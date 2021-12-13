Войти
bmpd.livejournal.com

Кувейт получил первые истребители Eurofighter Typhoon

557
0
0

Как сообщило кувейтское информационное агентство KUNA, 7 декабря 2021 года на головном авиастроительном предприятии итальянской компании Leonardo (Leonardo Aircraft Division) в Турине-Казелле состоялась церемония официальной передачи военно-воздушным силам Кувейта двух первых истребителей Eurofighter Typhoon. Были переданы один двухместный самолет с итальянским военным номером CSX55270 (предположительный серийный номер КТ003) и один одноместный самолет (предположительный серийный номер КS001). На церемонии присутствовали официальные лица, в том числе заместитель командующего ВВС Кувейта вице-маршал авиации Бандар аль-Мезьен, который заявил, что оба первых переданных самолета должны прибыть в Кувейт уже "на следующей неделе".

Первый полученный ВВС Кувейта одноместный истребитель Eurofighter Typhoon (предположительный серийный номер КS001), построенный итальянской компанией Leonardo, на цeремонии официальной передачи Кувейту. Турин-Казелле (Италия), 07.12.2021 (с) KUNA

Переданные два самолета не являются первыми построенными истребителями Eurofighter Typhoon для ВВС Кувейта. Два первых построенных для Кувейта двухместных самолета с серийными номерами KT001 (итальянский военный номер CSX55243) и KT002 (итальянский военный номер CSX55244) совершили свои первые полеты в Турине-Казелле 15 октября 2021 года, но, как можно понять, эти два борта пока что используются там для подготовки кувейтского летного состава.

Напомним, что в апреле 2016 года Кувейт подписал контракт стоимостью 7,957 млрд евро на закупку 28 истребителей Eurofighter Typhoon (22 одноместных и шести двухместных) в рамках межправительственного соглашения между Кувейтом и Италией. Исполнителем контракта и изготовителем самолетов выступает компания Leonardo, и это первая экспортная поставка истребителей Eurofighter Typhoon с итальянской производственной линии.

Контракт на поставку Eurofighter Typhoon Кувейту включает поставки вооружения, оборудования, запасных частей, обучение личного состава, а также строительство новой инфраструктуры на авиабазе Аль-Салем ВВС Кувейта, где будут базироваться эти самолеты, и создание там центра подготовки и переучивания летного состава. В контракт входит также сервисная поддержка сроком на три года (с опционом еще на пять лет).

Поставки всех 28 самолетов по данному контракту изначально были спланированы с 2020 по 2023 годы, но его реализация затянулась, в том числе из-за затягивания отработки и испытаний борта в комплектации для ВВС Кувейта, и первые три двухместных истребителя для Кувейта (серийные номера с КТ001 по КТ003) были выкачены на предприятии Leonardo в Турине-Казелле в апреле 2021 года, и первые два из них поднялись в воздух только 15 октября 2021 года. Первые два самолета (видимо, третий двухместный KT003 и первый построенный одноместный KS001) переданы заказчику только теперь.

Истребители Eurofighter Typhoon, строящиеся для Кувейта, считаются на настоящее время "самым совершенным вариантом этого истребителя из всех изготовленных" и относятся к серии Tranche 3b. В частности, кувейтские Typhoon стали первыми серийными истребителями этого типа, получившими РЛС Captor E-Scan (в исполнении ECRS Mk 0) с активной фазированной антенной решеткой. Бортовое оборудование самолетов соответствует так называемому стандарту Р3Eb (Phase 3 Enhancements Package b), обеспечивая полную многофункциональность. Также кувейтские Typhoon будут оснащены подвесными прицельно-навигационными контейнерами Lockheed Martin Sniper и подвесными контейнерами имитации воздушного боя DRS-Cubic ACMI P5. В состав вооружения кувейтских самолетов войдут крылатые ракеты MBDA Storm Shadow и управляемые ракеты Brimstone и "другое вооружение класса "воздух-поверхность".

Кувейт стал третьей страной Персидского залива, который закупил истребители Eurofighter Typhoon после Саудовской Аравии и Омана.

Параллельно с заключением контракта на закупку 28 истребителей Eurofighter Typhoon, Кувейт в начале 2018 года заключил межправительственное соглашение с США на приобретение по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 28 истребителей Boeing F/A-18E/F Super Hornet Block III, в том числе 22 одноместных F/A-18E и шести двухместных F/A-18F. Их поставка должна была осуществляться с января 2021 по конец 2022 года, но сейчас начало поставок перенесено на конец 2021 года, хотя фактически большая часть самолетов F/A-18E/F для Кувейта уже изготовлена.

Второй построенный для ВВС Кувейта на авиастроительном предприятии итальянской компании Leonardo (Leonardo Aircraft Division) двухместный истребитель Eurofighter Typhoon (серийный номер KT002, итальянский военный номер CSX55244). Турин-Казелле (Италия), ноябрь 2021 года (с) Alessandro Maggia

Видео:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Кувейт
Оман
Саудовская Аравия
США
Продукция
AGM-114
EF-2000
F-18
SCALP
Super Hornet
Компании
Boeing
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
Проекты
2020-й год
АФАР
Похожие новости
20.10.2021
Первые истребители Eurofighter Typhoon для Кувейта
09.01.2018
Некоторые детали контрактов на поставку истребителей Eurofighter Typhoon Кувейту и Катару
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
04.03.2016
Кувейтские «Тайфуны» с активной ФАР
22.01.2014
По прогнозам, в лидерах будет F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 15:13
  • 124
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 13.12 15:10
  • 45
Извольте разоружиться
  • 13.12 15:04
  • 165
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 14:08
  • 11
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 13.12 13:23
  • 0
Демократия на штыках винтовок
  • 13.12 13:10
  • 14
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 12:37
  • 3
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 13.12 11:30
  • 2
«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК
  • 13.12 05:43
  • 204
В США удивились размерам Су-75
  • 13.12 05:15
  • 1
Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209
  • 13.12 04:56
  • 1
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 12.12 17:00
  • 23
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 12.12 13:55
  • 38
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.12 12:44
  • 4
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57
  • 12.12 09:33
  • 2288
Как насчёт юмористического раздела?