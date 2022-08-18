Катар получил первый истребитель Eurofighter Typhoon

15 августа 2022 года на предприятии корпорации ВАЕ Systems в Вартоне (Великобритания) состоялась официальная церемония передачи военно-воздушным силам Катара первого истребителя Eurofighter Typhoon, из 24 этих самолетов, заказанных Катаром по контракту 2017 года. На церемонии присутствовали министры обороны Великобритании Бен Уоллес и Катара Халид бин Мохаммад Аль-Аттия. Первый переданный истребитель в одноместном исполнении (серийный номер MS001, катарский бортовой номер QA404, временный британский военный номер ZR505) должен перелететь к месту базирования в Катар в конце августа.

Первый полученный ВВС Катара истребитель Eurofighter Typhoon (серийный номер MS001, катарский бортовой номер QA404, временный британский военный номер ZR505), построенный на предприятии корпорации ВАЕ Systems в Вартоне (Великобритания), август 2022 года (с) ВАЕ Systems

Первый переданный ВВС Катара истребитель Eurofighter Typhoon (серийный номер MS001, катарский бортовой номер QA404, временный британский военный номер ZR505) был построен на сборочной линии предприятия ВАЕ Systems в Вартоне и совершил там первый полет 25 ноября 2021 года. Поставка всех 24 заказанных самолетов Eurofighter Typhoon ВВС Катара ожидается до конца 2023 года. Изготавливаемые для Катара истребители Eurofighter Typhoon соответствуют в основном модификации Tranche 3A.

Напомним, что в декабре 2017 года были заключены межправительственные контракты между Великобританией и Катаром общей стоимостью около 6 млрд фунтов стерлингов на поставку Катару 24 многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon, а также шести (позднее заказ увеличен до девяти) учебно-боевых самолетов Hawk Mk 167. Головным исполнителем контрактов выступает BAE Systems. Из стоимости контрактов около 1 млрд фунтов составят поставки из Великобритании управляемого авиационного вооружения, включая ракеты MBDA Meteor класса "воздух-воздух", MBDA Brimstone 2 класса "воздух-поверхность" и управляемые авиационные бомбы UK Raytheon Paveway IV. ВАЕ Systems должна в рамках контракта также организовать новый технический колледж в Дохе для подготовки технического состава ВВС Катара.

Согласно межправительственному соглашению, Королевские ВВС Великобритании создали совместную с катарской стороной эскадрилью Joint Operational Squadron (JOS) для подготовки на истребители Eurofighter Typhoon катарского летного и наземного состава, который "временно интегрирован в состав эскадрильи". Эскадрилья была создана в июле 2018 года на британской авиабазе Конингсби путем перебазирования туда и переформирования 12-й эскадрильи Королевских ВВС Великобритании, которая до того базировалась на аэродроме Мархэм и была оснащена самолетами Tornado GR.4A. В процессе переформирования в JOS 12-я эскадрилья была переоснащена истребителями Typhoon наиболее старой модификации Tranche 1 из состава британских ВВС. По данным британского министерства обороны, на ноябрь 2021 года в эскадрилье проходили подготовку 20 катарских летчиков для истребителей Typhoon.

Кроме того, в рамках дополнительного соглашения по подготовке на истребители Eurofighter Typhoon катарского летного состава предусматрировалось формирование на британской авиабазе Лиминг совместной британско-катарской учебной эскадрильи (Joint Qatar Emiri Air Force-RAF Hawk Training Squadron), комплектуемой заказанными Катаром девяти самолетами Hawk Mk 167. Первые два самолета Hawk Mk 167, построенных для Катара на предприятии ВАЕ Systems в Бро в Восточном Йоркшире, поступили в состав этой эскадрильи 1 сентября 2021 года, эскадрилья была активирована 24 ноября 2021 года.

Eurofighter Typhoon стал третьим типом современных многофункциональных истребителей, приобретаемых Катаром. В мае 2015 года Катар заключил контракт стоимостью 6,3 млрд евро на закупку 24 французских истребителей Dassault Rafale (18 одноместных самолетов Rafale EQ и шести двухместных Rafale DQ), а в декабре 2017 года перевел в твердый контракт опцион на закупку еще 12 самолетов Rafale. В июне 2017 года Катар также подписал соглашение с США стоимостью около 12 млрд долл на приобретение по линии FMS 36 многофункциональных истребителей Boeing F-15QA (при этом планы Катара простирались на закупку 72 самолетов F-15QA). Таким образом, Катар к настоящему времени заказал 96 современных многофункциональных истребителей трех типов. Поставки истребителей Rafale Катару были начаты в июне 2019 года и будут производиться до конца 2022 года. Поставки истребителей F-15QA Катару были начаты в августе 2021 года, завершение поставок всех 36 самолетов запланировано к концу 2023 года.

Катар стал четвертым заказчиком истребителей Eurofighter Typhoon в регионе Персидского залива после Саудовской Аравии (которая получила 72 самолета постройки BAE Systems в 2009-2017 годах), Омана (подписавшего контракт на закупку 12 самолетов у BAE Systems, поставки произведены в 2017-2018 годах), и Кувейта (заказавшего 28 самолетов, поставки которых осуществляются с итальянской производственной линии компании Leonardo и были начаты в декабре 2021 года), и в целом Катар стал девятым эксплуатантом этих истребителей.

Первый полученный ВВС Катара истребитель Eurofighter Typhoon (серийный номер MS001, катарский бортовой номер QA404, временный британский военный номер ZR505), построенный на предприятии корпорации ВАЕ Systems в Вартоне (Великобритания), август 2022 года (с) ВАЕ Systems