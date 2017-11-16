В ЦАГИ завершились испытания подвесного топливного бака для вертолетов Ми-28Н и Ми-35М



Вертолеты Ми-28Н.

Источник: © Алексей Ерешко/Министерство обороны РФ Вертолеты Ми-28Н.Источник: © Алексей Ерешко/Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 16 ноября. В ЦАГИ успешно завершены испытания на усталостную прочность серийного подвесного топливного бака для вертолетов Ми-28Н, Ми-35М и их модификаций, производимых на предприятии "Роствертол" холдинга "Вертолеты России".

Установка подвесного топливного бака на специальном стенде полностью имитировала установку на вертолете, а параметры спектра вибронагружений соответствовали наиболее критическим для установки подвесного топливного бака режимам полета. Испытания проводились с целью подтверждения качества изготовления серийной продукции, а также стабильности технологического процесса производства изготавливаемой продукции.

Проведенные испытания подтвердили качество изготовления подвесных топливных баков вертолетов Ми-28Н, Ми-35М и их модификаций, что обеспечивает их дальнейшую безопасную эксплуатацию.

Ударный вертолет Ми-28Н предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. "Ночной охотник" обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является наличие нескольких вариантов применения: боевого, десантного, санитарного и транспортного, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".