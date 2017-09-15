"От России нам нужно только оружие и боеприпасы"



Ливийский военный и советский танк Т-55 во время боя с боевиками в провинции Сирт, август 2016 года.

Источник: Goran Tomasevic/Reuters Ливийский военный и советский танк Т-55 во время боя с боевиками в провинции Сирт, август 2016 года.Источник: Goran Tomasevic/Reuters

Ливийская национальная армия ищет пути сближения с Москвой

На уходящей неделе в Москве побывала делегация Ливийской национальной армии (ЛНА). Она контролирует большую часть страны, но конфликтует с правительством в Триполи, которое признает ООН и поддерживают страны Запада. Как Москва может расширить свое влияние в Ливии и как можно восстановить военные контракты времен Муаммара Каддафи, "Газете.Ru" рассказал бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, официальный представитель ЛНА и ее командира Халифы Хафтара.

-После свержения Муаммара Каддафи Ливия оказалась расколота. Власть в стране о сих пор делят правительство национального единства в Триполи, поддержку которому оказывают страны Запада, и правительство в Тобруке. Ему подчиняется ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара, которого вы представляете здесь в Москве. Расскажите, какие у вас отношения с властями в Триполи? Заинтересованы ли вы в сотрудничестве с ним?

-C правительством национального единства мы никак не сотрудничаем, так как не признаем его легитимным. Согласно схиратским соглашениям (документ по мирному урегулированию, подписанный сторонами ливийского конфликта в декабре 2015 года в марокканском Схирате - "Газеты.Ru"), правительство национального единства должен одобрить ливийский парламент, однако он этого не сделал.

Поэтому мы, со своей стороны, издали приказ, запрещающий правительству в Триполи и его представителям работать на тех территориях страны, которые находятся под нашим контролем.

-Хафтар часто бывает в России, и в середине августа глава МИД России Сергей Лавров на встрече с ним пообещал содействовать восстановлению ливийской государственности. Какие меры для этого, по вашему мнению, может предпринять Москва?

-У нас хорошие отношения с Москвой, в частности, в военном плане. Все вооружение Ливии - российского производства. Поэтому для нас очень важно поддерживать контакты с Москвой. Сейчас мы просим Россию повлиять на международное сообщество в вопросе снятия с Ливии оружейного эмбарго.

-В Вашингтоне заявляли об увеличении попыток России расширить свое влияние в регионе. Предпринимала ли Москва такие попытки, и увеличила ли за счет них свои позиции в Ливии?

-Мы знаем, что США опасаются расширения влияния и присутствия России в Ливии. У нас хорошие отношения с Москвой, и мы стараемся их поддерживать.

Россия, как и любая другая страна, не может помогать ливийской армии напрямую из-за эмбарго. Если оно будет снято, то мы будем рады возобновить наши старые контракты с Россией.

-В ноябре прошлого года Хафтар заявлял, что Ливии достаточна стабильная позиция России по ливийскому кризису, и страна не намерена просить у Москвы поставок вооружения. Однако в августе этого года Хафтар в ходе разговора с Лавровым все-таки попросил военной помощи. Почему?

- Мы никогда не просили Россию о военной помощи напрямую. Мы знаем, что Россия нас поддерживает, и нам важно значение этой поддержки: как может величие России влиять на решения ООН. Мы уверены, что когда-нибудь мы заключим с Москвой военный контракт, однако на данный момент это невозможно. Именно поэтому мы не хотим лишний раз беспокоить Москву этим вопросом.

Хафтар не говорил, что Ливия не собирается просить у Москвы военной помощи, он имел в виду, что пока действует оружейное эмбарго, наложенное на Ливию ООН, мы не будем зря беспокоить Москву этим вопросом.

-Есть ли у вас данные о том, как взаимодействует правительство в Триполи с Западом? Оказывает ли Запад какую-либо помощь Триполи?

-Правительство национального единства в Триполи - это абсолютно прозападное правительство, оно было создано при его поддержке. Насколько мы знаем, западные страны оказывают ему помощь политического характера, например, везде заявляют о том, что правительство в Триполи легитимно, несмотря на то, что его не признал законно избранный ливийский парламент.

-А военную помощь?

-Во время битвы в Сирте (операция войск, подконтрольных Триполи, при поддержке США против террористов запрещенного в России "Исламского государства" весной 2016 года. - "Газета.Ru") Запад обеспечивал им поддержку с воздуха, на земле также присутствовали военные командиры из Италии.

Недавно итальянцы решили отправить к берегам Ливии свои военные корабли, и теперь итальянские военные присутствуют еще и в наших территориальных водах. Вообще Италия оказывает сильную поддержку Фаезу ас-Сарраджу, лидеру властей Триполи.

-Контактирует ли с Западом Тобрук? Пытался ли Запад наладить с вами сотрудничество?

-Восточное правительство в Тобруке ни одна западная страна не признает.

Представители Запада пытались решать какие-то вопросы с Тобруком, но это были какие-то второстепенные вещи на неофициальном уровне.

При этом восточное правительство является единственным законным правительством в Ливии, так как оно получило одобрение от парламента.

-Многие эксперты считают, что после разгрома ИГ в Сирии и Ираке новым центром притяжения боевиков станет именно Ливия. Какие сейчас позиции у группировки в стране?

-По нашим данным, террористы преимущественно в пустынях, особенно в пустынных районах недалеко от границы с Суданом. Они имели позиции в Ливийской пустыне в центральной части страны. Возможно, они предпримут попытку захватить какие-то ливийские города, но вряд ли они займут их.

-Как вы оцениваете эффективность борьбы с ИГ в Ливии?

-Терроризм охватил Ливию уже давно, еще до того, как Ливийская национальная армия начала действовать.

Сначала у нас не было достаточных возможностей для борьбы с ИГ и с терроризмом в целом. Но день за днем мы возвращали наши территории, нашу силу, и устанавливали свой контроль.

-Как вы считаете, может ли Ливия справиться в борьбе с террористами самостоятельно или для победы на ИГ необходима помощь извне?

- Ливии не нужна помощь, Ливии нужно снятие наложенного на нее оружейного эмбарго. Для победы над ИГ необходимо сотрудничество в сборе разведывательных данных, Ливия должна в этом плане стать международным игроком в борьбе с терроризмом.

-Как Россия может поспособствовать разрешению конфликта в Ливии?

- Россия - великая страна, дружественная Ливии. У нее есть здесь свои интересы. Помимо взаимодействия с ливийской армией, Россия имеет влияние в ООН и может влиять на ее решения.

Соответственно, Россия может продвигать в ООН наши интересы в вопросе снятия эмбарго.

К тому же Россия на данный момент является ключевым игроком на Ближнем Востоке, во многом за счет проводимой операции в Сирии.

-Как вы оцениваете российскую операцию в Сирии и хотели бы вы, чтобы Москва начала подобную операцию в Ливии?

- Россия сейчас проводит операцию против ИГ в Сирии совместно с силами Башара Асада, многие люди благодаря этому смогли вернуться в свои дома.

Однако в Ливии ситуация другая. У нас уже есть армия, есть контроль с ее стороны, нам нужна только военная поддержка - оружие и боеприпасы.

-В июле Хафтар провел во Франции встречу с главой правительства национального единства Фаезом ас-Сарраджем, на которой они достигли соглашения о том, что ливийский конфликт может быть урегулирован только лишь политическим путем. Есть ли, на ваш взгляд, у этих договоренностей какие-то перспективы?

-Без урегулирования конфликта между политическими силами, мы не можем эффективно бороться с терроризмом. В Ливии очень разрозненная политика, здесь много разных внутренних сил, племен. Необходимо собрать всех политиков вместе за одним столом, потому что эта проблема также влияет на нашу борьбу с террористами: мы не можем эффективно делать эту работу, одновременно конфликтуя с другими политическими силами внутри страны.

Беседа состоялась в рамках встречи, организованной Российским советом по международным делам (РСМД).

Амалия Затари