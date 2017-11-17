США заявили, что Судан намерен свернуть все торговые и военные связи с КНДР
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Пхеньян. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Госдеп США сообщает, что после поездки в Судан замгоссекретаря Джона Салливана Хартум заявил о намерении свернуть все торговые и военные связи с КНДР.
"После состоявшихся (в четверг) в Хартуме встреч первого заместителя госсекретаря Джона Салливана МИД Судана официально объявил о намерении свернуть все торговые и военные связи с КНДР", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Там отмечается, что США приветствуют решение и будут продолжать работу, чтобы оно было реализовано.
В госдепартаменте назвали изоляцию КНДР "главным приоритетом США и ключевым элементом поддержания мира и стабильности в мире".
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17.11.2017
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