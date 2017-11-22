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Турция пропустила через свое воздушное пространство очередной военный самолет России

23.11.2017 Интерфакс-АВН 109 0
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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С ВКС России с красными бортовыми номерами "03" и "04" (серийные номера 02517 и 02518, соответственно) совершают перелет с аэродрома Приволжский (Астраханская область) на сирийскую авиабазу Хмеймим в состав российской авиационной группировки в Сирии. Самолеты оснащены подвешенными на законцовках крыла контейнерами комплекса постановки активных помех Л-265М10 комплекса РЭБ "Хибины-М". Снимок, предположительно, сделан с самолета-лидировщика Ту-154М (регистрационный номер RA-85042) ВКС России. 30.01.2016.
Источник: Ozols / scalemodels.ru

Стамбул. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Военно-транспортный самолет ВКС России Ту-154М во вторник совершил пролет через воздушное пространство Турции в Сирию, следует из мониторинговых данных западных авиационных сайтов.

По их сведениям, российский военный самолет, вылетевший из Сочи, пролетев над акваторией Черного моря и восточной частью Турции, совершил посадку в сирийской столице Дамаске.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье этот же военно-транспортный самолет ВКС России также осуществил пролет через воздушное пространство Турции по пути на авиабазу Хмеймим, расположенную под сирийским городом Латакия. Военный самолет, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил пролет над Сочи, Черным морем и восточной частью Турции перед тем, как приземлиться в Сирии.

Турецкие наблюдатели отмечают, что это уже не первый пролет российских военно-транспортных самолетов над Турцией в текущем году. Прежде Турция не разрешала российским ВКС пользоваться ее воздушным пространством для полетов в Сирию.

Между тем, российские дальние бомбардировщики, наносящие авиаудары по позициям боевиков (запрещенного в РФ) "Исламского государства", а также тяжелые военно-транспортные самолеты для пролета в Сирию продолжают использовать воздушное пространство Ирана и Ирака.
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Ту-154

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