Защита генерала Младича просит отложить вынесение приговора



Ратко Младич.

Источник: © ICTY Video via AP Ратко Младич.Источник: © ICTY Video via AP

Адвокат Младича также требует у МТБЮ, чтобы военачальника осмотрели врачи, которые установят, в состоянии ли он принимать участие в разбирательстве

ГААГА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Защита бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича обратилась к Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ) с просьбой отложить вынесение приговора, запланированное на 22 ноября. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС адвокат генерала Драган Иветич.

"Это уже наше третье обращение к председателю МТБЮ, судебной палате и секретариату с просьбой предоставить доступ к медицинским записям и разрешить нашим докторам осмотреть Младича, - отметил защитник. - В дополнение мы также попросили отложить вынесение приговора и позволить врачам оценить, может ли обвиняемый и дальше принимать участие в судебном разбирательстве без угрозы для здоровья".

"На протяжении почти 10 месяцев мы пытаемся получить доступ к полной медицинской документации, однако МТБЮ так и не удовлетворил нашу просьбу, - заметил Иветич. - Подобное поведение считается нарушением прав человека Европейским судом по правам человека, а также нарушением правил медицинской этики".

"Наша основная обеспокоенность связана с предоставленными МТБЮ изображениями, полученными по результатам магнитно-резонансной томографии", - подчеркнул адвокат. По мнению защиты, из-за того, что исследование было проведено неправильно (без контраста), реальный масштаб повреждения мозга оказался не выявлен. "Но даже при таком низком разрешении снимков становится очевидно, что ткани головного мозга повреждены гораздо сильнее, чем утверждают лечащие врачи Младича", - сказал он. "Вызывает недоумение и тот факт, что русскому священнику отказали в праве навестить Младича", - добавил Иветич.

Кроме того, сын генерала Дарко Младич заявил корреспонденту ТАСС, что МТБЮ создает препятствия для медицинского освидетельствования военачальника, несмотря на крайне опасное состояние его здоровья.

"Мы направили запрос о переносе на более поздний срок вынесения приговора, и запросили также проведения медицинского обследования генерала в самом скором времени. Планировалось, что врачи смогут провести обследование в конце октября, однако нас оповестили, что не могут выделить для нас дату и предложили сроки в конце ноября - начале декабря, что для нас неприемлемо, поскольку может быть слишком поздно. С учетом того, что к другим подсудимым допускают врачей, даже с поданными на месяц позже, чем у нас, документами, мы считаем, что МТБЮ специально создает препятствие для медосмотра", - заявил Дарко Младич.

По словам Младича - младшего, здоровье генерала сильно ухудшилось, проведенная томография головного мозга показала следы нескольких новых инсультов. "Появилась новая информация, которую мы получили на основе снимков головы. Врачи установили, что снимки сделаны некорректно, но, несмотря на это, на снимках видны следы нескольких новых инсультов, которые не описаны в истории болезни Ратко Младича в МТБЮ. С декабря наблюдается ухудшение состояния генерала, и снимки это ясно показывают", - заявил сын генерала.

Младич обвиняется в геноциде, нарушении законов и обычаев войны и преступлениях против человечности, предположительно совершенных в 1992-1995 годах в Боснии и Герцеговине (БиГ). Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. Главным пунктом обвинения в отношении Младича являются события в Сребренице в июле 1995 года, когда в этом мусульманском анклаве БиГ были убиты около 8 тыс. человек. В мае МТБЮ отказался временно освободить Младича по состоянию здоровья для прохождения лечения в России.

Дело Младича является одним из последних на рассмотрении в трибунале. После вынесения приговора у бывшего командующего армией боснийских сербов сохранится возможность для апелляции, однако рассматривать ее в случае подачи будет Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ). Эта же инстанция уже занимается апелляциями по делам лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля (оправдан) и бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича (приговорен к 40 годам тюремного заключения).