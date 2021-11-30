Первый истребитель Eurofighter Typhoon для Катара

Как сообщил ресурс Scramble.nl , 25 ноября 2021 года на аэродроме предприятия корпорации BAE Systems в Вартоне (Великобритания) совершил первый полет первый истребитель Eurofighter Typhoon (серийный номер MS001, временный британский военный номер ZR505) предназначенный для военно-воздушных сил Катара. Самолет выполнен в одноместном варианте.

Первый истребитель Eurofighter Typhoon (серийный номер MS001, временный британский военный номер ZR505), построенный на предприятии корпорации BAE Systems в Вартоне (Великобритания) для ВВС Катара, в первом полете, 25.11.2021 (с) Dan Sprague (via www.fightercontrol.co.uk )

Напомним, что в декабре 2017 года были заключены межправительственные контракты между Великобританией и Катаром общей стоимостью около 6 млрд фунтов стерлингов на поставку Катару 24 многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon, а также шести (позднее заказ увеличен до девяти) учебно-боевых самолетов Hawk Mk 167. Головным исполнителем контрактов выступает BAE Systems. Из стоимости контрактов около 1 млрд фунтов составят поставки из Великобритании управляемого авиационного вооружения, включая ракеты MBDA Meteor класса "воздух-воздух", MBDA Brimstone 2 класса "воздух-поверхность" и управляемые авиационные бомбы UK Raytheon Paveway IV.

Самолеты Eurofighter Typhoon для Катара изготавливаются на британской сборочной линии ВАЕ Systems в Вартоне, причем фактические поставки истребителей Катару начнутся не ранее конца 2022 года и будут вестись по конец 2023 года. Это даст ВВС Катара время на получение и освоение до того 36 заказанных французских истребителей Dassault Rafale и 36 американских истребителей Boeing F-15QA, и подготовку достаточного количества летного и наземного состава. ВАЕ Systems должна в рамках контракта также организовать новый технический колледж в Дохе для подготовки технического состава ВВС Катара.

Согласно межправительственному соглашению, Королевские ВВС Великобритании создадут совместную с катарской стороной эскадрилью Joint Operational Squadron (JOS) для подготовки на истребители Eurofighter Typhoon катарского летного и наземного состава, который "временно интегрирован в состав эскадрильи". Эскадрилья была создана в июле 2018 года на британской авиабазе Конингсби путем перебазирования туда и переформирования 12-й эскадрильи Королевских ВВС Великобритании, которая до того базировалась на аэродроме Мархэм и была оснащена самолетами Tornado GR.4A. В процессе переформирования в JOS 12-я эскадрилья была переоснащена истребителями Typhoon наиболее старой модификации Tranche 1 из состава британских ВВС. По данным британского министерства обороны, на ноябрь 2021 года в эскадрилье проходили подготовку 20 катарских летчиков для истребителей Typhoon.

Кроме того, в рамках дополнительного соглашения по подготовке на истребители Eurofighter Typhoon катарского летного состава предусматрировалось формирование на британской авиабазе Лиминг совместной британско-катарской учебной эскадрильи (Joint Qatar Emiri Air Force-RAF Hawk Training Squadron), комплектуемой заказанными Катаром девяти самолетами Hawk Mk 167. Первые два самолета Hawk Mk 167, построенных для Катара на предприятии ВАЕ Systems в Бро в Восточном Йоркшире, поступили в состав этой эскадрильи 1 сентября 2021 года, эскадрилья была активирована 24 ноября 2021 года.

Eurofighter Typhoon стал третьим типом современных многофункциональных истребителей, приобретаемых Катаром. В мае 2015 года Катар заключил контракт стоимостью 6,3 млрд евро на закупку 24 французских истребителей Dassault Rafale (18 одноместных самолетов Rafale EQ и шести двухместных Rafale DQ), а 7 декабря 2017 года перевел в твердый контракт опцион на закупку еще 12 самолетов Rafale. В июне 2017 года Катар также подписал соглашение с США стоимостью около 12 млрд долл на приобретение по линии FMS 36 многофункциональных истребителей Boeing F-15QA (при этом планы Катара простирались на закупку 72 самолетов F-15QA). Таким образом, Катар к настоящему времени заказал 96 современных многофункциональных истребителей трех типов. Поставки истребителей Rafale Катару были начаты в июне 2019 года, и к настоящему времени Катар получил 24 самолета, остальные 12 Rafale планируются к поставке до конца 2022 года. Поставки истребителей F-15QA Катару были начаты в августе 2021 года, завершение поставок всех 36 самолетов запланировано к концу 2023 года.

Катар стал четвертым заказчиком истребителей Eurofighter Typhoon в регионе Персидского залива после Саудовской Аравии (которая получила 72 самолета постройки BAE Systems в 2009-2017 годах), Омана (подписавшего контракт на закупку 12 самолетов у BAE Systems, поставки произведены в 2017-2018 годах), и Кувейта (заказавшего 28 самолетов, поставки которых будут осуществляться с итальянской производственной линии компании Leonardo, первый полет первого кувейтского самолета состоялся в октябре 2021 года), и в целом Катар станет девятым эксплуатантом этих истребителей.

Первый истребитель Eurofighter Typhoon (серийный номер MS001, временный британский военный номер ZR505), построенный на предприятии корпорации BAE Systems в Вартоне (Великобритания) для ВВС Катара, в первом полете, 25.11.2021 (с) Dan Sprague (via www.fightercontrol.co.uk )