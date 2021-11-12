Грядущие битвы кораблей-роботов

Повышенное внимание к исследовательскому судну «Пионер-М» связано с возможностью превратить его в полноценный дрон. Фото с сайта www.gov.spb.ru.

Догонит ли «Пионер-М» американского «Бродягу»?

На церемонию спуска на воду этого научно-исследовательского судна водоизмещением 114 т на Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) прибыли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, губернатор Александр Беглов, министр Денис Мантуров, руководители Объединенной судостроительной корпорации. В роли крестной матери судна, получившего название «Пионер-М», выступила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Чем же привлекло это небольшое суденышко такую важную публику? Нет, не тем, что у катамарана композитный 26-метровый корпус. Такие стеклопластиковые корпуса, выполненные методом вакуумной инфузии, СНСЗ уже несколько лет выпускает для противоминных кораблей.

«Пионер-М» должен стать первым российским безэкипажным судном. Его проект на базе Севастопольского университета разработали студенты семи вузов. Для испытаний СНСЗ изготовил несколько радиоуправляемых безэкипажных катамаранов. И вот настала очередь полноценного судна.

ЗАМЕТНОЕ ОТСТАВАНИЕ

Подъем беспилотных технологий пришелся на Западе на рубеж веков. Россия тогда корчилась в судорогах перехода к новой экономике. Конечно, мы отстали в этой области. Но постепенно стали догонять зарубежных конкурентов.

По части беспилотных летательных аппаратов Россия уже практически достигла мирового уровня. Есть чем похвастаться и в области автономных подводных аппаратов (см. «НВО» от 18.09.20 и от 10.09.21). Российские бронированные роботы поражают весь мир.

Но по надводным безэкипажным средствам отставание сохраняется. Кроме противоминных катеров типа «Сканда» что-то толковое назвать пока трудно.

А вот в США безэкипажным кораблям и катерам (БЭК) уделяется огромное внимание. Дело в том, что ВМС США отстают от Китая по вводу в строй «пилотируемых» боевых кораблей. Если все будет развиваться так же, в обозримой перспективе Вашингтон проиграет Пекину гонку морских вооружений.

В 2017 году ВМС США приняли программу Overlord («Повелитель») по созданию флота безэкипажных кораблей и катеров. Они разделены на три подкласса: большие (LUSV), средние (MUSV) и малые (SUSV). Первые водоизмещением порядка 2000 т должны решать боевые и разведывательные задачи вдали от берегов США. Вторые предназначены для разведки и обнаружения подводных лодок. Третьи призваны участвовать в патрульных, противоминных и противодиверсионных операциях, вести разведку у баз и в составе ордера боевых кораблей.

БЭК значительно дешевле обычных кораблей, поэтому их можно заказывать в больших количествах. В 2022–2026 финансовых годах ВМС США рассчитывают получить 12 LUSV и один MUSV. А к 2045 году американский флот должен располагать 119 единицами больших и средних БЭК.

«План по разработке и использованию беспилотных роботов-убийц является неотъемлемой частью новой тактики ВМФ по противодействию китайской военно-морской экспансии и в более ограниченной степени российской», – отмечал обозреватель американского издания Defense News Дэвид Лартер. Действовать им придется главным образом в «серых зонах» и «зонах закрытия доступа» (A2/AD), удерживающих сегодня основные ударные силы ВМС США и НАТО на удалении от берегов потенциальных противников. К A2/AD на Западе относят, между прочим, Черноморский бассейн и Южную Балтику у Калининграда.

LUSV планируется активно привлекать к «распределенным морским операциям», которые предполагают формирование небольших корабельных соединений из трех-четырех единиц, способных наносить по противнику «рассредоточенные летальные удары». Так можно вывести из-под атак противника свои авианосцы с эскортом, которые в случае войны станут лакомой целью для противника.

По мнению руководства ВМС США, привлечение больших БЭК к «распределенным морским операциям» будет способствовать наилучшей реализации этой концепции. «Призрачный флот» должен составить авангард вторжения в «серые зоны» и «зоны закрытия доступа». И тут американцы достигли заметных успехов.

МАРШРУТ В 4700 МИЛЬ

В октябре 2020 года первый опытовый большой БЭК Ranger («Спецназовец» или «Бродяга») вышел из Мобила, штат Алабама, пересек Мексиканский залив, форсировал Панамский канал и пришел в Порт-Уенема в Калифорнии, проделав путь в 4700 миль (8704 км). При этом 97% маршрута он прошел в автономном режиме, без участия экипажа. Только форсирование Панамского канала, выходы и входы в порты и дозаправки топливом потребовали участия небольшой команды. В мае этого года такой же переход совершил второй БЭК – Nomad («Кочевник»).

Ни «Бродяга», ни «Кочевник» не являются боевыми кораблями. Оба строились как быстроходные суда-снабженцы по обслуживанию нефтегазовых платформ в Мексиканском заливе. 59-метровый Ranger, построенный на верфи фирмы Gulf Craft в Луизиане, был арендован флотом и прошел переоборудование по проекту фирмы Gibbs & Cox. Электронно-интеллектуальное снаряжение обеспечила компания L3 ASV Global.

53-метровый Nomad, построенный компанией Swiftships в Луизиане и «в девичестве» носивший название Riley Claire, оснащен четырьмя водометными движителями и способен развивать 30-узловый ход. Правда, С полным грузом выжимал чуть более 20 узлов.

Суда-снабженцы удобны тем, что на просторной палубе за рубкой можно размещать самую разную нагрузку, в том числе электронные средства разведки в контейнерах или вооружение. В конце минувшего лета «Бродяга» продемонстрировал его в действии.

С борта была запущена ракета SM-6. Ее можно использовать для поражения воздушных и космических целей, а также надводных кораблей.

Но для использования SM-6 в качестве средства ПВО/ПРО необходимы средства обнаружения и наведения, каковых на «Бродяге» не имеется. Правда, если этот БЭК будет находиться рядом с кораблями, оснащенными системами Aegis, они смогут передавать ракете целеуказание. Но на безэкипажных кораблях ракеты SM-6, надо полагать, будут выполнять преимущественно ударные функции.

Пуск SM-6 с борта Ranger производился из четырехконтейнерной пусковой установки Mk 41 разрабатываемого для сухопутных войск США комплекса средней и малой дальности MRC Typhon. Из него можно будет поражать цели универсальными ракетами SM-6, а также наносить удары в глубину территории противника на дальность до 1800 км крылатыми ракетами Tomahawk.

Но «Бродяга» стрелял не по какой-то конкретной цели, а для демонстрации возможности запуска ракеты с БЭК. И эта задача была выполнена. Хотя это испытание нарушило запрет Конгресса США до поры до времени не размещать ракетные пусковые установки на безэкипажных кораблях.

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ

Американские законодатели в принципе поддерживают программу больших БЭК. Они выделили на пять лет 2,7 млрд долл. на создание LUSV. С компаниями Austal USA, Huntington Ingalls Industries (HII), Fincantieri Marinette, Bollinger Shipyards, Lockheed Martin и Gibbs & Cox заключены контракты на их разработку.

Как видно из этого перечня, в борьбу вступили ведущие американские военно-промышленные компании. Так, крупнейшая кораблестроительная корпорация HII, почуяв запах наживы, стала приобретать небольшие фирмы и стартапы, занимающиеся беспилотными темами. В прошлом году она купила фирму Sea Machines Robotics, а в этом – Technical Solutions.

Когда мы говорим о «запахе наживы», это не фигура речи. Сделать БЭК дешевым не получится. Системы искусственного интеллекта, которые должны обеспечивать плавание в условиях постоянно меняющейся обстановки, связанной с переменчивыми погодными условиями и с непредсказуемой тактической картиной в районах развертывания, обойдутся недешево.

Необходимы также надежные защищенные средства связи в единой сетецентрической сети флота, чтобы поддерживать постоянный контроль за БЭК со стороны береговых центров управления и обитаемых кораблей. Задача это непростая. Программа создания такой связи под названием Overmatch («Превосходство»), поставлена начальником военно-морских операций ВМС США (главкомом по-нашему) адмиралом Майком Гилдеем на второе место в списке приоритетов развития в ближайшие годы. На первом месте – строительство 12 стратегических атомных подводных лодок типа Columbia.

Реализация «Превосходства» тоже обернется большими затратами. При том что, по мнению ряда американских аналитиков, китайцам по силам взломать и искусственный мозг БЭК, и линии связи Overmatch.

Особенно пристрастно американские конгрессмены отнеслись к вооружению БЭК. По утверждению некоторых сенаторов, любой сбой в системе может привести к катастрофическим последствиям. Все мы, пользуясь персональными компьютерами, сталкивались с «глюками» и нежелательными вторжениями. Дают серьезные осечки даже социальные сети с миллиардами пользователей. А если ошибочную команду получит оружейный комплекс?

Поэтому конгрессмены наложили категорический запрет на использование ракетных пусковых установок на БЭК до тех пор, пока не будут получены стопроцентные гарантии их безопасности. Но такие обязательства ни сейчас, ни в обозримом будущем никто дать не сможет.

ПОКА МАЛОЭКИПАЖНЫЕ

Вот почему ВМС нарушили запрет Конгресса – очевидно, исходя из принципа, что победителей не судят. К тому же нашлась лазейка. Мол, пока не доказана стопроцентная эффективность искусственного интеллекта БЭК и его способность использовать оружие по назначению, на безлюдных кораблях будут находиться небольшие экипажи, которые в критических обстоятельствах возьмут на себя управление. Так оно и происходит сегодня.

Кроме неуверенности в действиях ИИ и автоматизированных систем БЭК для внедрения небольших экипажей есть и другая причина: китайские «морские партизаны», а точнее – «ополчение». Так называют рыбаков КНР, которые располагают тысячами малых судов, способных «выслеживать, захватывать и обезвреживать американские роботизированные корабли». Дескать, команды БЭК, оснащенные малокалиберной артиллерией, будут способны отбиваться от «партизан».

Действительно, огромный рыболовный флот Поднебесной является резервом НОАК. Но Пекин располагает и крупнейшими в мире ВМС, у которых хватит собственных средств, чтобы справиться с американскими БЭК. Нельзя не учитывать также и то, что КНР сама активно занимается развитием морских боевых беспилотных средств. И нельзя исключить, что в обозримом будущем мы станем свидетелями морских сражений кораблей-роботов.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Хотя большие БЭК прежде всего предназначены для действий против ВМС НОАК и ВМФ РФ, полигоном для них станут воды Персидского залива, Красного и Аравийского морей – зона ответственности 5-го флота ВМС США. Там уже сформирована 59-я оперативная группа, базирующаяся на Манаму (Бахрейн) под командованием кэптена Майкла Брассера.

20–26 октября этого года впервые были проведены совместные учения 59-й группы и ВМС Бахрейна под названием New Horizon («Новый горизонт»), в которых были задействованы малые безэкипажные катера типа MANTAS T-12. Небольшие «манты», кроме средств связи, навигации и управления, никакой полезной нагрузки не несли. Но зато отлично подходили для отработки элементов совместного плавания и маневрирования.

Управление осуществлялось с борта американских патрульного корабля Firebolt (PC 10), а затем – катера Береговой охраны США Maui (WPB 1304). На завершающем этапе к маневрам подключились вертолет SH-60S и БЛА V-BAT. Попробовали «порулить» БЭК и с борта бахрейнского ракетного катера Abdul Rahman Al Fadel (P 22).

Ранее на Тихом океане американцы создали «эскадру развития надводных сил» (SURFDEVRON). В нее вошли два новейших суперэсминца Zumwalt и Michael Monsoor, которые пока не удается пристроить к полезной деятельности. Поэтому на них возложили функции управления и прикрытия БЭК. А также средних безэкипажных кораблей-тримаранов Sea Hunter и Seahawk (для поиска подлодок) и малых безэкипажных катеров. Некоторые источники сообщают, что в состав SURFDEVRON включили и «Бродягу» с «Кочевником».

С 19 по 26 апреля 2021 года у берегов Калифорнии с участием SURFDEVRON провели эксперимент-учение «Беспилотная интегрированная боевая задача-21». В нем были задействованы также несколько боевых кораблей (крейсер типа Ticonderoga, четыре эсминца типа Arleigh Burke, литоральный боевой корабль типа Independence, десантный транспорт-док Portland, АПЛ San Francisco) и большое количество авиационной техники. Вероятно, привлекались и необитаемые подводные аппараты, но о них ничего не сообщалось.

Цель мероприятия – интеграция обычных кораблей и летательных аппаратов с беспилотниками. Эксперимент достаточно широко освещался в СМИ, но об итогах не было сказано ничего. Похоже, в ходе его выявились не только достижения, но и неудачи.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

А катамарану «Пионер-М» предстоит загрузить на борт и освоить интеллектуальные системы автономного управления, чтобы в следующем году начать испытания на Черном и Азовском морях. Предназначенное для отработки беспилотных комплексов управления судно, несомненно, заинтересует ВМФ РФ.

На базе «Пионера-М» возможно создание БЭК военного назначения, может быть, для начала минных тральщиков. А затем и беспилотных кораблей ПЛО, а также обороны «зон закрытого доступа». Они способны укрепить защиту российских берегов. H

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.