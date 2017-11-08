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ВКС России получат очередную партию ударных вертолетов Ми-28Н в конце ноября

09.11.2017 ЦАМТО 217 0
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Ми-28Н
Ударный вертолет Ми-28Н. Фото Эрика Романенко.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 8 ноября. "Роствертол" согласно гособоронзаказу поставит ВКС России очередную партию ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" накануне нового учебного года.

Всепогодный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника. Ми-28Н способен выполнять задачи днем и ночью, на предельно малых высотах.

Поскольку основным режимом полета Ми-28Н является маловысотный, при его создании большое внимание уделили эргономике, что позволило сосредоточить основное внимание экипажа на борьбе с наземными целями. Управление всеми системами машины скомпоновано таким образом, что на левом пульте находятся органы управления, используемые в полете, а на правом пульте – органы управления, необходимые только для подготовки к полету.

Это позволило ускорить восприятие полезной информации летчиком, максимально автоматизировать процессы обработки информации и управления системами, обеспечить приоритеты при выборе оружия и иметь хороший обзор из кабины, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
08.11.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Роствертол
Проекты
Гособоронзаказ

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