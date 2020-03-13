Самолетам ВКС России приходится делать большой крюк

Турция не пропустила через своё воздушное пространство самолёты ВКС России, свидетельствуют данные специализированного мониторингового интернет-ресурса Flightradar24.

По его данным, турецкие власти отказали российской стороне в пролёте над своей территорией одного Ту-154 Министерства обороны РФ и четырёх истребителей-бомбардировщиков Су-34. Всем пяти воздушным бортам для возвращения на базу в России пришлось сделать внушительный крюк через Сирию, Ирак, Иран и Каспийское море.

По какой именно причине российским самолётам не разрешили входить в воздушное пространство Турции, остаётся неясным. Комментаторы выдвигают предположение, что таким образом Турция, как член НАТО, могла продемонстрировать свою принципиальную позицию в отношении нежелательности пролётов боевых машин России.

Вместе с тем, по некоторым данным, между Москвой и Анкарой уже достаточно длительное время действует договорённость о том, что самолёты ВКС РФ должны следовать окружными маршрутами, минуя турецкую территорию.