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Сенат США обратился к спецслужбам с просьбой разработать стратегию кибербезопасности выборов

08.09.2017 bmpd.livejournal.com 78 0
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Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в материале "Malgre Trump, le Congres veut parer a la cyberguerre russe", хотя Белый дом продолжает минимизировать масштаб доказательств, связанных с вмешательством российских хакеров в президентские выборы 2016 года, Конгресс, в котором большинство принадлежит республиканцам, не сомневаются в ответственности Москвы и хотел бы предотвратить подобные случаи в будущем. В августе главой сенатского комитета по разведке Ричардом Берром (Richard Burr) на рассмотрение Сената был представлен законопроект о финансировании разведки на 2018 год (Intelligence Authorization Act), в котором имеется с десяток поправок, связанных с вмешательством русских в выборы.

(c) newsparticipation.com

Сенаторы обратились к главе национальной разведки с просьбой незамедлительно подготовить доклад о всех возможных угрозах, которые могут влиять на американские выборы в будущем. Причем доклад должен быть подготовлен во взаимодействии с ЦРУ, АНБ и ФБР. Кроме того, от этих служб потребовали подготовить стратегию для противодействия непосредственно киберугрозам российского происхождения. Интересно, что министерство финансов США также участвует в разработке этого документа.

Сенатский комитет по разведке ранее уже заблокировал прохождение законопроекта, который с начала июля поддерживал президент Трамп после своей встречи с президентом Владимиром Путиным относительно создания совместной российско-американской структуры по борьбе с кибертерроризмом. Сенаторы заверили, что ни одного доллара из федерального бюджета не будет направлено на этот проект, так как его цель и характер разведданных, которыми планируется обмениваться, не были определены.
07.09.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Россия
США
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
Кибербезопасность

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