Неприкаянный "Замволт". Почему "суперэсминцу" ВМС США нет места во флоте



Американский эсминец USS Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017.

Источник: © AP Photo / Robert F. Bukaty Американский эсминец USS Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017.Источник: © AP Photo / Robert F. Bukaty

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости, Андрей Коц. Суперсовременные американские эсминцы "Замволт" словно преследует "фамильное проклятье". Не успели эксперты завершить обсуждения прошлогодней поломки головного корабля DDG-1000 в Панамском канале, как на этой неделе частично вышел из строя его "младший брат" - DDG-1001 "Майкл Монсур". Как сообщил военно-морской портал USNI.org, поломка случилась во время ходовых испытаний. У корабля отказали фильтры гармоник, которые защищают чувствительное электрооборудование от колебаний мощности. В итоге "Майкл Монсур" временно лишился большей части своей высокотехнологичной электронной начинки. У американских военных моряков прибавилось головной боли: корабли, уступающие по цене лишь авианосцам, упорно не хотят избавляться от множества "детских болезней". О том, почему проект новейших эсминцев до сих пор буксует, - в материале РИА Новости.

Слишком продвинутый

Эскадренные миноносцы с управляемым ракетным вооружением Zumwalt должны были стать универсальными боевыми кораблями, но с упором на борьбу с береговыми и наземными целями. На "Замволты" планировали возложить задачи огневой поддержки морского десанта, ударов высокоточным оружием по войскам и инфраструктуре, а также атаки надводных кораблей противника. Программа по строительству перспективных эсминцев стартовала в 2007 году, когда на создание двух первых "Замволтов" конгресс выделил 2,6 миллиарда долларов. Всего же ВМС США рассчитывали получить 32 корабля этого типа и уложиться при этом в 40 миллиардов.

Однако стоимость кораблей этого проекта, которые американские инженеры пытались подтянуть под высокие требования военных, начала расти астрономическими темпами. Сначала заказ снизили до 24 эсминцев, потом до семи. В итоге в 2008 году флот решил ограничиться всего тремя кораблями. Каждый из них, по последним данным, обошелся казне в 4,4 миллиарда долларов, не считая стоимости обслуживания корабля на протяжении его жизненного цикла (итоговая стоимость может превысить семь миллиардов).

Первый "Замволт" вступил в состав ВМС США 16 октября 2016 года. Уже через месяц - 21 ноября - DDG-1000 заглох в Панамском канале на пути к порту в Сан-Диего. Морская вода проникла в два из четырех подшипников, соединяющих индукционные бортовые двигатели корабля с его приводными валами. Оба вала вышли из строя, и "Замволт" врезался в стены канала. Суперсовременному эсминцу пришлось позорно возвращаться в порт на буксире. Более того, в Сан-Диего на корабле обнаружили утечку в системе охлаждения смазки, но ее причину установить на тот момент не удалось. Как показали последние события, серьезные проблемы с силовой установкой испытывает и второй эсминец серии.

"Надо отдавать себе отчет в том, что американцы боевые корабли строить умеют, - рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. - И "Замволт" по всем своим параметрам - очень интересный, оригинальный проект. Особенно его необычная энергетическая установка, схожая с той, что применяется на стратегических подводных лодках класса "Огайо". Отличие лишь в том, что на "Замволте" вместо атомного реактора дизель-газотурбинный двигатель. Он соединен с электродвигателями, которые используются на малом и среднем ходу. В теории данный подход подразумевает экономию топлива, когда корабль идет в крейсерском режиме на одном электричестве. На практике же такая система резко удорожила двигательную установку и снизила ее надежность. Отсюда и поломки".

Алексей Леонков напомнил старую шутку: "Американцы всегда находят правильное решение, но лишь тогда, когда испробуют все неправильные". Эксперт подчеркнул, что такая же история была с изначально "сырыми" штурмовой винтовкой М-16 и истребителем F-16, которые в итоге довели практически до совершенства. Нет сомнений, что со временем отшлифуют и "Замволты". Вот только до сих пор неясно, какую нишу эти три корабля займут в Военно-морских силах.

Дыра для бюджета

Ударные возможности "Замволта" достаточно высокие, но не выдающиеся. Его основное вооружение - 80 крылатых ракет в шахтах вертикального пуска, размещенных вдоль бортов. Ноу-хау эсминца должно было стать артиллерийское вооружение. Изначально планировалось установить на него два электромагнитных рельсотрона. Однако проект был обречен на провал, так как это оружие съедало бы все энергетические мощности корабля. Вооруженный рельсотронами эсминец, по сути, превращался в плавучий лафет для пушки и "отключался от сети" после каждого выстрела.

Позже было решено остановиться на двух 155-миллиметровых артиллерийских орудиях AGS нетрадиционной активно-реактивной схемы с дальностью стрельбы до 148 километров. Применяемые в них снаряды LRLAP, по заявлениям разработчиков из концерна Lockheed Martin, настолько точны, что способны "поразить цели в каньонах прибрежных городов с минимальным сопутствующим ущербом". Все бы ничего, вот только стоимость одного боеприпаса такого типа уже превысила 800 тысяч долларов. Для сравнения: отлично обкатанная в десятках вооруженных конфликтов крылатая ракета "Томагавк" бьет на 2,5 тысячи километров и стоит лишь ненамного дороже - около миллиона. Командование ВМС США с 2016 года ищет альтернативу "золотым" снарядам для чудо-пушки, но пока безуспешно.

"Таким образом, у "Замволтов" остаются только по 80 "Томагавков" на корабль, - рассказал Алексей Леонков. - А теперь давайте проведем несложные расчеты. Один эсминец с 80 ракетами стоит 4,4 миллиарда долларов. Крейсер типа "Тикондерога" (до 122 "Томагавков") обходится американским налогоплательщикам примерно в миллиард. Эсминец класса "Арли Берк" (до 56 "Томагавков" плюс противокорабельные ракеты и система ПРО Aegis), по последним данным, стоит около 1,8 миллиарда. Оба этих корабля прекрасно испытаны в боевых условиях и давным-давно доведены до ума. Да, "Замволт" выполнен по технологии малозаметности. Но любой специалист по РЛС скажет вам, что все эти игры с невидимостью - это только игры. Можно лишь частично снизить заметность и в определенном диапазоне. Так не проще ли за те же деньги построить две АПЛ класса "Огайо", каждая из которых в нестратегическом варианте может нести по 154 "Томагавка"? Такой подводный крейсер уж точно менее заметен, чем "Замволт", а по своей ударной мощи превосходит его вдвое".

По мнению эксперта, "Замволт" так и не пойдет в крупносерийное производство, оставшись дорогостоящей и бесполезной "игрушкой". Как подчеркнул Леонков, реализация хотя бы трех кораблей этого типа "в металле" - прямое следствие усилий лоббистов проекта в правящих кругах США. Американская промышленность давно умеет строить более дешевые и эффективные корабли. Пусть и не такие высокотехнологичные и оригинальные внешне.