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Главные угрозы Британии - Россия и джихадисты, и оборонная политика должна отражать это (The Guardian)

12.10.2017 ИноПресса 117 0
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Patriot
Демонстрация румынским военнослужащим зенитной ракетной системы Patriot из состава 5-го дивизиона 7-го зенитного артиллерийского полка армии США, развернутой в Румынии в ходе совместных учений "Patriot Shock 5", 07.11.2016 года (с) министерство обороны.
Источник: МО США

Пол Мейсон критикует в The Guardian стратегию развития британской обороны, представленную в 2015 году.

"Единственное, чего не хватало в этом мелькании карт и организационных диаграмм, так это четкого понимания изменяющихся угроз Великобритании", - утверждает журналист.


"Как понятно теперь, речь идет о терроризме джихадистов, приверженцев "Исламского государства"*, и гибридной войне, которую ведет со всеми западными демократиями Владимир Путин. Даже в 2015 году было ясно, что главная и стратегическая угроза мировому порядку пришла со стороны односторонних действий Москвы. Крым аннексирован, Украина в практических целях расчленена, массовое убийство пассажиров рейса MH-17 устроено повстанцами, которых защищает и вооружает Россия. Тем не менее, стратегия безопасности озаботилась торговыми проблемами, бюджетом на оказание помощи, показной военно-морской базой в Бахрейне и учебными миссиями в Малайзии и Сингапуре", - говорится в статье.


"В сердцевине этой стратегии была защита "международного миропорядка, основанного на правилах, и его институтов". Однако с 2015 года в этом основанном на правилах мировом порядке появились две большие дыры. Во-первых, британские избиратели решили разломать один из его жизненно важных институтов - ЕС. Затем Кремлю удалось так эффективно манипулировать американской избирательной системой, что человек, находящийся под следствием из-за связей с российской разведкой, теперь является главнокомандующим американской армией", - заявляет журналист.


"Основанный на правилах мировой порядок находится в беспорядке, место Великобритании в нем неясно - а возможности британской армии урезаются под диктовку бюджета строгой экономии, в котором нет смысла. Что же касается министра иностранных дел - лица, номинально ответственного за решение этих проблем, - как кажется, он не усидит на этом посту достаточно долго, чтобы их обмозговать", - пишет Мейсон.


"Изменившийся паттерн терактов этим летом побудил нас собраться и централизовать разведывательные ресурсы, а также переосмыслить антитеррористические тактики. Это хорошо. Но спросите, что мы делаем в связи с попыткой Путина расчленить Европу, и самым честным ответом будет: "Помогаем ему", - указывает автор.


"Никто не может предсказать, как существующие угрозы Великобритании будут эволюционировать. Но, когда вы видите Испанию, терзаемую гражданскими протестами, и некоторые части Германии, отдающие крайне правым более 20% голосов, разумно полагать, что эти угрозы будут нарастать в Европе. Все, о чем мы можем попросить военных технократов, - назначить силы, способные реагировать на эволюционирующий вызов, и оснастить их оборудованием, достаточно гибким для этой цели, - говорится в статье. - У правительства мы можем попросить стратегической ясности и денег. Пока нет ни того ни другого".


Пол Мейсон
11.10.2017
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Малайзия
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