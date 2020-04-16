Первый истребитель F-15QA для Катара

Как сообщило министерство обороны Катара и подтвердила корпорация Boeing, 14 апреля 2020 года в Сент-Луисе (штат Миссури, США) состоялся первый полет первого построенного там на предприятии Boeing многофункционального истребителя Boeing F-15QA для ВВС Катара. Самолет пока что не окрашен.

Первый построенный для ВВС Катара истребитель Boeing F-15QA в первом полете. Сент-Луис, 14.04.2020 (с) Boeing

Напомним, что в июне 2017 года в Вашингтоне министры обороны США и Катара подписали соглашение (в форме обмена письмами Letters of Offer and Acceptance - LOA) о поставке Катару по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 36 многофункциональных двухместных двухдвигательных истребителей Boeing F-15QA. Стоимость соглашения, включающего вооружение, оборудование и обучение, составляет 12 млрд долл, при этом стоимость собственно 36 самолетов составляет 6,2 млрд долл.

До того длительное время обсуждалось приобретение Катаром 72 истребителей F-15QA, однако администрация президента США Барака Обамы по политическим причинам тормозила процесс санкционирования продажи указанных истребителей Катару. Лишь в ноябре 2016 года правительство США одобрило продажу самолетов F-15QA Катару, и Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Катару по линии FMS 72 истребителей Boeing F-15QA и вооружения и оборудования для них (которые не детализировались) и оказании соответствующих технической поддержки и обучения, с предполагаемой общей стоимостью поставки в 21,1 млрд долл. Однако в итоге в 2017 году конкретное соглашение было подписано на поставку Катару только на 36 истребителей F-15QA. Еще 36 самолетов F-15QA находятся в опционе. Облик самолетов F-15QA близок к начатым поставкой в 2016 году Саудовской Аравии истребителям F-15SA.Самолеты F-15QA оснащаются РЛС Raytheon AN/APG-63(v)3 с АФАР и двигателями General Electric GE F110-129.

Согласно опубликованному графику, первые шесть самолетов F-15QA должны быть переданы ВВС Катара в марте 2021 года, завершение поставок всех 36 самолетов запланировано к концу 2023 года. Опцион еще на 36 самолетов действует до 2026 года.

Первый построенный для ВВС Катара истребитель Boeing F-15QA в первом полете. Сент-Луис, 14.04.2020 (с) кадры из видео министерства обороны Катара

Видео (с) министерство обороны Катара: