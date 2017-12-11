Катар подписал контракт с Великобританией на приобретение 24 истребителей Eurofighter Typhoon

10 декабря 2017 года в столице Катара Дохе был подписан межправительственный контракт между Великобританией и Катаром на поставку Катару 24 многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon. Стоимость контракта, как сообщается, составляет около 6 млрд фунтов стерлингов, включая поставку вооружения, запасных частей, обучение и долговременную сервисную поддержку. Согласно сообщениям представителей корпорации BAE Systems, которая будет главным подрядчиком по реализации контракта, поставка истребителей Катару должна быть завершена к концу 2022 года.

Истребитель Eurofighter Typhoon FGR.4 (британский военный номер ZK311, серийный номер BS064) из состава 6-й эскадрильи ВВС Великобритании в ходе совместного полета с истребителем Dassault Mirage 2000-5EDA (бортовой номер QA91) ВВС Катара во время совместных двухсторонних учений в Катаре, ноябрь 2017 года (с) ВВС Великобритании.

Управлять реализацией контракта впервые в британской практике будут специальные органы министерства обороны Великобритании по модели, близкой к американской программе межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Самолеты Eurofighter Typhoon должны быть поставлены с британской производственной линии BAE Systems. Сообщается, что из стоимости контракта на долю BAE Systems придется около 5 млрд фунтов, а большая часть остальной суммы поставят поставки из Великобритании управляемого авиационного вооружения, включая ракеты MBDA Meteor класса "воздух-воздух", MBDA Brimstone класса "воздух-поверхность" и управляемые авиационные бомбы UK Raytheon Paveway IV.

Напомним, что Катар подписал предварительное соглашение о намерениях с министром обороны Великобритании Майклом Феллоном о приобретении 24 истребителей Eurofighter Typhoon 17 сентября 2017 года.

10 декабря в Дохе было подписано также британско-катарское соглашение о создании совместной эскадрильи Joint Operational Squadron (JOS) ВВС Великобритании и Катара (как можно понять, на истребителях Eurofighter Typhoon), которая будет обеспечивать совместную боевую и летную подготовку, осуществлять совместную боевую подготовку в области РЭБ, а также обеспечивать безопасность планируемого к проведению в Катаре чемпионата мира по фуболу 2022 года.

Кроме того, в приложении к контракту на приобретение истребителей Eurofighter Typhoon было подписано дополнительное соглашение об обеспечении подготовки личного состава. Как ранее сообщалось, предположительно, оно включает также приобретение Kатаром шести учебно-боевых самолетов BAE Systems Hawk AJT.

Eurofighter Typhoon стал третьим типом современных многофункциональных истребителей, приобретаемых Катаром. В мае 2015 года Катар заключил контракт стоимостью 6,3 млрд евро на закупку 24 французских истребителей Dassault Rafale (18 одноместных самолетов Rafale EQ и шести двухместных Rafale DQ), а 7 декабря 2017 года перевел в твердый контракт опцион на закупку еще 12 самолетов Rafale. В июне 2017 года Катар также подписал соглашение с США стоимостью около 12 млрд долл на приобретение по линии FMS 36 многофункциональных истребителей Boeing F-15QA (при этом планы Катара простирались на закупку 72 самолетов F-15QA). Таким образом, Катар к настоящему времени заказал 96 современных многофункциональных истребителей трех типов.

Катар стал четвертым заказчиком истребителей Eurofighter Typhoon в регионе Персидского залива после Саудовской Аравии (которая получила 72 самолета постройки BAE Systems в 2009-2017 годах), Омана (подписавшего контракт на закупку 12 самолетов у BAE Systems, поставки начаты в 2017 году), и Кувейта (заказавшего 28 самолетов, поставки которых будут осуществляться с итальянской производственной линии компании Leonardo), и в целом Катар станет девятым эксплуатантом этих истребителей.

Сейчас ВВС Катара из боевых самолетов располагают всего 12 истребителями Dassault Mirage 2000-5EDA/DDA и шестью учебно-боевыми самолетами Alpha Jet E.