Хватит всем



Фото, выполненные во время проведения военного парада, прошедшего в Пхеньяне (КНДР) в честь 65-й годовщины Трудовой партии Кореи. ПУ ОТР на базе советской Р-17 (SCUD), которая широко экспортировалась в развивающиеся страны типа Сирии и Ирана. Фото, выполненные во время проведения военного парада, прошедшего в Пхеньяне (КНДР) в честь 65-й годовщины Трудовой партии Кореи. ПУ ОТР на базе советской Р-17 (SCUD), которая широко экспортировалась в развивающиеся страны типа Сирии и Ирана.

Почему террористы и изгои любят советское оружие

В ноябре 2017 года хуситские повстанцы из Йемена выпустили ракету Burkan-2H по международному аэропорту Король Халид, расположенному в 35 километрах к северу от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Ракету удалось перехватить пуском четырех противоракет MIM-104 Patriot американского производства, состоящих на вооружении королевства. США поспешили обвинить Иран в помощи повстанцам, которые, впрочем, до сих пор используют советские ракеты. "Лента.ру" разбиралась в бесславном настоящем устаревшего оружия из СССР.

Неудачное ракетное нападение вызвало небольшой сбой в работе аэропорта, который позже продолжил работать в штатном режиме. Никакие объекты воздушной гавани не пострадали, человеческих жертв тоже не было. Эскалация локального конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами способствовала тому, что за короткий период времени цены на нефть выросли на десять процентов, а эксперты принялись искать виновных в случившемся. Ноябрьская атака хуситов на соседнюю страну стала 77-й за историю конфликта, однако от предыдущих это нападение отличается тем, что впервые была предпринята попытка нанести ракетный удар по Эр-Рияду.

КНДР спешит на помощь

Хуситы, совершившие нападение на Саудовскую Аравию, с 2015 года контролируют столицу Йемена Сану, фактически управляя страной. Считается, что поддержку им оказывает Иран. Хуситы, как и подавляющее большинство мусульман Ирана, являются шиитами, в отличие от верующих Саудовской Аравии, придерживающихся в основном суннитского направления ислама. Стоит отметить, что большинство мусульман Йемена также являются суннитами. Как и следовало ожидать, США, поддерживающие Саудовскую Аравию, обвинили Иран в организации атаки на своего союзника.

То, что иранцы помогают хуситам в конфликте с Саудовской Аравией, известно давно, однако речь идет скорее не о материальной помощи. В феврале 2016 года в распоряжение саудовских военных попало видео, в котором якобы инструктор из Хезболлы (ливанская шиитская организация) проводит обучение хуситов. Также известно, что с 2015 года у берегов Йемена перехватывалось несколько кораблей с контрабандным оружием из Ирана, которое предположительно направлялось в Йемен или Сомали, однако позже выяснилось, что лишь небольшая часть военного груза имела прямое отношение к Ирану.

На самом деле единственное оружие, захваченное саудитами в Йемене и имеющее иранское происхождение, — советские гранатометы РПГ-7 (попавшие в 1980-е годы в Иран из Северной Кореи) и несколько винтовок австрийского производства, завезенных ранее в Иран. Нет прямых свидетельств того, что Иран причастен к поставкам оружия в Йемен, большую часть вооружения хуситы получили от правительственных военных, примерно две трети которых еще в 2014-2015 годах перешли на сторону повстанцев. К сожалению, главное их оружие имеет советское происхождение.

Прежде всего, это ракеты класса земля-воздух ЗРК С-75 "Двина", которые в 1970-1980-х годах Йемен приобрел у СССР. Хуситы упоминают их под наименованиями Qaher-1, Qaher-2 и Qaher-2M; число ракет предположительно не превышает тысячи.

ЗРК С-75, размещенные на шасси T-54/55, ВС Эфиопии. Источник: PA Photos

Во-вторых, это тактические ракетные комплексы "Точка", также поставлявшиеся в 1980-х годах из СССР в Южный Йемен; по состоянию на 2015 год повстанцы имеют не более 60 ракет.

В-третьих, в распоряжении хуситов есть советские жидкостные одноступенчатые баллистические ракеты Р-17; по состоянию на 2015 год в Йемене может быть до ста таких ракет.

В-четвертых, в конце 1990-х годов Северная Корея продала Йемену около 20 ракет Hwasong-6, которые фактически представляют собой вариант Р-17 с уменьшенной боеголовкой, но увеличенной дальностью действия.

Советское оружие в Йемене нередко ремонтируется и модифицируется, поскольку хуситы, обладая ограниченным набором уже устаревших образцов вооружения, вынуждены использовать их максимально эффективно. Считается, что повстанцы произвели несколько местных копий Р-17 и Hwasong-6, получивших названия Burkan-1 и Burkan-2/2H. Это оружие собиралось из уцелевших и пригодных для использования фрагментов ракет практически в кустарных условиях, поэтому эффективность хуситского оружия, направленного против Саудовской Аравии, на вооружении которой состоят американские системы ПРО, стремится к нулю.

Не без Украины

Страны бывшего СССР до сих пор продают советское оружие не самым благонадежным покупателям, и лидирующие позиции тут занимает Украина. Согласно докладу ООН, выпущеному совместно с правозащитными организациями, в 1999 году Украина переправила 68 тонн боеприпасов, три тысячи автоматов Калашникова, 50 пулеметов, 25 ракетных гранатометов и пять зенитных ракет, а также пять управляемых противотанковых ракет в Буркина-Фасо в Западной Африке. Из Буркина-Фасо оружие было отправлено в Либерию, а в конечном итоге оказалось в руках Объединенного революционного фронта Сьерра-Леоне. Отличавшаяся особой жестокостью повстанческая армия использовала советское оружие в гражданской войне против жителей страны.

Незаконные поставки советского оружия с Украины продолжаются до сих пор. Недавно международная правозащитная организация Amnesty International представила доклад, в котором обвинила страну в продаже Южному Судану оружия, которое впоследствии использовалось для этнических чисток. Поставки вооружения, в том числе автоматов Калашникова, пулеметов и боеприпасов к ним, а также гранат для РПГ, минометов и мин, происходили через подставную компанию, зарегистрированную в ОАЭ. Amnesty International полагает, что Украина в лице государственного экспортера оружия "Укринмаша" в 2014 году на сделке, связанной с Южным Суданом, заработала 169 миллионов долларов.

Следует отметить, что в незаконной торговле оружием замечены и другие страны бывшего СССР — в частности Молдавия, Белоруссия, Грузия и республики Центральной Азии. У них намного меньше вооружения, чем у Украины, которая приняла значительные запасы оружия после вывода советских войск из Восточной Европы. Не замечены в незаконных военных поставках только прибалтийские республики — Литва, Латвия и Эстония.

Деньги не нужны

Одной из причин распада СССР считается крайне раздутый военный бюджет. В 1980-е годы на военные расходы СССР тратил, с учетом средств, выделяемых смежным ведомствам и комитетам, около десяти процентов ВВП. Западные исследования свидетельствуют о том, что в последние годы своего существования Советский Союз, несмотря на экономический кризис, тратил на военные цели до пятой части ВВП.

Огромная часть денег шла на поддержание лояльных СССР режимов в других странах мира. Советский Союз практически не получал никакой финансовой выгоды от подобных инвестиций, в связи с чем после распада СССР обозначились проблемы, связанных с экспансией советского оружия. Например, не имея средств на поддержание собственной боеготовности, лояльные СССР режимы теряли устойчивость, вследствие чего доступ к вооружению получили оппозиция и террористы. А отказ России от поддержки бывших союзников спровоцировал разворот в отношениях в сторону других сил — в частности НАТО и Китая. СССР не существует, а его оружие убивает до сих пор.

Ситуация с Йеменом — увы, типична, как и безответственная распродажа оружия Украиной. Можно только догадываться о материальных выгодах советского сотрудничества с Йеменом и целесообразности попыток построить в стране арабский вариант социализма в то время, когда граждане СССР испытывали дефицит базовых продуктов потребления и товаров массового спроса. Списание долгов Йемена современной Россией, фактическое выбрасывание денег на ветер, которые не пошли во благо ни Йемену, ни России, демонстрирует неадекватность СССР в выборе союзников. Зато американцы, продавая саудитам оружие, продолжают зарабатывать на недальновидности советского правительства.

Андрей Борисов