадку на палубу авианесущего корабля.

Як-141 предназначался для обеспечения прикрытия авианосных соединений от авиации противника, завоевания и удержания господства в воздухе, ведения ближнего маневренного и дальнего боя, а также для нанесения ударов по наземным и надводным целям.

На официальном сайте ОКБ им. Яковлева отмечается, что самолет Як-141 "намного опередил свое время".

Там же сообщается, что "решение правительства о прекращении программы разработки этого самолета в 1992 году было принято в разгар его лётных испытаний".

После прекращения испытаний самолет Як-141 был впервые продемонстрирован на авиасалоне Фарнборо в 1992 году.