Самолет ВКС России совершил очередной пролет над Турцией из Сирии
|
|
Самолет ИЛ-76МД-90А. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников
Стамбул. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76МД в воскресенье осуществил пролет через воздушное пространство Турции по пути с авиабазы Хмеймим в Сирии на подмосковный военный аэродром Чкаловский, следует из мониторинговых данных западных авиационных сайтов.
По их сведениям, российский военный самолет совершил полет над восточной частью Турции и Черным морем перед тем, как направиться в Подмосковье.
Турецкие наблюдатели отмечают, что это уже не первый пролет российского военно-транспортного самолета над Турцией в текущем году. Прежде Турция не разрешала российским ВКС пользоваться ее воздушным пространством для полетов в Сирию или из нее.
Как сообщалось, в частности, 19 ноября военно-транспортный самолет ВКС России Ту-154М осуществил пролет через воздушное пространство Турции по пути на авиабазу Хмеймим. Самолет, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил пролет над Сочи, Черным морем и восточной частью Турции перед тем, как приземлиться в Сирии.
Между тем, российские дальние бомбардировщики, наносящие авиаудары по позициям боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), для пролета в Сирию продолжают использовать воздушное пространство Ирана и Ирака.
|
26.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.11.2017 17-й «Белый Лебедь» России: в Казани достроили новый Ту-160
20.07.2017 "Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
07.06.2017 Росгвардия заявила о закупке новых самолетов и вертолетов
02.06.2017 Минобороны опубликовало видео ко Дню создания военно-транспортной авиации России
02.06.2017 Военно-транспортная авиация ВКС РФ отмечает 86-ю годовщину со дня образования
19.04.2016 Ульяновский "Авиастар" передаст два Ту-204 для управделами президента
12.01.2016 «Авиастар»: заводская зарисовка