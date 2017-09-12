Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД



Танк Т-14 Армата.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Танк Т-14 Армата.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 11 сентября. В Вооруженных Силах РФ 10 сентября отметили День танкиста, считающийся одним из самых знаменательных дат в Сухопутных войсках. В этом году профессиональный праздник День танкиста отмечался в 71-й раз.

Несмотря на появление новых форм и способов ведения боевых действий, танковые соединения при проведении наземных наступательных операций по-прежнему выполняют ключевую роль на поле боя и их ничем нельзя заменить: танк остается лучшей боевой системой, сочетающей три основных фактора – огневая мощь, защита и мобильность.

Осознание этого факта на основе оценки опыта проведения наземных наступательных операций с использованием ОБТ в локальных войнах в Ираке и Сирии, заставило многие страны Западной Европы задуматься о целесообразности дальнейшего сокращения количественного состава танковых парков, что ранее было обусловлено, в основном, проблемами с финансированием военных расходов, а не объективной необходимостью. В США также активизировались работы по модернизации танкового парка.

Новым мировым трендом в мировом танкостроении стал российский танк Т-14 на платформе "Армата".

В последние 15 лет самым крупным рынком сбыта и производства ОБТ (в том числе, лицензионного) стал азиатский регион. Прежде всего, это Индия и Пакистан. Очень активно модернизирует свой танковый парк Китай.

Еще одной страной, которая реализует масштабные программы в области бронетанковой техники, является Республика Корея. Крупным производителем танковой техники является Япония.

Тайвань планирует осуществить крупные закупки ОБТ в США.

В 2014-2015 гг. контакты на закупку новых ОБТ, модернизацию имеющихся танков, а также поставку ОБТ из состава ВС стран-экспортеров подписали такие страны как Ирак, Афганистан, Индия, Саудовская Аравия, Нигерия, Алжир, Финляндия, Пакистан, Аргентина и ряд других.

Экспортные поставки новых ОБТ осуществляет достаточно ограниченная группа стран: это Россия, США, Германия, Южная Корея и Китай. Присутствие Украины, Польши и Франции в сегменте поставки новых танков достаточно ограничено.

В то же время, в сегменте модернизации и поставок танков из состава ВС на мировом рынке присутствует значительно большее количество стран, предлагающих свои услуги. Начиная с 2000 года, кроме вышеперечисленных стран, экспортные контракты в этом сегменте заключили Австрия, Ангола, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Индонезия, Испания, Йемен, Казахстан, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, ОАЭ, Сербия, Сингапур, Словакия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Роль ОБТ на современном ТВД подтверждается также крупными программами, проводимыми рядом стран по модернизации и совершенствованию имеющихся парков танков. Это как национальные программы, так и закупки по импорту.

Следует отметить, что работы по разработке национальных ОБТ нового поколения ведут Россия, Индия, Китай, Турция, Южная Корея и ряд других стран. Большое количество стран ведут работы по глубокой модернизации имеющихся на вооружении ОБТ (США, Франция, Великобритания, Германия).

Поэтому говорить о "закате" эпохи танков в условиях ведения современных войн не приходится. Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД.

Не случайно, что в сегменте "бронетехника", включающем четыре категории (танки, ББМ, бронеавтомобили и бронемашины класса MRAP), именно танки по стоимостному объему мирового экспорта занимают первое место.

Ниже ЦАМТО публикует статистику мирового экспорта бронетехники в четырех категориях за последние 8 лет.

В период 2009-2016 гг. объем мировых поставок бронетехники ЦАМТО оценивает в сумму 49,636 млрд. долл., что составляет 9,83% от объема продаж всех категорий вооружений.

Максимальный объем продаж был зафиксирован в 2016 году – 7,578 млрд. долл., минимальный показатель имел место в 2014 году – 4,765 млрд. долл.

Доля бронетехники в общем балансе мировой торговли оружием в рассматриваемый период колебалась в пределах от 6,95% в 2014 году до 14,98% в 2009 году.

Лидером продаж в сегменте бронетанковой техники являются основные боевые танки (ОБТ) – 18,402 млрд. долл. в период 2009-2016 гг., что составляет 37,07% от общего объема продаж в данном сегменте. Наибольший объем поставок ОБТ за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2012 год – 2,953 млрд. долл., минимальный – на 2014 год (1,349 млрд. долл.).

Второе место в сегменте бронетехники занимают боевые бронированные машины (ББМ) – 17,849 млрд. долл. в период 2009-2016 гг., что составляет 35,96% от общего объема продаж в данном сегменте. Наибольший объем поставок ББМ за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2016 год – 3,483 млрд. долл., минимальный – на 2009 год – 1,626 млрд. долл.

Третье место в сегменте бронетехники занимают бронеавтомобили – 8,316 млрд. долл. в период 2009-2016 гг., что составляет 16,75% от общего объема продаж бронетехники. Наибольший объем поставок бронеавтомобилей за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2009 год – 2,269 млрд. долл., минимальный – на 2011 год – 604 млн. долл. В 2016 году объем продаж по данной категории составил 1,062 млрд. долл.

Четвертое место в сегменте бронетехники занимают бронемашины класса MRAP – 5,068 млрд. долл. в период 2009-2016 гг., что составляет 10,21% от общего объема продаж бронетехники. Наибольший объем поставок бронемашин класса MRAP за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2015 год – 1,257 млрд. долл., минимальный – на 2012 год – 174,3 млн. долл.