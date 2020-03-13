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Военное обозрение

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию

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Источник изображения: topwar.ru

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись 11 марта 2020 года в Россию в рамках ротации. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041, который прибыл в Латакию поздно вечером 10 марта.

Согласно имеющейся информации, российские самолеты пролетели через воздушное пространство Сирии, Ирака, Ирана, повернули над Каспийским морем и благополучно приземлились на аэродроме Приволжский в Астраханской области.

Некоторые российские интернет-издания со ссылкой на западные мониторинговые интернет-ресурсы написали по данному поводу, что российским самолетам пришлось делать крюк через Сирию, Ирак, Иран и Каспийское море, чтобы долететь до России, тогда как они могли пролететь через воздушное пространство Турции, но Анкара запретила пролет российской авиации.

Источник изображения: topwar.ru

Однако мы вынуждены заметить, что данное утверждение крайне не верно. Российская боевая авиация никогда не использовала воздушное пространство Турции для полетов, даже во времена самых теплых отношений. Через Турцию летают самолеты Военно-транспортной авиации ВКС РФ, а также пассажирские борты, принадлежащие военному ведомству. Боевая авиация ВКС РФ, возвращаясь из Сирии или направляясь туда, традиционно использует вышеназванный маршрут через воздушное пространство Сирии, Ирака и Ирана.

Минобороны никак не комментирует возвращение четырех Су-34 в Россию, также на данный момент нет информации о переброске новых самолетов на авиабазу Хмеймим.

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Ту-154
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