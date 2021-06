Новые виды Луны

В ночь с 18 на 19 июня 2009 года на космодроме мыса Канаверал был запущен космический аппарат, получивший название «Лунный орбитальный разведчик». Без малого через сорок лет после исторического полёта «Аполлона-11» американские учёные вновь занялись детальным изучением ближайшего небесного тела, чтобы подготовить основу его будущей колонизации. На этом пути их ждали по-настоящему поразительные открытия.

В поисках воды

Человечество изучало Луну с тех пор, как начались систематические наблюдения астрономов, однако наиболее интенсивные исследования пришлись на 60-е и 70-е годы, когда СССР и США стремились получить превосходство в космической «гонке», завоёвывая один исторический приоритет за другим. Советские учёные сумели первыми отправить автоматические станции к Луне, что позволило сфотографировать её «невидимую» сторону, освоить селеноцентрическую орбиту и совершить посадки на поверхность. Со своей стороны, американцы, помимо работы с собственными космическими аппаратами, организовали девять пилотируемых экспедиций к Луне в рамках программы «Сатурн-Аполлон» (Saturn-Apollo).

Собранный массив данных оказался столь огромен, что существенная его часть обрабатывается по сей день, меняя сложившиеся научные представления. Среди прочего было очень важно дать точный ответ на вопрос, есть ли на Луне хоть какое-то количество воды, ведь от ответа на него зависело, как будет выглядеть дальнейшая космическая экспансия. Стоит ли разворачивать там большую обитаемую колонию, использующую местные ресурсы для своего развития, или останется довольствоваться небольшой научной базой, которую придётся полностью снабжать с Земли?

В научном мире сложилось мнение, что на Луне в принципе не может быть воды, ведь при отсутствии атмосферы под прямыми солнечными лучами она должна испаряться в окружающее пространство. Однако в 1961 году учёные из Калифорнийского технологического института Кеннет Уотсон, Брюс Мюррей и Харрисон Браун выдвинули гипотезу, что на дне глубоких полярных кратеров, в «холодных ловушках», куда никогда не проникает свет, может сохраняться водный лёд, занесённый падающими кометами. Если предложенная модель верна, то «следовые» количества воды могут встретиться и в породах из других лунных районов. Таковые действительно были найдены в образцах, доставленных на кораблях «Аполлон», но инерция сформировавшихся ранее представлений оказалась столь сильна, что открытие было отвергнуто: исследователи сочли, что произошло «загрязнение» пород астронавтами во время транспортировки или лаборантами на Земле.

Впрочем, были и другие свидетельства в пользу «маргинальной» гипотезы. Начиная с экспедиции «Аполлона-12», астронавты развернули на поверхности Луны пять научных станций ALSEP (Apollo Lunar Surface Experiments Package) с разнообразным оборудованием. Например, в составе ALSEP №3, доставленном «Аполлоном-14», был супратермальный детектор лунной ионосферы SIDE (Suprathermal Ion Detector Experiment), который 7 марта 1971 года зафиксировал наличие водяного пара в месте посадки корабля. В состав ALSEP №6, установленного экипажем «Аполлона-17», входил масс-спектрометр для исследования слабенькой лунной атмосферы LACE (Lunar Atmospheric Composition Experiment) — и он тоже заметил пар!

Своё доказательство позднее представили и советские учёные: в феврале 1978 года сотрудники Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского (ГЕОХИ) опубликовали статью, в которой заявили о том, что в грунте, доставленном из Моря Кризисов (Mare Crisium) на Землю возвращаемой капсулой космической станции «Луна-24», есть вода — в количестве 0,1% по массе, что примерно на порядок выше порога чувствительности использованного спектрометра.

Хотя открытие побуждало к новым дискуссиям, оно оставалось непризнанным. Прояснить вопрос решили с помощью аппарата «Клементина» (Clementine), который отправился в космос 25 января 1994 года. Он был создан специалистами Военно-морской исследовательской лаборатории (Naval Research Laboratory, NRL) по заданию Организации по стратегической оборонной инициативе (Strategic Defense Initiative Organization, SDIO) в рамках программы «Эксперимент в дальнем космосе» (Deep Space Program Science Experiment, DSPSE). «Клементина» была призвана испытать в полёте компоненты, которые собирались применить в оборудовании военного назначения, а также продемонстрировать «конверсионное» использование оборонных технологий.

Космический аппарат «Клементина» (Clementine); 1994 год. NASA Источник изображения: nssdc.gsfc.nasa.gov

Запуск космического аппарата «Клементина» (Clementine) с полигона Ванденберг в Калифорнии; 25 января 1994 года. NASA Источник изображения: nssdc.gsfc.nasa.gov

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) активно участвовало в проекте, поэтому получило возможность разместить на аппарате свои приборы: оптические камеры для разных диапазонов излучения и инфракрасный лазерный локатор (лидар) — с их помощью предполагалось провести съёмку всей поверхности Луны с разрешением, которое было недоступно аппаратам времён программы «Аполлон».

Реализовать всё задуманное не удалось: 7 мая, когда аппарат работал на селеноцентрической орбите, внезапно сбоил бортовой компьютер — он несколько раз без команды запустил один из двигателей, полностью истощив запасы топлива системы ориентации и раскрутив аппарат. Тем не менее, за семьдесят суток «Клементине» удалось заснять 38 млн кв. км лунной поверхности в одиннадцати спектральных диапазонах, включая районы, которые оставались «белыми пятнами»: например, была получена мозаичная карта южной полярной области.

Обработка полученных данных заняла довольно много времени, поэтому о главной открытии, сделанном «Клементиной», представители Министерства обороны США, руководившие проектом, сообщили только 2 декабря 1996 года. Выяснилось, что с аппарата была проведена бистатическая радиолокация Луны: сигнал, излучаемый штатной антенной, отражался от поверхности и принимался наземными 70-метровыми радиоантеннами сети дальней связи (Deep Space Network, DSN). При двух проходах над северным полюсом какие-либо аномалии выявлены не были, но при зондировании южнополярного бассейна Эйткен (Aitken basin) на одном проходе из двух специалисты зафиксировали четыре случая, когда отражённый сигнал соответствовал по мощности и поляризации такому же, который получается от водного льда на Земле. По этим измерениям нельзя было с достаточной точностью определить толщину его слоя, но, как утверждали учёные, она должна составлять «несколько метров».

Изображение южного полярного региона Луны, составленное из 1500 снимков, полученных космическим аппаратом «Клементина» (Clementine). NASA/JPL-Caltech Источник изображения: images.nasa.gov

Заявление о наличии льда вблизи южного полюса Луны вызвало сенсацию, но нашлись и сомневающиеся. К примеру, Джон Вуд из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) сказал журналистам:

«Существует сообщество, которое очень хочет говорить о возвращении на Луну и жизни в колонии [на ней], они очень страстны в этом вопросе. Один из ключей к этому предприятию — найти воду, и эти люди будут очень возбуждены. Лично я всегда относился скептически ко всему этому заявлению. Я думаю, в значительной степени желаемое принимается за действительное».

Поскольку полной уверенности по вопросу всё ещё не было, поиск льда включили в число исследований для аппарата «Лунар Проспектор» (Lunar Prospector), проект которого был отобран NASA в феврале 1995 года в ходе реализации программы создания малых межпланетных станций «Дискавери» (Discovery). На его борту были установлены спектрометры тех же типов, что и на кораблях «Аполлон», но технологически более совершенные, магнетометр и электронный рефлектометр, а также транспондер для проведения эксперимента по картированию лунного гравитационного поля.

«Лунар Проспектор» запустили в ночь с 6 на 7 января 1998 года, а первые результаты, подтверждающие наличие воды, были получены после двух месяцев его работы на селеноцентрической орбите. Поиск вёлся с помощью нейтронного спектрометра (Neutron Spectrometer), чувствительность которого позволяла обнаружить «стакан замёрзшей воды в кубометре реголита». Он показал, что лёд сосредоточен в основном на южном и северном полюсах, но небольшое количество есть и в кратерах других районов. Принимая толщину льда равной 0,5 м (проникающая глубина спектрометра), учёные рассчитали, что содержащие лёд грунты покрывают 10 000-50 000 кв. км поверхности на северном и 5000-20 000 кв. км на южном полюсе. Согласно их оценке, в зависимости от принятой теоретической модели общее количество льда на Луне составляет от 10 млн до 10 млрд т; причём на северном полюсе его примерно в два раза больше, чем на южном.

Впрочем, позитивные вести были опять поставлены под сомнение. Наблюдения, проведённые с помощью радиотелескопа обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, не подтвердили значительных скоплений льда у лунных полюсов. Было высказано предположение, что он присутствует там в виде гранул или тонких слоёв, внедрённых в породу. Требовалось ещё более тщательное исследование.

Космический аппарат «Лунар Проспектор» (Lunar Prospector); 1997 год. NASA Источник изображения: grin.hq.nasa.gov

Запуск космического аппарата «Лунар Проспектор» (Lunar Prospector) с мыса Канаверал; 7 января 1998 года. NASA Источник изображения: nasa.gov

График распределения нейтронов средней энергии по поверхности Луны, полученный по результатам измерений с борта космического аппарата «Лунар Проспектор» (Lunar Prospector); провалы, которые соответствуют полюсам, свидетельствуют о наличии там воды. NASA/Ames Источник изображения: science.nasa.gov

«Новые горизонты»

Хотя скептицизм по поводу масштаба запасов лунной воды сохранялся и в начале нового века, стало очевидно, что само её наличие позволяет перейти от общих рассуждений к практическому проектированию первой колонии вне Земли.

Стимулом к очередному пересмотру планов развития космической экспансии стала, как ни печально, гибель шаттла «Колумбия» (Columbia). По итогам расследования и анализа вариантов возможных стратегий было принято решение отказаться от многоразовой крылатой системы «Спейс Шаттл» (Space Shuttle) в пользу космических кораблей капсульного типа. При этом была сформулирована амбициозная программа «Новые горизонты» (New Horizons), основные положения которой озвучил президент Джордж Буш-младший, выступив 14 января 2004 года в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Программа предусматривала поэтапное расширение присутствия американцев в космосе. В 2010 году должны были начаться испытания нового пилотируемого корабля, который придёт на смену шаттлам. Не позднее 2014 года на этом корабле экипаж астронавтов слетал бы на Луну, которая рассматривалась как промежуточная база на пути к другим небесным телам. С 2015 года предполагалось начать регулярные пилотируемые полёты на Луну. В 2020 году американцы развернули бы там постоянно действующую научно-исследовательскую станцию. Полученные в ходе реализации программы технологии следовало использовать при подготовке экспедиции на Марс, сроки которой в тот момент не были определены. В качестве финансовой подпитки масштабных планов администрация Буша-младшего попросила Конгресс увеличить финансирование NASA на 1 млрд долларов в год.

Вскоре определились и технические черты программы, получившей официальное название «Созвездие» (Constellation). Понятно, что для её осуществления требовалось на начальном этапе собрать как можно больше информации о Луне, которая по объёму и качеству превосходила бы всё, что удалось получить ранее. В декабре 2004 года NASA объявило о начале работ над «Лунным орбитальным разведчиком» (Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO), которые были поручены Центру космических полётов имени Годдарда (Goddard Space Flight Center, GSFC). В список задач нового аппарата входили: поиск будущих мест посадок пилотируемых кораблей, исследование лунных ресурсов и изменения радиационной обстановки на протяжении нескольких лет. Как отметил Крейг Стейдле, заместитель администратора NASA, «разведчик» должен будет провести «измерения, критически важные для принятия ключевых решений по лунной программе до конца текущего десятилетия».

Лунный посадочный модуль «Альтаир» (Altair), который проектировался для программы «Созвездие» (в представлении художника). NASA Источник изображения: nasa.gov

Обитаемая лунная база, которая проектировалась для программы «Созвездие» (в представлении художника). NASA Источник изображения: nasa.gov

Тогда же стало известно, что в приборный состав LRO будет включён нейтронный детектор LEND (Lunar Exploration Neutron Detector), проектируемый коллективом Игоря Георгиевича Митрофанова в Институте космических исследований (ИКИ РАН). Детектор, имеющий пространственное разрешение до 5 км, регистрирует вторичные нейтроны, которые «рождаются» в приповерхностном слое лунного грунта под воздействием космического излучения; при этом они замедляются и поглощаются ядрами основных породообразующих элементов. Спектр вторичных нейтронов прямо зависит от состава грунта, но больше всего — от содержания водорода в нём, что позволяет определить наличие воды.

Помимо российского детектора, на LRO разместили ещё пять научных инструментов: камеру высокого разрешения LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera), камеру для съёмки в дальнем ультрафиолетовом диапазоне LAMP (Lyman-Alpha Mapping Project), телескоп космических лучей CRaTER (Cosmic Ray Telescope for the Effects of Radiation), лазерный высотомер LOLA (Lunar Orbiter Laser Altimeter) и прибор DLRE (Diviner Lunar Radiometer Experiment), предназначенный для картирования лунной поверхности с целью поиска «холодных ловушек», где могут быть «спрятаны» отложения льда. Кроме того, в мае 2005 года на борт приняли экспериментальный радиолокатор Mini-RF (Miniature Radio-Frequency instrument).

В качестве источника электропитания аппарата выбрали ориентируемую трёхсекционную солнечную батарею с эффективной площадью 10,7 кв. м и максимальной мощностью к концу срока службы — 1850 Вт. «Разведчик» снабдили двумя парами двигателей маневрирования тягой по 20 фунтов (9,1 кгс) и двумя блоками по четыре микродвигателя ориентации тягой по 5 фунтов (2,3 кгс). Он также был оснащён приёмопередающей системой S-диапазона для командного управления и сброса телеметрической информации и основной высокоскоростной системой передачи научной информации, работающей в диапазоне Ka. Передача ведётся через остронаправленную антенну HGA (High-Gain Antenna). Пропускная способность радиоканала передачи — 100 Мбит/с, суточный объём передаваемой информации — 461 Гбит. Главная наземная станция для работы с LRO находится на полигоне Уайт-Сэндз. Общая стоимость проекта на момент запуска составила 504 млн долларов.

Космический аппарат «Лунный орбитальный разведчик» (Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO) в представлении художника; 2008 год. NASA Источник изображения: nasa.gov

Расположение приборов в научном блоке космического аппарата «Лунный орбитальный разведчик» (Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO); 2007 год. NASA Источник изображения: nasa.gov

В апреле 2006 года NASA объявило о решении отправить вместе с LRO «попутчика» — малый аппарат LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite), предназначенный для ударного зондирования в районе южного полюса Луны. Идея состояла в том, чтобы сбросить на поверхность последнюю ступень носителя — так же, как в 70-е годы поступали со ступенями S-IVB при полётах кораблей «Аполлон». При ударе и взрыве ступени образуется искусственный кратер диаметром до 30 м и глубиной 5 м, а объём выброшенного в космос вещества составит около 1000 т. Так называемый «спутник-пастух» (Shepherding Spacecraft) пройдёт сквозь образовавшееся облако и передаст на Землю данные о его химическом составе. Стоимость «попутчика» оценивалась в 73 млн долларов.

Удар по Луне

18 июня 2009 года ракета-носитель «Атлас-5» (Atlas V), стартовав на мысе Канаверал, вывела в космос орбитальный аппарат LRO и связку, состоявшую из малого аппарата LCROSS и водородно-кислородного разгонного блока «Центавр» (Centaur). Через 44 минуты они разделились и продолжили полёт к Луне.

23 июня LRO достиг начальной селеноцентрической орбиты, а ещё через четыре дня, после серии коррекций, сменил её на так называемую «квази-замороженную» орбиту высотой 31×199 км с периселением над южным полюсом. В то же время связка LCROSS-Centaur, совершив пертурбационный манёвр, вышла на орбиту вокруг барицентра системы Земля-Луна высотой примерно 357 000×582 000 км относительно нашей планеты.

Запуск космических аппаратов LRO и LCROSS с мыса Канаверал; 18 июня 2009 года. NASA Источник изображения: mediaarchive.ksc.nasa.gov

Ударное зондирование Луны было запланировано после трёх витков связки продолжительностью тридцать семь суток каждый. Хотя в ходе полёта произошли незначительные технические сбои, первый виток завершился успешно. Однако 22 августа выяснилось, что LCROSS из-за неисправности в инерциальном датчике, являющемся главным источником данных об угловых скоростях для системы ориентации, ведёт себя некорректно и быстро теряет топливо. Руководитель миссии немедленно придал ей статус аварийной, и специалисты приступили к разработке обновления для программы управления, которое, как показала дальнейшая практика, позволила снизить расход топлива в пятьдесят раз.

Ещё до запуска в качестве цели зондирования назывались южнополярные кратеры с постоянно затенённым дном: Фаустини (Faustini), Кабей (Cabeus) и Хауорт (Haworth). Из этого списка критериям, определённым для получения наилучших результатов, соответствовали лишь кратер Кабей, его малые «спутники», расположенные дальше от полюса (Cabeus A и Cabeus B) и, в меньшей степени, кратер Фаустини. 11 сентября на пресс-конференции было объявлено, что в качестве «жертвы» выбран кратер Кабей А, в котором концентрация льда, определённая дистанционным способом, максимальна и обещает высокую вероятность подтверждения его наличия измерениями LCROSS.

Однако 29 сентября было озвучено новое решение: связка перенацеливается на основной кратер группы Кабей: по свежим данным, полученным от LRO, эксперты пришли к заключению, что он всё-таки содержит больше всего льда по сравнению с другими районами. Кроме того, на окончательный выбор повлияли и особенности рельефа: выяснилось, что на достаточно высоком валу кратера имеется небольшая долина, которая позволит солнечным лучам осветить облако выброшенного грунта лучше, чем при других вариантах нанесения удара.

9 октября блок «Центавр» врезался в лунную поверхность, а через несколько минут за ним последовал малый аппарат LCROSS. К слежению за событием привлекли множество космических и наземных средств наблюдения. Поначалу результат разочаровал энтузиастов: сотрудники обсерваторий сообщили, что им ничего не удалось зафиксировать. В то же время приборы LRO, в задачу которого входила съёмка места эксперимента с восьми последовательных витков и составление тепловой карты района перед ударом и после него, зафиксировали два новых кратера, которые были теплее окружающей поверхности. Наблюдения с помощью ультрафиолетового спектрометра LAMP подтвердили ещё и наличие выброса грунта.

В течение недели специалисты обработали данные, переданные LCROSS перед падением на Луну. Оказалось, что облако было относительно небольшим: 6-8 км в диаметре. Была высказана версия, что удар пришёлся либо на участок рельефа с сильным уклоном, либо на выход твёрдых скальных пород, поэтому выбитые обломки не смогли достигнуть высоты, на которой его осветили бы солнечные лучи. Тем не менее, спектрометры, размещённые на борту LCROSS, подтвердили главное: вода на Луне есть — была отмечена достаточно чёткая полоса поглощения. Позднее учёные сумели оценить и её количество: в поле зрения приборов попало не менее ста литров, выброшенных ударом из кратера в космос. Если экстраполировать результат, то получается, что приповерхностный грунт на внутренних склонах вала кратера Кабей на 1% состоит из водного льда.

Полёт космического аппарата LCROSS в связке с разгонным блоком Centaur (в представлении художника). NASA Источник изображения: nasa.gov

Эксперимент по ударному зондированию Луны, проведённый с использованием космического аппарата LCROSS (в представлении художника). NASA Источник изображения: warspot.ru

Разумеется, поиском воды всё это время занимался и орбитальный «разведчик». Детектор LEND, созданный российскими специалистами, был включен ещё 19 июня, и за три месяца работы по его данным удалось построить подробную карту распределения льда в грунте южнополярной области, над которой LRO проходил в периселении на высотах от 30 до 35 км. Результаты оказались сенсационными: детектор не увидел ожидаемых сверхвысоких концентраций льда в грунте затенённых кратеров, где температура не поднимается выше 35 K (-238,15 °С), зато отметил относительно равномерный «фон» присутствия воды по всей южной полярной области с максимумом в районе кратера Кабей, куда и был в итоге направлен LCROSS. Учёные оценили среднее значение концентрации льда там: 0,1% по массе, то есть в 1 кг верхнего слоя реголита содержится около 1 г воды.

Руководитель проекта создания нейтронного детектора Игорь Митрофанов, оценивая предварительные результаты измерений, рассказывал:

«Луна нас удивила. Наша задача состояла в том, чтобы получить данные по потокам нейтронов из локальных областей полярных «холодных ловушек» и на основе сравнения этих данных с потоком нейтронов от освещённых полярных областей проверить наличие в «ловушках» залежей водяного льда. По крайней мере, я надеялся, что мы получим первые оценки массы ледников уже через два-три месяца наблюдений. Но каково же было моё удивление, когда оказалось, что этой существенной разницы нет! Другими словами, результат получился полностью неожиданный: на Луне в окрестностях полюсов действительно есть районы со значительным ослаблением нейтронных потоков, но они не совпадают с «холодными ловушками». Это означает, что водород (именно его «видит» наш прибор) может находиться не только в форме льда в постоянно затенённых «ловушках», но также быть сосредоточенным в «водородных полянах» в других областях, которые освещаются Солнцем. Например, знаменитая вечная мерзлота в Якутии промерзает до самой поверхности, и даже летом отмораживаются лишь верхние 10-12 см, а ниже всё равно остаётся лёд. А кто сказал, что льды на Луне, которые образовались когда-то очень давно, не могут существовать таким же самым образом, располагаясь под поверхностным слоем сухого реголита на глубине несколько десятков сантиметров? <…> И удар «Центавра» был произведён в точку прямо по границе между «ловушкой» и обнаруженной «поляной». <…> В каких-то конкретных «водородных полянах» мы наблюдаем содержание воды в десятки раз больше. И важно то, что эти районы не являются постоянно затенёнными «холодными ловушками», и их реголит гораздо проще добывать и перерабатывать».

Распределение нейтронного потока, связанного с залежами водного льда вокруг южного полюса Луны, полученное по результатам измерений детектора LEND. NASA/ИКИ РАН Источник изображения: stronomynow.com

Карта излучения тепловых нейтронов с поверхности Луны, полученная прибором LEND за первые шесть месяцев работы; показан также рельеф по данным лазерного высотомера LOLA. NASA/ИКИ РАН. Иллюстрация из архива журнала «Новости космонавтики» Источник изображения: warspot.ru

Космический археолог

Миссия LRO не сводится к поиску водного льда и наблюдению за результатами падения LCROSS. Куда более важной задачей для него было и остаётся пространственное картографирование Луны с высочайшим разрешением. Как ни парадоксально, до последнего времени Соединённые Штаты (следовательно, никто в мире) не имели детальной карты Луны с равномерным покрытием. Космические аппараты «Лунар Орбитер» (Lunar Orbiter) и корабли «Аполлон» подробно отсняли только те её зоны, где планировались и производились экспедиции с высадкой на поверхность, а последующие исследования с «Клементины» и «Лунар Проспектор» не были достаточно полны.

Чтобы наконец-то получить целостную карту, на LRO установили камеру LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera), разработанную в Университете штата Аризона. Она состоит из двух отдельных камер: узкоугольной NAC (Narrow-Angle Camera) и широкоугольной WAC (Wide-Angle Camera) — к ним прилагаются общий блок управления и сжатия данных. Панхроматическая камера NAC имеет разрешение 0,5 м в полосе шириной 5 км. WAC может вести съёмку в семи диапазонах видимого и ультрафиолетового света (315, 360, 415, 560, 600, 640 и 680 нм) в полосе 60 км с разрешением 100 м. В начале миссии для группы, работающей с LROC, была поставлена задача картирования Луны с метровым разрешением для выбора потенциальных мест посадки будущих пилотируемых кораблей. В составленном заранее списке были перечислены 25 мест наивысшего приоритета, примерно 180 — второго и 4400 — третьего. Также были запланированы детальная съёмка полярных районов, трёхмерные съёмки с субметровым разрешением, а также глобальная мультиспектральная съёмка Луны со стометровым разрешением.

Камера LROC NAC, установленная на космическом аппарате LRO для детального картографирования Луны. NASA Источник изображения: nasa.gov

Камера LROC WAC, установленная на космическом аппарате LRO для детального картографирования Луны. NASA Источник изображения: nasa.gov

Однако работу с LROC начали с того, что в честь сорокалетнего юбилея первой высадки американских астронавтов на лунную поверхность засняли места посадок кораблей «Аполлон-11», «Аполлон-14», «Аполлон-15», «Аполлон-16» и «Аполлон-17». На них ещё трудно было что-либо различить без специальной подготовки, поэтому к сорокалетию завершения серии высадок, то есть в 2011 и 2012 годах, LRO провёл съёмку с низкой орбиты для всех «Аполлонов», и теперь любой желающий может увидеть полученные снимки в сети интернет. На них отлично видны посадочные модули, оборудование, оставленное на поверхности, и даже «тропинки», протоптанные астронавтами и проложенные роверами.

Космическая археология так увлекла группу, работающую с LRO, что та отыскала старые американские посадочные аппараты серии «Сервейор» (Surveyor), советские «Луны» и «Луноходы», уточнив данные по их расположению на поверхности. Не остался без внимания и китайский планетоход «Юйту».

Снимок места посадки и работы экипажа корабля «Аполлон-11», сделанный камерой LROC NAC космического аппарата LRO в 2012 году. NASA/GSFC/Arizona State University Источник изображения: lroc.sese.asu.edu

Снимок места посадки и работы экипажа корабля «Аполлон-17», сделанный камерой LROC NAC космического аппарата LRO в 2011 году. NASA/GSFC/Arizona State University Источник изображения: lroc.sese.asu.edu

Снимок советского космического аппарата «Луноход-1» с селеноцентрической орбиты, сделанный камерой LROC NAC космического аппарата LRO в 2012 году. NASA/GSFC/Arizona State University Источник изображения: lroc.sese.asu.edu

Хотя научная программа LRO была рассчитана на три года, он продолжает свою работу и, конечно, был бы ещё больше востребован, если бы пилотируемые лунные полёты, запланированные по программе «Созвездие», начались в срок. Однако президент Барак Обама, который заступил на пост главы государства в январе 2009 года, столкнулся с масштабным экономическим кризисом и был вынужден пересмотреть запросы NASA. По его поручению комиссия независимых экспертов во главе с Норманом Огастином, бывшим директором Lockheed Martin Corporation, проанализировала «Созвездие» и пришла к выводу, что без увеличения финансирования имеющиеся космические планы не могут быть реализованы. Оказалось, что для их осуществления необходимо выделять ещё по 3 млрд долларов в год, сдвинуть контрольные сроки на пять лет, уделять больше внимания сотрудничеству с другими странами и частными коммерческими компаниями, но главное — определиться с главной целью: Луна или Марс. В итоге Обама принял решение значительно сократить программу, сдвинув этапы её реализации во времени. Впрочем, и это не помогло: первый космический корабль «Орион» (Orion), создаваемый в рамках «Созвездия», должен был отправиться к Луне в 2018 году, но и по сей день остаётся на Земле.

Решать накопившиеся проблемы пришлось президенту Дональду Трампу. 11 декабря 2017 года, после продолжительных консультаций, он подписал Директиву по космической политике №1 (Space Policy Directive 1), официально изменяющую долгосрочные цели американской пилотируемой космической программы. В ней было отменено положение, согласно которому главной целью является Марс. Теперь снова в центре внимания NASA находится Луна.

LRO стал частью новой программы, получившей название «Артемида» (Artemis). Финансирование его эксплуатации решили сохранить на уровне 18 млн долларов в год. Помимо проведения исследований в интересах науки, он осуществляет наблюдение за прилунениями и работой на поверхности космических аппаратов других стран. Поэтому даже в случае, если американские планы снова радикально поменяются, LRO будет служить дальнейшей внеземной экспансии человечества.

Снимок Земли на фоне лунного горизонта, полученный с помощью камеры LROC космического аппарата LRO в октябре 2015 года. NASA/GSFC/Arizona State University Источник изображения: lroc.sese.asu.edu

Источники и литература:

Афанасьев И. Первым делом — на Луну! // Новости космонавтики. 2011. №3 Бецис Д. Новые черты лунного лица // Новости космонавтики. 2015. №1 Есть ли вода на Луне? // Земля и Вселенная. 1990. №1 Зайцев Ю. Новый этап исследований Луны // Новости космонавтики. 1998. №10 Карпенко С. Завершение полёта Lunar Prospector // Новости космонавтики. 1999. №9 Карпенко С. Лёд на Луне есть! // Новости космонавтики. 1998. №6 Копик А. Российский прибор будет искать воду на Луне // Новости космонавтики. 2005. №11 Лисов И. АМС «Lunar Prospector» // Новости космонавтики. 1998. №1/2 Лисов И. Импактор для LRO // Новости космонавтики. 2006. №6 Лисов И. Запуск АМС «Клементина-1» // Новости космонавтики. 1994. №2 Лисов И. «Клементина» увидела новую Луну! // Новости космонавтики. 1994. №10/11 Лисов И. Космический бюджет Трампа. Лунная станция вместо МКС // Новости космонавтики. 2018. №5 Лисов И. Лёд на Луне: об открытии «Клементины» объявлено официально // Новости космонавтики. 1996. №25 Лисов И. Подробности проекта «Лунар Проспектор» // Новости космонавтики. 1995. №16/17 Лисов И. Планы лунных экспедиций объявлены официально // Новости космонавтики. 2005. №11 Лисов И. Соединенные Штаты собираются на Луну // Новости космонавтики. 2004. — №3 Лисов И. Шесть миллиардов тонн лунного льда. Кто больше? // Новости космонавтики. 1998. №21/22 Начинается создание АМС «Лунар Проспектор» // Новости космонавтики. 1995. №5 Павельцев П. Луна съёживается… и другие новости с окололунных орбит // Новости космонавтики. 2010. №10 Павельцев П. О воде и лунном серебре // Новости космонавтики. 2010. №12 Павельцев П. Российские приборы на новых американских АМС // Новости космонавтики. 2005. №2 Первушин А. Битва за Луну. Правда и ложь о «лунной гонке». — СПб.: Амфора, 2007 Первушин А. Последний космический шанс. — М.: Изд-во Э, 2016 Полёт станции «Клементина» // Новости космонавтики. 1995. №8 Соболев И. «Голубая» Луна // Новости космонавтики. 2009. №12 Соболев И. Лунные хроники LRO // Новости космонавтики. 2012. №4 Соболев И. Назад, на Луну! // Новости космонавтики. 2009. №8 Соболев И. Сказание о «космическом камикадзе» // Новости космонавтики. 2009. №12 Соболев И. LRO: работа продолжается // Новости космонавтики. 2012. №11 Шаров П. Вода на Луне: загадки «холодных ловушек» и «водородных полянок» // Новости космонавтики. 2010. №2

Антон Первушин