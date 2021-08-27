ВВС Катара получили первый истребитель F-15QA

25 августа 2021 года на предприятии корпорации Boeing в Сент-Луисе (штат Миссури, США) состоялась официальная церемония формальной выкатки и передачи военно-воздушным силам Катара первого истребителя Boeing F-15QA Advanced Eagle (катарский бортовой номер QA500). В ВВС Катара самолеты F-15QA получили название Ababil. Первая партия самолетов F-15QA из 36 заказанных в США должна прибыть в Катар к концу 2021 года.

Церемония формальной выкатки и передачи ВВС Катара первого истребителя Boeing F-15QA Advanced Eagle (Ababil) (катарский бортовой номер QA500) на предприятии корпорации Boeing в Сент-Луисе, 25.08.2021 (с) Boeing

Фактически первый построенный для ВВС Катара истребитель F-15QA совершил первый полет на предприятии Boeing в Сент-Луисе 14 апреля 2020 года, и к настоящему времени Boeing построено уже более половины из 36 законтрактованных самолетов.

Напомним, что в июне 2017 года в Вашингтоне министры обороны США и Катара подписали соглашение (в форме обмена письмами Letters of Offer and Acceptance - LOA) о поставке Катару по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 36 многофункциональных двухместных двухдвигательных истребителей Boeing F-15QA Advanced Eagle. Стоимость соглашения, включающего вооружение, оборудование и обучение, составляет 12 млрд долл, при этом стоимость собственно 36 самолетов составляет 6,2 млрд долл.

До того длительное время обсуждалось приобретение Катаром 72 истребителей F-15QA, однако администрация президента США Барака Обамы по политическим причинам тормозила процесс санкционирования продажи указанных истребителей Катару. Лишь в ноябре 2016 года правительство США одобрило продажу самолетов F-15QA Катару, и Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Катару по линии FMS 72 истребителей Boeing F-15QA и вооружения и оборудования для них (которые не детализировались) и оказании соответствующих технической поддержки и обучения, с предполагаемой общей стоимостью поставки в 21,1 млрд долл.

Однако в итоге в 2017 году конкретное соглашение было подписано на поставку Катару только на 36 истребителей F-15QA. Еще 36 самолетов F-15QA находятся в опционе. Облик самолетов F-15QA близок к поставленным с 2016 по 2021 годы Саудовской Аравии истребителям F-15SA.Самолеты F-15QA оснащаются РЛС Raytheon AN/APG-63(v)3 с АФАР и двигателями General Electric GE F110-129.

Согласно ранее опубликованному графику, первые шесть самолетов F-15QA должны были быть переданы ВВС Катара в марте 2021 года, однако в итоге поставка первой партии истребителей в Катар будет произведена только в конце 2021 года. Завершение поставок всех 36 самолетов было запланировано к концу 2023 года. Опцион еще на 36 самолетов действует до 2026 года. В рамках соглашения, Boeing создаст и будет управлять учебным центром для подготовки летных экипажей и специалистов по техническому обслуживанию самолетов F-15QA на авиабазе Аль-Удейд в Катаре на период до конца 2024 года.

Изготовленные для ВВС Катара истребители Boeing F-15QA Advanced Eagle (Ababil) в полете (с) Boeing

Один из изготовленных для ВВС Катара истребителей Boeing F-15QA Advanced Eagle (Ababil), август 2021 года (с) министерство обороны Катара

Видео церемонии (с) Boeing: