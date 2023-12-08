Арабские страны Персидского залива предпочитают западную технику

Попытки диверсифицировать поставки вызывают практические трудности

Политическое руководство стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) рассматривает военно-техническое сотрудничество (ВТС) в качестве одного из важнейших компонентов совершенствования военного потенциала всех входящих в это сообщество стран. На фоне обострения международной ситуации, роста экстремизма и террористических угроз государства ССАГПЗ уделяют повышенное внимание охране прибрежных объектов нефтяной промышленности и морских коммуникаций своих в территориальных водах. В качестве первоочередной задачи рассматривается создание эффективной комплексной системы защиты прибрежной зоны от нападения с моря и суши.

Формирование системы соглашений об обороне и безопасности с США и другими странами НАТО считается ключевым элементом обеспечения безопасности и территориальной целостности стран ССАГПЗ. Судя по многочисленным соглашениям, приоритет в области ВТС страны региона отдают именно США и НАТО. В то же время лидеры ССАГПЗ не пренебрегают импортом вооружений и из других стран, включая Россию.

Страны ССАГПЗ осуществляют закупки противотанковых средств, зенитных ракетных комплексов и систем, управляемых и неуправляемых ракет, реактивных систем залпового огня, беспилотных самолетов-разведчиков, вертолетов, оборудования для поиска и обнаружения морских мин, средств связи и разведки и т.п.

Особое место в сотрудничестве стран ССАГПЗ с Соединенными Штатами занимает создание объединенной системы противовоздушной обороны. Эта программа включает в себя формирование на территории арабских государств Персидского залива десяти секторов ПВО, создание единых систем связи и раннего предупреждения о воздушном нападении противника, а также развертывание отдельного дивизиона ПВО.

При этом международная обстановка диктует необходимость постоянного совершенствования обороны стран Персидского залива. В связи с этим наиболее целесообразным странам ССАГПЗ представляется закупка вооружений у США как наиболее продвинутого поставщика высокотехнологичных вооружений. Доходы от продажи энергоносителей позволяют странам региона не смущаться их высокой стоимостью.

БАХРЕЙН

Агентство Министерства обороны США по военному сотрудничеству направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Бахрейну по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 24 боевых вертолетов Bell AH-1W SuperCobra, снятых с вооружения морской пехоты США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 350 млн долл., причем вооружение в поставку не входит. Вертолеты перед продажей должны пройти капитальный ремонт, генеральным подрядчиком по работам и поставке выступит их производитель – компания Bell (в составе корпорации Textron).

Вертолеты AH-1W были поставлены морской пехоте США с 1986 по 1999 год в количестве 179 единиц и окончательно сняты с вооружения в 2020 году (с заменой на следующую модификацию этого семейства вертолетов AH-1Z). По всей видимости, Бахрейну предполагается поставить после ремонта списанные вертолеты AH-1W с хранения.

На экспорт вертолеты AH-1W новой постройки в 1990-е годы поставлялись Тайваню (63 машины) и Турции (10 машин, позднее Турция получила также три вертолета из наличия морской пехоты США). В 2018 году Бахрейн заказал по линии упомянутой программы FMS 12 боевых вертолетов Bell АН-1Z новой постройки, которые были поставлены в 2022-м и в начале 2023 года, что сделало Бахрейн первым неамериканским эксплуатантом этой версии машины.

Поставленные вертолеты поступили на вооружение новосформированной 22-й вертолетной эскадрильи вертолетного крыла ВВС Бахрейна. Однако в составе 8-й и 9-й вертолетных эскадрилий ВВС Бахрейна остаются, по разным данным, от 22 до 25 старых американских боевых вертолетов Bell AH-1E/F/P Cobra – хотя, по-видимому, только часть из них находится в летном состоянии (часть машин прошла в 2010-е годы ремонт и модернизацию силами турецкой компании TAI). Скорее всего, для их замены и планируется закупка в США 24 подержанных вертолетов АН-1W.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Командование ВМС Саудовской Аравии выбрало европейскую группу MBDA поставщиком зенитных управляемых ракет для новых боевых кораблей.

Командование кораблестроения и вооружения ВМС США заключило с американским подразделением европейской группы MBDA контракт на сумму 118,7 млн долл., предусматривающий поставку унифицированных модульных зенитных управляемых ракет CAMM (Common Anti-Air Module Missile). Ракеты предназначены для оснащения многоцелевых надводных боевых кораблей MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), которые строятся для ВМС Саудовской Аравии на предприятии Fincantieri Marinette Marine в Висконсине.

На момент официального объявления о продаже четырех кораблей MSSC Саудовской Аравии предусматривалось, что они будут оснащены зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) RIM-162 Evolved SeaSparrow (ESSM) компании Raytheon в двух восьмиконтейнерных вертикальных пусковых установках Mk.41. Однако в октябре 2022 года в ходе выставки Euronaval-2022 в Париже компания Lockheed Martin заявила, что корабли получат на вооружение ракеты CAMM.

Государственная компания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) объявила в марте 2022 года, что подписала с MBDA меморандум, предусматривающий создание в королевстве центра обслуживания ракет. Представитель SAMI также сообщил о планах организации производства ракет CAMM и CAMM-ER (Extended Range) в Саудовской Аравии.

КУВЕЙТ

Государственный департамент США собирается одобрить поставку в Кувейт зенитно-ракетных комплексов National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS). Общая стоимость предполагаемого контракта оценивается примерно в 3 млрд долл. США. Кувейт планирует приобрести новейшую модификацию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS-III, впервые представленную в 2019 году.

В состав контрактного пакета войдет семь трехкоординатных радиолокационных станций (РЛС) Sentinel AN/MPQ-64F1, а также ЗУР AMRAAM (63 единицы), AMRAAM-Extended Range (63 единицы), AIM-9X Sidewinder Block II (63 единицы). Такая конфигурация закупок позволит сформировать семь стандартных огневых взводов (тактических батарей) в составе трех транспортно-пусковых установок c ЗУР среднего радиуса действия (AMRAAM) и одной РЛС управления огнем.

Состав одобренного пакета также позволяет предположить, что в каждый огневой взвод войдет еще одна транспортно-пусковая установка с девятью ЗУР ближнего радиуса действия (AIM-9X). Скорее всего приобретение ЗРК NASAMS предназначено для замены шести батарей устаревших зенитных ракетно-артиллерийских комплексов ближнего радиуса действия Skyguard/Aspide, приобретенных в Италии в 1990-е годы.

Правительство Кувейта обратилось к США с запросом о возможности продажи дополнительных пиротехнических устройств CAD/PAD для катапультируемых кресел и сопутствующей поддержки. Базовое соглашение стоимостью 48,2 млн долл. включало элементы CAD/PAD на период 2025–2026 годов. Запрос касается элементов CAD/PAD для самолетов F/A-18 и KC-130/J ВВС Кувейта. Запрос также включает инженерную, техническую и программную поддержку, другие связанные элементы материального обеспечения программы. Теперь общая стоимость заказа составляет 59,1 млн. долл.

Как заявляет американская сторона, «реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит упрочить безопасность основного союзника вне НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке».

Правительства Кувейта и Турции подписали контракт на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар TB2» компании Baykar Makina. Стоимость подписанного Министерством обороны Кувейта с турецкой стороной контракта составляет 367 млн долл. Количество закупленных БПЛА и сроки их поставки пока не разглашаются.

В состав пакета поставки войдут беспилотные аппараты, вооружение и оборудование для радиоэлектронной борьбы, а также мобильные наземные станции управления, соответствующие стандартам НАТО. Пакет также предусматривает техническое обслуживание и логистическую поддержку, обеспечение гарантии, предоставление вспомогательного оборудования, технической документации, проведение наземных испытаний, обучение пилотов и технических специалистов. Кроме того, предусмотрено создание тренажеров с предоставлением технической поддержки в течение трех лет.

По словам командования ВС Кувейта, беспилотники будут применяться для выполнения различных задач, включая разведку и целеуказание, а также смогут нести вооружение, в том числе ракеты с лазерным наведением и управляемые бомбы. Перед заключением контракта «Байрактар TB2» прошел испытания в Кувейте в июле 2019 года в сложных климатических условиях (высокая температура, ветер и песчаные бури) и установил рекорд по времени полета – 27 часов 3 минуты.

31 октября 2023 года ВВС Кувейта получили четыре новых истребителя «Тайфун» консорциума Eurofighter, официально сообщило государственное Кувейтское информационное агентство (KUNA). Таким образом, европейский производитель поставил ВВС Кувейта уже 13 из 28 заказанных самолетов.

Первый закупленный в рамках программы модернизации истребитель был поставлен в декабре 2021 года, что вызвало значительный резонанс в среде военных экспертов. Программа приобретения «Тайфун» реализуется в рамках сотрудничества Кувейта с Италией и включает совместное обучение летчиков, инженеров и технических специалистов. ВВС Италии также обеспечивают дозаправку самолетов в воздухе, используя самолеты-заправщики KC-767A.

Министерство обороны Кувейта 5 апреля 2016 года подписало с группой Leonardo, представлявшей консорциум Eurofighter, контракт на поставку 28 многоцелевых истребителей «Тайфун». В рамках соглашения ВВС Кувейта получат 22 одноместных и шесть двухместных самолетов «Тайфун» конфигурации «Транш-3», собранных на предприятии Leonardo в Казелле (Италия).

Соглашение также включает оказание услуг по обеспечению применения «Тайфунов», в том числе проектирование и строительство инфраструктуры на авиабазе Салем Аль-Сабах в Кувейте, обслуживание техники в течение трех лет (с опционом на пять лет), поставку оборудования и тренажеров для подготовки летчиков в Кувейте. Подготовка личного состава ВВС Кувейта осуществляется при участии ВВС Италии.

Первоначально предполагалось, что поставки самолетов начнутся в 2020 году и будут завершены в 2023-м. Но сроки были сдвинуты, и первая пара истребителей «Тайфун» была передана ВВС Кувейта на авиабазе «Казелле» ВВС Италии только 7 декабря 2021 года. Вторая пара прибыла в Кувейт в марте, а третья партия – в сентябре 2022 года.

Всего консорциум Eurofighter получил заказы на поставку 661 самолета «Тайфун». Помимо четырех стран – участниц проекта (Италии, Великобритании, Германии и Испании), которые приобрели в общей сложности 510 «Тайфунов», заказчиками истребителя среди стран Ближнего Востока являются Саудовская Аравия (72 самолета), Оман (12), Кувейт (28) и Катар (24).

Соглашение о военном сотрудничестве с Италией предполагает поставки кувейтской армии вооружений и проведение совместных учений ВС двух стран. Однако в области ВТС со странами Персидского залива предприятия ВПК Италии серьезных успехов пока что не достигли. В основном деятельность на данном направлении ограничивается поставками средств тылового обеспечения и индивидуальной защиты в незначительных количествах. Поставка истребителей представляет собой исключение, которое лишь подтверждает правило.

Бахрейн стал первым зарубежным покупателем вертолетов AH-1Z Cobra. Фото с сайта www.navy.mil

КАТАР

После трехлетней «заморозки» переговоров Вооруженные силы Катара возобновляют сотрудничество с компанией Nexter, предложившей бронированные боевые машины (ББМ) VBCI (Vehicules Blinde de Combat d’Infanterie) в рамках конкурса на поставку в Катар новых бронемашин.

В декабре 2017 года во время визита французского президента Эмманюэля Макрона в Катар было объявлено о подписании декларации о намерениях, предусматривающей поставку ВС Катара 490 ББМ VBCI с колесной формулой 8x8. Переговоры велись около двух лет. Стоимость проекта оценивалась в 1,94 млрд долл.

При этом американские, британские, французские, норвежские и бельгийские фирмы претендовали на поставку башен и другого оборудования для французских бронемашин. В марте 2018 года в ходе оружейной выставки DIMDEX в Дохе было объявлено, что поставщиком башен и дистанционно управляемых модулей вооружения для 490 ББМ VBCI-2 выбрана норвежская компания Kongsberg.

Однако с 2018 года отношения катарских и французских властей стали ухудшаться из-за нейтралитета Парижа в конфликте Катара с соседними государствами (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн). К концу 2019 года командование ВС Катара стало отдавать предпочтение ББМ «Боксер» производства совместного предприятия ARTEC, созданного немецкими компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Ранее Катар уже закупал в Германии 62 танка «Леопард-2A7+», 24 единицы 155-мм самоходных гаубиц PzH-2000 и другую технику.

Итальянская компания Fincantieri сообщила о состоявшейся 16 мая 2023 года на предприятии в Муджиано (Специя) церемонии передачи ВМС Катара корвета «Сумайсимах» класса «Аль-Зубарах». В мероприятии принял участие командующий ВМС Катара генерал-майор Абдулла бин Хассан Аль Сулаити.

«Сумайсимах» является четвертым и последним корветом класса «Аль-Зубарах», заказанным Министерством обороны Катара в рамках национальной программы модернизации военно-морских сил. 16 июня 2016 года компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд евро.

Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд евро. Итальянская группа Leonardo поставляла для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику. По условиям контракта, Fincantieri должна была построить семь надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (ДВКД; LPD – Landing Platform Dock), два патрульных корабля прибрежной зоны (OPV – Offshore Patrol Vessel), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение шести лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки.

Компания Boeing завершила производство 36 многофункциональных истребителей F-15QA (Qatar Advanced) для ВВС Катара. Как сообщает интернет-ресурс Scramble.nl, 23 мая самолет F-15QA «Эдвансд Игл» (также известен как F-15QA Ababil) с серийным номером FMS 17–0037 совершил свой первый контрольный полет (FCF) в международном аэропорту Сент-Луис Ламберт (штат Миссури, США).

Данный самолет является одной из двух последних машин из первоначального заказа. Ожидается, что вскоре начнутся испытания и FMS 17–0038. Первоначально производственные номера FMS для Катара были зарезервированы в порядке от 17–0001 до 17–0036. Однако в процессе сборки два самолета были переданы ВВС США как F-15EX 20–0001 и 20–0002. Таким образом, для выполнения катарского заказа в производство были добавлены самолеты с номерами 17–0037 и 17–0038.

Один из самолетов (серийный номер FMS 17–0010) потерпел аварию 18 мая 2021 года на взлетно-посадочной полосе авиабазы Бельвиль/Скотт (аэропорт Мидамерика, штат Иллинойс). Пилоты катапультировались. Этот истребитель все еще находится в ремонте и вряд ли он будет готов к передаче ВВС Катара в этом году.

До 2024 года Boeing создаст учебный центр для подготовки летного и технического персонала 51-й эскадрильи Ababil («Стая птиц») в составе 5-го авиакрыла ВВС Катара на авиабазе «Аль-Удейд». А также будет поставлять запасные части и предоставлять услуги материально-технической поддержки в Катаре после поставки самолетов.

Как сообщили индонезийские и израильские ресурсы, Индонезия подписала контракт на приобретение 12 выведенных из состава ВВС Катара истребителей французского производства Dassault Mirage 2000–5 (девяти одноместных Mirage 2000–5EDA и трех двухместных Mirage 2000–5DDA).

Сообщается, что самолеты уже проходят в Катаре подготовку к транспортировке в Индонезию, которая будет осуществляться транспортными самолетами Ан-124 «Руслан» (видимо, украинской авиакомпании «Авиалинии Антонова»). И что все 12 истребителей должны быть получены индонезийской стороной в нынешнем году. Продажа истребителей Mirage 2000–5 из состава ВВС Катара получила утверждение французских властей и будет осуществлена при содействии Defense Conseil International (DCI) – контролируемой Министерством вооруженных сил Франции компании, играющей фактически роль государственного посредника по предоставлению услуг обучения и технической поддержки при экспорте французского вооружения. DCI имеет отдельное представительство в Катаре.

Согласно ряду публикаций, ключевым посредником в сделке между Катаром и Индонезией по истребителям сыграла E-Systems Solutions – базирующаяся в Дубае компания, принадлежащая французскому бизнесмену и бывшему офицеру ВВС Франции Хабибу Бухаруба. После ухода с военной службы Бухаруба создал успешный бизнес в Дубае, номинально специализируясь на продаже и аренде грузовых самолетов в странах Персидского залива и Африки, однако фактически занимаясь торговлей и перевозками оружия и выступая посредником в заключении всякого рода сделок в этой сфере. Утверждается, что министр обороны Индонезии Прабово Субиано является деловым партнером Хабиба Бухаруба; по всей видимости, последний и выступил инициатором идеи о продаже Индонезии бывших катарских Mirage 2000–5, в итоге добившись реализации сделки.

Еще одним международным посредником в катарско-индонезийской сделке выступила чешская компания Excalibur International, входящая в состав объединения Czechoslovak Group бизнесмена Ярослава Стрнада. Сообщается, что Excalibur International вела секретные переговоры относительно финансовых аспектов сделки, возможно, обеспечив ее кредитование со стороны европейских банков. Стоимость контракта пока не известна, но в ноябре 2022 года Министерство финансов Индонезии выдало Министерству обороны Индонезии правительственные гарантии на сумму 734,5 млн долл. для изыскания иностранного банковского кредитования для финансирования закупки 12 истребителей Mirage 2000–5 в Катаре.

Решение приобрести истребители Mirage 2000–5 в Катаре вызвано стремлением Индонезии оперативно найти замену так и не полученным из России самолетам Су-35, контракт 2018 года на закупку которых был отменен индонезийской стороной под американским давлением. Хотя ВВС Индонезии изначально не проявляли особого интереса к катарским истребителям, вмешательство министра обороны Прабово Субиано сыграло в этой сделке решающую роль.

12 катарских истребителей Mirage 2000–5, построенных в 1997–1998 годах и находящихся в хорошем техническом состоянии, в последние годы привлекали внимание целого ряда потенциальных покупателей. В частности, одно время переговоры об их покупке вели ВВС Индии, но не достигли соглашения по финансовым и внутрииндийским бюрократическим причинам.

В ноябре 2021 года было сообщено о достижении соглашения о приобретении этих самолетов французской частной компанией Ares, намеревавшейся предоставлять их на подрядной основе для обеспечения заказчикам услуг по боевой подготовке (в частности, компания уже имела контракт с ВМС Франции), однако в итоге сделка также не состоялась. В августе–сентябре 2022 года сообщалось об интересе к приобретению или аренде данных истребителей Болгарией в качестве «временного» решения до получения ею заказанных американских истребителей Lockheed Martin F-16V Block 70. Но в итоге покупателем катарских Mirage 2000–5 стала Индонезия.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Переговоры с ОАЭ о закупке американских беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Sea Guardian находятся на продвинутой стадии. Около 10 лет американские оборонные кампании тесно сотрудничают с ВВС ОАЭ, в первую очередь в рамках программы MQ-1, и руководители ОАЭ проявляют интерес к приобретению некоторых других американских платформ. Однако для таких изделий, как БПЛА MQ-1 или MQ-9B, может потребоваться длительный процесс получения разрешения на экспорт.

MQ-1 могут собирать разведданные и выявлять угрозы, в то время как MQ-9B рекламируются как морские системы, обеспечивающие наблюдение и разведку. Учитывая значительный объем движения морских судов в территориальных водах ОАЭ, постоянная осведомленность о морской сфере имеет решающее значение для безопасности страны. Официальные представители General Atomic надеются в 2023 году добиться прогресса в интеграции своих БПЛА с системами спутниковой связи на низкой околоземной орбите, что может снизить эксплуатационные расходы и уменьшить аппаратную нагрузку.

Южнокорейское оборонное закупочное ведомство Defense Acquisition Program Administration (DAPA) подписало с государственным фондом развития обороны и безопасности ОАЭ Tawazun Council меморандумы о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области оборонной промышленности, а также о присоединении ОАЭ к реализации осуществляемой южнокорейской авиастроительной корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) программы создания перспективного многоцелевого среднего самолета военно-транспортной авиации (ВТА) МС-Х.

По условиям второго меморандума обе стороны будут осуществлять совместные инвестиции, исследования и технологические разработки для проекта МС-Х, что «будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в военной промышленности». Стоимость планируемых инвестиций ОАЭ в программу МС-Х оценивается специалистами в сумму около 3,2 млрд долл. Данное соглашение является составной частью инвестиционной программы из нескольких соглашений, в рамках которой ОАЭ планируют выделить суммарно до 30 млрд долл. на развитие оборонного и энергетического сектора Южной Кореи.

Также отметим, что договоренность о совместной разработке нового самолета следует за рядом других двусторонних соглашений Южной Кореи и ОАЭ в сфере ВТС. Так, ОАЭ закупили южнокорейские реактивные системы залпового огня (РСЗО) K239 «Чунму» и ЗРК KM-SAM Block.2. Ряд экспертов также считает, что ОАЭ могут стать покупателем южнокорейского истребителя KF-21 Boramae, находящегося в стадии разработки.

ОМАН

Правительство Омана объявило об увеличении на 2,7% расходов на обеспечение обороны и безопасности, несмотря на рекомендации профильного комитета местного парламента об их снижения из-за падения цен на нефть.

Увеличение расходов на обеспечение обороны и безопасности на 2,7% является минимальным с 2011 года. В предыдущий период расходы на оборону и безопасность выросли практически вдвое. В этот период Оман реализовал ряд крупных программ по закупке оружия, включая соглашения на поставку 12 истребителей F-16C/D, 12 истребителей «Тайфун» и восьми УБС «Хоук» AJT. В конце 2013 года был подписан контракт стоимостью 1,28 млрд долл. на поставку норвежских ЗРК NASAMS.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

В результате анализа особенностей военно-технического сотрудничества в странах ССАГПЗ представляется возможным сделать следующие выводы:

1. Государственное и военное руководство стран ССАГПЗ продолжает реализовывать подход по комплектованию национальных ВС образцами вооружений преимущественно западного производства.

2. Текущие закупки вооружений проводятся странами региона в период, когда их правительства пытаются определить свои военно-политические приоритеты и укрепить суверенитет в обеспечении защиты своей территории.

3. Диверсификация источников закупок вооружений вызывает некоторые практические трудности для пользователей в регионе Ближнего Востока. Например, турецкие комплексы С-400 не могут быть интегрированы с системой ПВО НАТО из-за опасения утечки информации о входящих в ее состав технических средств западного производства. Аналогичным образом ближневосточные покупатели китайских БПЛА столкнулись с проблемами их интеграции в системы командования и боевого управления западного производства.

4. Использование ССАГПЗ смешанного парка вооружений в перспективе до 2025 года может оказать негативное влияние на возможности проведения совместных операций с ключевыми западными партнерами, то есть США и странами НАТО.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.