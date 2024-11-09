Посадочный модуль InSight прошел ключевой этап подготовки к отправке на Марс



Зонд InSight на поверхности Марса.

Источник: © Фото : JPL/NASA Зонд InSight на поверхности Марса.Источник: © Фото : JPL/NASA

Планируется, что аппарат совершит посадку на Марсе 26 ноября 2018 года, после чего проработает там 728 земных дня

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американский посадочный модуль InSight успешно прошел важнейшую фазу подготовки к отправке на Марс. Об этом сообщила в среду в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель корпорации Lockheed Martin, создавшей данный космический аппарат, Дэни Хауф.

Как она уточнила, специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компании Lockheed Martin завершили этап тепловых испытаний модуля в вакууме. Таким образом, "команда Lockheed Martin успешно закончила фазу тестирования [аппарата] на воздействие внешних условий, сходных с эксплуатационными", отметила Хауф. По ее словам, в предстоящие месяцы "будет завершаться подготовка к запуску" модуля InSight, намеченного на май будущего года.

Как пояснила представитель Lockheed Martin, пройден этап "наиболее всеобъемлющих испытаний, которым можно подвергнуть полностью собранный космический аппарат до запуска". В ходе них были подтверждены технические характеристики модуля "в жестких условиях, схожих с открытым космосом", подчеркнула Хауф. Нынешние испытания проходили на объекте компании Lockheed Martin в Литтлтоне (штат Колорадо). А до этого проверялось, в частности, раскрытие солнечных батарей модуля и устойчивость его аппаратуры к электромагнитному воздействию.

Ответственный за тестирование и запуск модуля в компании Lockheed Martin Скотт Дэниелс заявил интернет-изданию Space.com, что тепловые испытания в вакууме продолжались почти две недели. Предполагается, что на базу ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), с которой аппарат должны вывести в космос, InSight доставят в конце февраля, сказал Дэниелс. 30-дневное "окно" для старта ракеты-носителя Atlas V, которой предстоит отправить модуль в примерно полугодовое путешествие к Красной планете, откроется 5 мая. Намечается, что посадку аппарат произведет 26 ноября 2018 года, после чего проработает на Марсе 728 земных дня.

За счет использования научных приборов, установленных на модуле, NASA рассчитывает получить новую информацию о формировании Марса. Аппарат, к примеру, должен помочь определить размер, состав и состояние ядра Красной планеты, проанализировать толщину коры, выяснить, какова структура мантии. Планируется, что инструменты модуля позволят осуществить бурение на глубину 5 м для получения интересующих ученых данных. Первоначально отправка аппарата должна была состояться в конце 2015 года, но ее перенесли из-за обнаруженной существенной технической неполадки.