Трамп готов отменить некоторые ограничения на удары беспилотников и рейды десантно-диверсионных частей (The New York Times)



Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.

Источник: af.mil Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.Источник: af.mil

"Администрация Трампа собирается снять важные ограничения эпохи Обамы на удары беспилотников и рейды десантно-диверсионных частей за пределами общепризнанных зон военных действий, говорят чиновники, знакомые с внутренними дебатами. Эти изменения заложат основу для возможных контртеррористических операций в странах, где действуют боевики-исламисты, но где США ранее не пытались их ликвидировать или захватить", - передает The New York Times.

По словам чиновников, высокопоставленные советники президента Трампа по нацбезопасности предложили ослабить два правила, сообщают журналисты Чарли Сэвидж и Эрик Шмитт. "Во-первых, мишени операций по ликвидации, организованных армией или ЦРУ, которыми на данный момент, в целом, считаются боевики, занимающие высшие посты, то есть представляющие "постоянную и опасную угрозу" американцам, будут дополнены рядовыми джихадистами, без особых навыков и руководящих функций. И, во-вторых, предложенные атаки дронов и рейды больше не будут рассматриваться на высшем уровне", - уточняют авторы статьи.

Эта политика прокладывает путь для более масштабных и частых операций против членов "Аль-Каиды"*, "Исламского государства"* и других джихадистов. Они также будут проводиться в странах, в которых США атаковали боевиков-исламистов вне регулярных боевых действий годами, в том числе в Йемене, Сомали и Ливии, и будут способствовать увеличению таких "теневых" актов в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, где действуют террористы, говорится в статье.

"Этот план расширит трамповскую модель передачи более широких текущих полномочий Пентагону и ЦРУ, разрешив этим ведомствам принимать решения, когда и как проводить контртеррористические операции, связанные с повышенным риском, которые, как настаивал Обама, должны проводиться с осторожностью и только после рассмотрения их высокопоставленными правительственными чиновниками", - отмечают корреспонденты.

"Этот шаг также поддержит инициативу ЦРУ по расширению программы ударов беспилотников под прикрытием, в которую входили периодические атаки в Йемене и Сирии, но которая в основном была сосредоточена на племенных территориях Пакистана и Афганистана, что до сих пор было эксклюзивной сферой армии", - говорится в статье.

Один из высокопоставленных чиновников администрации назвал предложенные изменения направленными в первую очередь на то, чтобы заставить большую часть "бюрократизации", введенной правилами Обамы от 2013 года, "исчезнуть".

Однако, согласно международному праву, Соединенным Штатам, вероятно, по-прежнему придется получать согласие руководства страны на применение силы на ее территории, чтобы нанести удар по боевикам более низкого уровня, которые не представляют прямой угрозы США, полагают журналисты.

"Еще до ухода Обамы нарастающая угроза терроризма ставила под сомнения ограничения, введенные в 2013 году", - говорится в статье.

Но с тех пор появилось и расширилось "Исламское государство"*, и военные, часто в сотрудничестве с местными органами власти, находили способы добиваться исключений из правил Обамы, получая временное разрешение на нанесение ударов в различных регионах или оправдывая авиаудары по группировкам боевиков нижнего уровня самообороной, пишут авторы.

Чарли Сэвидж, Эрик Шмитт

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ.