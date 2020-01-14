Лидера афганских боевиков уничтожили «летающей бритвой»

Для уничтожения одного из лидеров запрещенного в России радикального движения «Талибан» в Афганистане применили так называемую «летающую бритву» — ракету AGM-114R9X с лезвиями. Об этом сообщает издание The Drive со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, об использовании именно этого оружия свидетельствует характер повреждений, полученных автомобилем, на котором передвигался террорист во время нападения: AGM-114R9X вместо обычной боевой части оснащена четырьмя-шестью выдвигающимися мечевидными лезвиями, которые раскрываются непосредственно перед тем, как ракета достигает цели.

По данным The Drive, в Афганистане AGM-114R9X применили впервые. Первая информация об использовании ракеты на территории других стран появилась в мае 2019 года. При этом известно, что вероятнее всего спецподразделения США начали наносить удары данным боеприпасом еще около трех лет назад. В частности, с его помощью были ликвидированы высокопоставленные представители незаконных вооруженных формирований в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали.

AGM-114R9X создана на базе ракеты «воздух — земля» AGM-114 Hellfire. Ее точность обеспечивает система полуактивного лазерного наведения, а для запуска может применяться американский беспилотник MQ-9 Reaper. Как отмечает издание, данный боеприпас можно использовать даже в густонаселенных районах, так как он позволяет избежать случайных жертв.

О ликвидации в провинции Кундуз полевого командира Махибуллы, командовавшего отрядами «Талибана» на северо-востоке Афганистана, стало известно 12 января. Отмечалось, что боевик был гражданином Пакистана.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.