Минобороны Польши обвинило расследовавшую падение Ту-154 комиссию в подлоге



Обломки польского правительственного самолета Ту-154. Архивное фото.

Источник: © Фото предоставлено МАК Обломки польского правительственного самолета Ту-154. Архивное фото.Источник: © Фото предоставлено МАК

ВАРШАВА, 22 ноя - РИА Новости. Минобороны Польши заподозрило в преступлении членов "комиссии Миллера", расследовавших катастрофу самолета Ту-154 президента Леха Качиньского. Ведомство уведомило об этом генпрокуратуру, сообщил глава министерства Антони Мачеревич в эфире телеканала "Республика".

По его словам, госкомиссия по расследованию авиационных происшествий, которой руководил Ежи Миллер, ответственна за "введение в заблуждение по крайней мере в четырех вопросах".

Речь, в частности, идет о присутствии главнокомандующего ВВС Польши генерала Анджея Бласика в кабине пилотов во время посадки. Как заявил Мачеревич, члены комиссии "пытались создать ложное впечатление, что Бласик был в кабине".

Ранее сообщалось, что данные расшифровки "черных ящиков" полностью подтверждают, что в кабине пилотов самолета до момента авиакатастрофы находился Бласик, который, предположительно, оказал давление на экипаж.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение летчиков не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке команды.