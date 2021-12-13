Кувейт получил первые истребители Eurofighter Typhoon

Как сообщило кувейтское информационное агентство KUNA, 7 декабря 2021 года на головном авиастроительном предприятии итальянской компании Leonardo (Leonardo Aircraft Division) в Турине-Казелле состоялась церемония официальной передачи военно-воздушным силам Кувейта двух первых истребителей Eurofighter Typhoon. Были переданы один двухместный самолет с итальянским военным номером CSX55270 (предположительный серийный номер КТ003) и один одноместный самолет (предположительный серийный номер КS001). На церемонии присутствовали официальные лица, в том числе заместитель командующего ВВС Кувейта вице-маршал авиации Бандар аль-Мезьен, который заявил, что оба первых переданных самолета должны прибыть в Кувейт уже "на следующей неделе".

Первый полученный ВВС Кувейта одноместный истребитель Eurofighter Typhoon (предположительный серийный номер КS001), построенный итальянской компанией Leonardo, на цeремонии официальной передачи Кувейту. Турин-Казелле (Италия), 07.12.2021 (с) KUNA

Переданные два самолета не являются первыми построенными истребителями Eurofighter Typhoon для ВВС Кувейта. Два первых построенных для Кувейта двухместных самолета с серийными номерами KT001 (итальянский военный номер CSX55243) и KT002 (итальянский военный номер CSX55244) совершили свои первые полеты в Турине-Казелле 15 октября 2021 года, но, как можно понять, эти два борта пока что используются там для подготовки кувейтского летного состава.

Напомним, что в апреле 2016 года Кувейт подписал контракт стоимостью 7,957 млрд евро на закупку 28 истребителей Eurofighter Typhoon (22 одноместных и шести двухместных) в рамках межправительственного соглашения между Кувейтом и Италией. Исполнителем контракта и изготовителем самолетов выступает компания Leonardo, и это первая экспортная поставка истребителей Eurofighter Typhoon с итальянской производственной линии.

Контракт на поставку Eurofighter Typhoon Кувейту включает поставки вооружения, оборудования, запасных частей, обучение личного состава, а также строительство новой инфраструктуры на авиабазе Аль-Салем ВВС Кувейта, где будут базироваться эти самолеты, и создание там центра подготовки и переучивания летного состава. В контракт входит также сервисная поддержка сроком на три года (с опционом еще на пять лет).

Поставки всех 28 самолетов по данному контракту изначально были спланированы с 2020 по 2023 годы, но его реализация затянулась, в том числе из-за затягивания отработки и испытаний борта в комплектации для ВВС Кувейта, и первые три двухместных истребителя для Кувейта (серийные номера с КТ001 по КТ003) были выкачены на предприятии Leonardo в Турине-Казелле в апреле 2021 года, и первые два из них поднялись в воздух только 15 октября 2021 года. Первые два самолета (видимо, третий двухместный KT003 и первый построенный одноместный KS001) переданы заказчику только теперь.

Истребители Eurofighter Typhoon, строящиеся для Кувейта, считаются на настоящее время "самым совершенным вариантом этого истребителя из всех изготовленных" и относятся к серии Tranche 3b. В частности, кувейтские Typhoon стали первыми серийными истребителями этого типа, получившими РЛС Captor E-Scan (в исполнении ECRS Mk 0) с активной фазированной антенной решеткой. Бортовое оборудование самолетов соответствует так называемому стандарту Р3Eb (Phase 3 Enhancements Package b), обеспечивая полную многофункциональность. Также кувейтские Typhoon будут оснащены подвесными прицельно-навигационными контейнерами Lockheed Martin Sniper и подвесными контейнерами имитации воздушного боя DRS-Cubic ACMI P5. В состав вооружения кувейтских самолетов войдут крылатые ракеты MBDA Storm Shadow и управляемые ракеты Brimstone и "другое вооружение класса "воздух-поверхность".

Кувейт стал третьей страной Персидского залива, который закупил истребители Eurofighter Typhoon после Саудовской Аравии и Омана.

Параллельно с заключением контракта на закупку 28 истребителей Eurofighter Typhoon, Кувейт в начале 2018 года заключил межправительственное соглашение с США на приобретение по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 28 истребителей Boeing F/A-18E/F Super Hornet Block III, в том числе 22 одноместных F/A-18E и шести двухместных F/A-18F. Их поставка должна была осуществляться с января 2021 по конец 2022 года, но сейчас начало поставок перенесено на конец 2021 года, хотя фактически большая часть самолетов F/A-18E/F для Кувейта уже изготовлена.

Второй построенный для ВВС Кувейта на авиастроительном предприятии итальянской компании Leonardo (Leonardo Aircraft Division) двухместный истребитель Eurofighter Typhoon (серийный номер KT002, итальянский военный номер CSX55244). Турин-Казелле (Италия), ноябрь 2021 года (с) Alessandro Maggia

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