Первые истребители F/A-18E/F Super Hornet для Кувейта

На авиационных ресурсах распространены фотографии изготовленного на предприятии корпорации Boeing в Сент-Луисе для ВВС Кувейта двухместного истребителя Boeing F/A-18F Super Hornet (заводской номер 169731), совершившего первый полет 2 июля 2020 года. Cамолет еще не окрашен. Хотя, по информации веб-ресурса Scramble , это уже пятый истребитель Super Hornet, построенный для Кувейта, однако это первый из этих бортов, снимки которого попали в СМИ.

Построенный для ВВС Кувейта двухместный истребитель Boeing F/A-18F Super Hornet (заводской номер 169731) в первом полете. Сент-Луис, 02.07.2020 (с) Alex Farwell / @wiavgeek

В начале 2018 года Кувейт заключил межправительственное соглашение с США на приобретение по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 28 истребителей Super Hornet - 22 одноместных F/A-18E и шести двухместных F/A-18F. Самолеты должны относиться к модификации Block III, их поставка должна осуществляться с января 2021 по конец 2022 года. Стоимость самого соглашения не сообщалась. В марте 2018 года Boeing получил контракт министерства обороны США в 1,17 млрд долл на собственно изготовление данных самолетов для Кувейта в рамках указанного соглашения по линии FMS.

Ранее в ноябре 2016 года агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о намерении поставить Кувейту по линии FMS 32 одноместных истребителя Boeing F/A-18E и восемь двухместных истребителей F/A-18F Super Hornet, а также оборудование для них (но без дополнительного воооружения) и оказать соответствующую техническую поддержку и обучение. В поставку должны были войти также восемь комплектов конформных баков. Предполагаемая стоимость всего соглашения тогда была оценена 10,1 млрд долл. Однако в итоге соглашение было заключено только на 28 самолетов.

Закупаемые Кувейтом 28 истребителей Boeing F/A-18E/F Super Hornet предназначены для замены эксплуатируемых ВВС Кувейта 32 истребителей F/A-18C/D Hornet, полученных в 1991-1993 годах.

Кувейт стал вторым и на сегодняшний день последним иностранным заказчиком самолетов F/A-18E/F Super Hornet после Австралии.

Напомним, что Кувейт также в апреле 2016 года подписал соглашение с Италией стоимостью 9,2 млрд долл о приобретении 28 истребителей Eurofighter Typhoon серии Tranche 3 (22 одноместных и шести двухместных) с итальянской производственной линии (компании Leonardo). Их поставка также должна быть начата в 2021 году.

Построенный для ВВС Кувейта двухместный истребитель Boeing F/A-18F Super Hornet (заводской номер 169731) в первом полете. Сент-Луис, 02.07.2020 (с) Alex Farwell / @wiavgeek