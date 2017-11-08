ВКС России получат очередную партию ударных вертолетов Ми-28Н в конце ноября
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Ударный вертолет Ми-28Н. Фото Эрика Романенко.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
ЦАМТО, 8 ноября. "Роствертол" согласно гособоронзаказу поставит ВКС России очередную партию ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" накануне нового учебного года.
Всепогодный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника. Ми-28Н способен выполнять задачи днем и ночью, на предельно малых высотах.
Поскольку основным режимом полета Ми-28Н является маловысотный, при его создании большое внимание уделили эргономике, что позволило сосредоточить основное внимание экипажа на борьбе с наземными целями. Управление всеми системами машины скомпоновано таким образом, что на левом пульте находятся органы управления, используемые в полете, а на правом пульте – органы управления, необходимые только для подготовки к полету.
Это позволило ускорить восприятие полезной информации летчиком, максимально автоматизировать процессы обработки информации и управления системами, обеспечить приоритеты при выборе оружия и иметь хороший обзор из кабины, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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08.11.2017
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