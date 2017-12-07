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Су-57 поднялся выше "Раптора"

08.12.2017 Независимое военное обозрение 1310 0
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Истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50)
Истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50).
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Состоялся первый полет многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа, с ним самолет может лететь со сверхзвуковой крейсерской скоростью. Первый этап государственных испытаний Су-57 близок к своему завершению. Минобороны планирует принять его на вооружение в 2019 году.

В подмосковном Жуковском на полигоне Летно-исследовательского института имени Громова прошло первое испытание истребителя пятого поколения Су-57 (ранее известного как Т-50 и ПАК ФА) с двигателем второго этапа. Полет длился 17 минут, прошел в штатном режиме, пилотировал самолет летчик-испытатель КБ "Сухого" Герой России Сергей Богдан. До этого самолеты проекта Т-50 были оснащены двигателями первого этапа АЛ-41Ф1 ("изделие 117"), сходными по конструкции и техническим характеристикам с двигателями истребителя Су-35С. Оба изделия разработаны НПО "Сатурн" и изготавливаются на Лыткаринском (Московская обл.) машиностроительном заводе, который является филиалом этого объединения. Новому двигателю присвоен шифр "Изделие 30", он развивает тягу до 19,5 т, у него повышена топливная эффективность и снижена стоимость жизненного цикла. В новой сборке самолет, без использования форсажа, может лететь на сверхзвуковой крейсерской скорости (заявлено M=2,1) продолжительное время (заявлено, что около 2000 км при 100-процентной заправке). Глава Минпромторга Денис Мантуров с удовлетворением отметил: "Успешный полет с новым двигателем придает дополнительный импульс программе истребителя пятого поколения. Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы - уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели".

Если быть совсем точным, описываемый испытательный полет был совершен на втором летном прототипе Су-57, также известном как Т-50-2. "Изделие 30" станет основным двигателем для истребителя пятого поколения, начало его серийного производства и прием на вооружение запланированы на 2019 год. Перед началом серийного производства будет изготовлена установочная партия Су-57, всего 12 машин. Сейчас завершается первый этап государственных испытаний этого самолета, уже подтверждены его характеристики устойчивости и управляемости на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях, на малых и больших высотах полета, на закритических углах атаки. Идет проверка и доработка его бортового оборудования, комплекса авиационного вооружения, техники дозаправки топливом в полете и прочего. Новый российский истребитель оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Его вооружение (также нового поколения) впечатляет. Он несет 10 ракет класса "воздух-воздух" для дальнего воздушного боя и 10 ракет класса "воздух-поверхность" для ударов по наземным целям. Для ведения ближнего боя истребитель оснащен 30-миллиметровыми авиационными пушками.

Впервые ПАК ФА поднялся в воздух 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. С того времени в летных испытаниях участвовали девять самолетов.

Су-57 по заявленным летным характеристикам превосходит американский аналог F22 "Раптор". Российский истребитель пятого поколения будет развивать скорость до 3000 км/ч, летит с максимально допустимой перегрузкой 10-11g (у "Раптора" потолок скорости - 2410 км/ч, а максимально допустимая перегрузка 9,5 g). Крейсерская сверхзвуковая скорость Су-57 М=2,1, у F22 М=1,82. Правда, пока, справедливости ради, надо сделать две оговорки. Во-первых, данные о F-22 и тем более о Су-57 приблизительны, поскольку они засекречены. Во-вторых, "Раптор" уже состоит на вооружении ВВС США не один десяток лет, тогда как Су-57 только завершает испытания.


Александр Шарковский, заместитель ответственного редактора НВО
07.12.2017
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принадлежат Независимое военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-35С
Компании
ЛИИ им. Громова
Минпромторг РФ
Сатурн НПО
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Истребитель 5 поколения

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