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Самолет ВКС России совершил очередной пролет над Турцией из Сирии

28.11.2017 Интерфакс-АВН 137 0
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Самолет ИЛ-76МД-90А. Архивное фото
Самолет ИЛ-76МД-90А. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

Стамбул. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76МД в воскресенье осуществил пролет через воздушное пространство Турции по пути с авиабазы Хмеймим в Сирии на подмосковный военный аэродром Чкаловский, следует из мониторинговых данных западных авиационных сайтов.

По их сведениям, российский военный самолет совершил полет над восточной частью Турции и Черным морем перед тем, как направиться в Подмосковье.

Турецкие наблюдатели отмечают, что это уже не первый пролет российского военно-транспортного самолета над Турцией в текущем году. Прежде Турция не разрешала российским ВКС пользоваться ее воздушным пространством для полетов в Сирию или из нее.

Как сообщалось, в частности, 19 ноября военно-транспортный самолет ВКС России Ту-154М осуществил пролет через воздушное пространство Турции по пути на авиабазу Хмеймим. Самолет, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил пролет над Сочи, Черным морем и восточной частью Турции перед тем, как приземлиться в Сирии.

Между тем, российские дальние бомбардировщики, наносящие авиаудары по позициям боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), для пролета в Сирию продолжают использовать воздушное пространство Ирана и Ирака.
26.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Ирак
Иран
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Сирия
Турция
Продукция
Ил-76
Ил-76МД
Ту-154

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