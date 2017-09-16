Египет получит бывший южнокорейский корвет

Южная Корея продолжает раздачу другим странам выводимых из состава своего флота корветов постройки 1980-х годов. Как сообщается на странице "Egypt Defense Portal" в www.facebook.com , очередным получателем одного списанного южнокорейского корвета станет Египет. Согласно размещенной информации, завершаются работы по передаче египетскому флоту в качестве дара южнокорейской стороны выведенного из состава ВМС Южной Кореи корвета PCC 763 Jinju (типа Pohang), уже получившего египетский бортовой номер "1000".

Подготовленный к передаче Египту выведенный из состава ВМС Южной Кореи корвет PCC 763 Jinju (типа Pohang). Корабль уже получил египетский бортовой номер "1000" (с) www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Передача корабля Египту официально запланирована в Южной Корее на 21 октября 2017 года, когда будет отмечаться День египетского флота (установленный в честь потопления 21 октября 1967 года египетскими ракетными катерами советской постройки израильского эскадренного миноносца Eilat - в этом году как раз исполняется 50-я годовщина этого события). Одновременно 21 октября должны состояться официальные церемонии передачи ВМС Египта построенного во Франции головного корвета El Fatеh (бортовой номер "971") проекта Gowind 2500 и ввода в строй ВМС Египта второй построенной в Германии дизель-электрической подводной лодки S 42 проекта 209/1400Mod (бортовой номер "862").

Корвет PCC 763 Jinju был введен в состав ВМС Южной Кореи в 1988 году и выведен из их состава 27 декабря 2016 года. Он является одним из 24 корветов типа Pohang стандартным водоизмещением около 1260 тонн, построенных в нескольких модификациях южнокорейскими верфями в 1980-е и в начале 1990-х годов. К этому типу относился и небезызвестный корвет РСС 772 Cheonan, потопленный 26 марта 2010 года в результате, предположительно, торпедной атаки подводной лодки КНДР. С 2009 года корабли типа Pohang начаты выводом из состава ВМС Южной Кореи, к настоящему времени из списков исключены уже семь кораблей. Головной корвет РСС 756 Pohang сейчас установлен в качестве корабля-музея в городе Пхохан, в честь которого и был назван. Из списанных кораблей корвет PCC 758 Gyeongju в 2015 году был передан Перу, в 2017 году корвет PCC 761 Gimcheon был передан Вьетнаму, а еще один РСС 762 Chungju готовится к передаче Филиппинам.

Напомним, что 2014 году также ВМС Колумбии получили по аналогичной схеме выведенный из состава южнокорейского флота корвет РСС 755 Anyang (один из четырех кораблей типа Donghae, построенных в начале 1980-х годов и списанных в 2009-2011 годах).

Министр обороны и военной промышленности Египта генерал полковник Седки Собхи на борту передаваемого Египту выведенного из состава ВМС Южной Кореи корвета PCC 763 Jinju (типа Pohang), сентябрь 2017 года (с) www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Передаваемый Египту корвет PCC 763 Jinju (типа Pohang) в период пребывания в составе ВМС Южной Кореи (с) www.facebook.com/EGYDEFPORTAL