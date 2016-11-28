Самолет ВКС России совершил очередной пролет над Турцией из Сирии



Самолет ИЛ-76МД-90А. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Самолет ИЛ-76МД-90А. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

Стамбул. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76МД в воскресенье осуществил пролет через воздушное пространство Турции по пути с авиабазы Хмеймим в Сирии на подмосковный военный аэродром Чкаловский, следует из мониторинговых данных западных авиационных сайтов.

По их сведениям, российский военный самолет совершил полет над восточной частью Турции и Черным морем перед тем, как направиться в Подмосковье.

Турецкие наблюдатели отмечают, что это уже не первый пролет российского военно-транспортного самолета над Турцией в текущем году. Прежде Турция не разрешала российским ВКС пользоваться ее воздушным пространством для полетов в Сирию или из нее.

Как сообщалось, в частности, 19 ноября военно-транспортный самолет ВКС России Ту-154М осуществил пролет через воздушное пространство Турции по пути на авиабазу Хмеймим. Самолет, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил пролет над Сочи, Черным морем и восточной частью Турции перед тем, как приземлиться в Сирии.

Между тем, российские дальние бомбардировщики, наносящие авиаудары по позициям боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), для пролета в Сирию продолжают использовать воздушное пространство Ирана и Ирака.