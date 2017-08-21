Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты
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Запуск северо-корейских баллистических ракет артиллерийских частей "Хвасон"
Источник: KCNA
О чем молчат ревнители санкций против своенравной страны
Ситуация вокруг КНДР принимает характер откровенного сюрреализма. Все больше хочется понять, почему эта страна подвергается такому ожесточенному международному давлению. Видимо, двойные стандарты, на которых основана мировая политика, здесь собрались сразу все.
КРУГ ИЗБРАННЫХ
Пхеньян подвергается наказанию за свою ядерную программу, но почему? Ведь сохранить в тайне технологию 70-летней давности невозможно. Однако почему-то иметь ядерное оружие можно лишь пяти странам (постоянным членам Совбеза ООН). Это уже двойной стандарт.
Но дальше стало еще хуже: выяснилось, что можно успешно реализовать принцип "кто смел, тот и съел". Это сделали (если не считать добровольно разоружившейся ЮАР) Израиль, Индия и Пакистан. И им за это абсолютно ничего не было, наоборот, лишь повысился их международный статус и, что чрезвычайно важно, военная безопасность. Возможность агрессии против любой из них снизилась почти до нуля. Почему КНДР не имеет право пополнить эту компанию? Это уже получается не двойной, а тройной стандарт. Если даже притянуть за уши аргумент о том, что Израиль и Индия - демократические страны, то смертельную опасность для всего человечества ракетно-ядерного арсенала Пакистана не рискнет отрицать никто.
Но почему-то этот же "никто" не душит Исламабад санкциями, наоборот, его всячески обхаживают, дают много денег и оружия.
При этом все указанные "новые" ядерные страны развивают и ракетные программы (в частности, Индия создает МБР с ядерной БЧ), Израиль и Индия запускают искусственные спутники Земли (ИСЗ), но санкций против них никто не вводит и даже не требует этого.
Пхеньян наказывают за эту самую ракетную программу? Тут уж стандарт не двойной, не тройной, а вообще не ясно, сколько кратный. Всем странам мира можно иметь ракетные программы, как космические, так и военные, нельзя одной только КНДР. Что она такого сделала?
Пхеньян наказывают за тоталитарный внутренний режим? Но почему этого никто не сказал? Тем более, чтобы не впадать в очередной двойной стандарт, за попрание всех прав собственных граждан необходимо наказывать, например, все монархии Персидского залива, в первую очередь – сверхтоталитарную Саудовскую Аравию. Против них тоже надо вводить санкции, в частности – запрещать им продавать нефть и газ, покупать оружие и предметы роскоши. Но и этого почему-то никто не предлагает делать, наоборот, у них покупают нефть и газ и продают им огромное количество новейшего оружия и предметов роскоши. Не сильно хорошо с правами человека и в вышеупомянутом Пакистане, который был смел и "съел" ядерное оружие, в члене НАТО Турции, в новой сверхдержаве Китае. Но ни о каких санкциях против них никто даже не заикается.
Пхеньян наказывают за агрессию против Республики Корея в 1950 году? Но почему и этого никто не сказал? И не перебор ли это? Ведь за сам по себе факт разделения Кореи ответственность должны нести Москва и Вашингтон, а не корейцы. Ситуация здесь более чем странная. В Европе после Второй мировой войны на оккупационные зоны логично поделили страну-агрессора – Германию. А вот в Азии страна-агрессор (Япония) почему-то целиком досталась США, а поделили одну из ее жертв, Корею (хотя никто не делил других японских жертв – Китай, Бирму, Индонезию, Филиппины и др.). В 1950 году ни одна из Корей не являлась членом ООН, каждая считала другую Корею "частью себя", поэтому говорить об агрессии в юридическом плане достаточно сложно.
Но допустим даже, что с формальной точки зрения агрессором действительно была КНДР. Это случилось 67 лет назад, с тех пор эта страна ни на кого не нападала, да и в ходе той агрессии своих целей не добилась. В чем же дело? Тогда, чтобы избежать еще одних двойных (тройных, далее везде) стандартов, давайте будем продолжать наказывать Германию, Италию и Японию за Вторую мировую.
Израиль и соседние с ним арабские страны – за многочисленные взаимные агрессии в 1948–1982 годы. Ирак – за агрессии против Ирана в 1980 году и Кувейта в 1990 году, ЮАР – за многочисленные агрессии против соседних африканских стран в 70–80-е годы ХХ века (ну и что, что в Ираке и ЮАР с тех пор сменились политические режимы?). Сомали – за агрессию против Эфиопии в 1977 году (ну и что, что Сомали уже давно существует лишь на бумаге?). Сальвадор – за агрессию против Гондураса в 1969 году. Китай – за агрессии против Индии, СССР и Вьетнама в 1962–1979 годы. Ну и, конечно, не забудем США, которые после 1945 года совершили больше агрессий, чем все остальные страны мира вместе взятые. Или и им всем можно, только КНДР нельзя?
ПЫТАЮТСЯ СЛОМИТЬ ДУХ НАЦИИ
В результате всего вышеперечисленного создается ощущение, что КНДР наказывают за выбор своего пути развития (пусть он сто раз ужасен, но это ее выбор), а не за что-то другое: такая маленькая страна не должна быть самостоятельной. Самостоятельность Пхеньяна становится категорически недопустимой не только для Вашингтона (тут комментарии не нужны), но и для Пекина, которому КНДР интересна исключительно в качестве буфера и бессловесной марионетки. Поэтому на протяжении последних лет отношения между Китаем и КНДР стремительно ухудшаются. Пекин почти открыто формирует на своей территории "альтернативные" органы власти и армию Северной Кореи из перебежчиков из этой страны. Фактически сейчас имеет место сговор Вашингтона и Пекина с целью свержения режима в Пхеньяне путем его экономического обрушения (поскольку прямое военное вторжение в КНДР как США, так и Китаю обошлось бы непомерно дорого во всех смыслах). При этом как Вашингтон, так и Пекин надеются поставить впоследствии Северную Корею под свой полный контроль. То есть после свержения Ким Чен Ына интересы США и КНР станут противоположными, но до этого момента они совпадают.
Позиция Москвы в данном вопросе эволюционирует, к сожалению, от прискорбно равнодушной и близорукой до откровенно неприличной.
Россия – единственная страна из вовлеченных в межкорейский конфликт, заинтересованная в объединении Корей (к коему стремятся обе Кореи). США, Китай и Япония заинтересованы в сохранении их разделения. Россия – единственная крупная страна, которая способна выступить в качестве посредника между Кореями на переговорах по объединению благодаря наличию хороших отношений как с Пхеньяном, так и с Сеулом. Увы, этой уникальной возможностью Москва даже не попыталась воспользоваться, считая корейскую проблему глубоко периферийной и малоинтересной для себя. Это и является прискорбным равнодушием, да еще и сильнейшей политической близорукостью, учитывая крайнюю важность корейской проблемы для всей ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), да и в мире в целом. Объединенная Корея стала бы полноценной сверхдержавой, которую мы могли бы иметь своим ближайшим и полезнейшим со всех точек зрения союзником. Но, увы, в Москве, видимо, никто (кроме отдельных ученых, чье мнение, как обычно, никому не интересно) этого факта осознать не способен.
А неприличной российская позиция стала после двойного голосования за санкции против КНДР (в прошлом и нынешнем годах).
Голосовать за эти резолюции было абсолютно недопустимо просто потому, что Россия сама находится под незаконными санкциями. И постоянно говорит о том, что любые санкции вообще контрпродуктивны. В отношении корейской проблемы это тоже совершенно справедливо, только почему-то в данном случае Москва забывает о собственных заявлениях. Особенно очевидно это применительно к голосованию в августе нынешнего года. Только что США ввели "одним пакетом" санкции против России, Ирана и КНДР. И после этого мы вместе с США голосуем за санкции против КНДР!!! Никакого другого слова, кроме "неприличие" (есть еще, впрочем, слова непечатные), здесь употребить невозможно. Из последних американских санкций может быть только один вывод: Россия впредь и до полной отмены американских санкций автоматически, без всякого обсуждения будет накладывать вето в Совбезе ООН на любые санкции против Ирана и КНДР (если только эти страны не совершат прямой неспровоцированной агрессии против других стран). Никак иначе суверенная и уважающая себя страна поступать не имеет права, это вообще-то понятно и школьнику.
Возможно, в данном случае Москва "расстелилась" не перед Вашингтоном, а перед Пекином. Как было сказано выше, цели у Пекина в отношении КНДР на данный момент те же, что у Вашингтона. При этом, как принято считать, между Москвой и Пекином существует некий негласный договор о том, что Китай не мешает России действовать в Европе и на Ближнем Востоке, а Россия Китаю – на Дальнем Востоке. Вот Москва и выполняет данный договор с последовательностью и скрупулезностью, заслуживающими гораздо лучшего применения. От чего неприличие никуда не девается. Даже без учета санкций у нас есть в Корее свои интересы, не совпадающие с китайскими, причем интересы очень серьезные. Желательно об этих интересах помнить. В свете же наличия санкций, о чем было сказано выше, мы не можем продолжать тупо выполнять указанный договор, даже если он на самом деле существует. Особенно учитывая, что Китай для нас до сих пор ничего ценного не сделал, сколько бы мы ни набивались ему в "стратегические партнеры" и не рассказывали бы об этом мифическом "партнерстве" всему миру. Вот только что Пекин привычно и с удовольствием в очередной раз вытер о нас ноги. Москва уже посчитала своим политическим триумфом участие китайских боевых кораблей в совместных учениях на Балтике (то есть в самом "логове НАТО"), а затем в параде в честь Дня ВМФ в Кронштадте. Но китайские корабли сразу после этого зашли с дружественными визитами сначала в нейтральный Хельсинки, а затем и в натовскую Ригу. Чтобы соседи России не сомневались – никакого союза против них у Пекина с Москвой нет и никогда не будет, а Китай любит европейцев ничуть не меньше, чем русских. А больше всего он любит, разумеется, самого себя.
НЕ СОВЕРШИТЬ БЫ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОШИБКУ СНОВА
Можно долго и громко бить себя в грудь, рассказывая самим себе и остальному человечеству о том, какие мы теперь мощные, суверенные и вставшие с колен. Можно даже добиваться вполне реальных внешнеполитических и военных успехов. Все это может быть перечеркнуто одной грубой политической ошибкой. Каковую Москва и совершила (и не надо надеяться, что ее не заметили – заметили все, сразу и с удовольствием). Голосование России за санкции против КНДР совершенно аморально: мы продемонстрировали те самые двойные стандарты, за которые так яростно (и вполне справедливо) постоянно бичуем Запад. Но ничуть не меньшей ошибкой это голосование становится и в том случае, если мыслить в рамках грубой и циничной realpolitik, коей мораль по определению чужда, а двойные стандарты для нее – норма. Россия в этих рамках продемонстрировала трусость и слабость, совершенно неважно перед кем – Вашингтоном, Пекином или ими обоими. Слабость и трусость в любом случае остается слабостью и трусостью, сколько после этого ни бей себя в грудь и ни рассказывай о своей силе и независимости.
Благодарность Трампа России и Китаю за голосование в Совбезе для нас в нынешней ситуации может рассматриваться как самое тяжкое оскорбление (что думает по этому поводу Китай – его проблемы). Видимо, мы его заслужили. Очень хочется понять, когда же в Кремле окончательно поймут, что никакого компромисса с Западом у нас не будет никогда, ни на какие уступки Запад не пойдет и будет добиваться от нас только полной и безоговорочной капитуляции по всем вопросам без малейших изъятий? И что чем больше уступок сделаем мы, тем жестче и настойчивее Запад будет добиваться нашей капитуляции? Что еще должно произойти, чтобы все иллюзии по данному поводу наконец-то исчезли? Как еще надо объяснить, что нас не "примут в Запад" никогда, ни при каких обстоятельствах и ни в какой форме (даже по частям)? И что надо таки стать по-настоящему суверенными и действительно встать с колен, не на словах, а на деле.
Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.
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18.08.2017
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Стальнов И.П.
185
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№1
21.08.2017 08:54
Один раз уже проголосовали, ЛИВИЯ пример нашей тупости и бездарности, вот и про КНДР тоже самое, что они нападают на кого то - НЕТ, тогда зачем мы голосовали, в лучшем случае нужно было воздержаться, тогда у нас были бы развязаны руки. Почему молчим или если и не молчим тихонько подвываем, это что за политика, в резолюции конкретно есть позиции о том, что все вопросы решаются только дипломатическим путём и недопустимо свержение режима.Если исходить и из обстановки америкосы положили на эти позиции и гнут свою линию, а мы как моськи стали.
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forumow
3357
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№2
21.08.2017 09:51
Если бы РФ продолжала прикрывать КНДР, как это делал СССР, они бы и не стали так двигать ракетно-ядерную программу. Также как и южане и японцы, которым хватает американского ядерного зонтика.
Все верно написал автор - стелимся перед "партнёрами".
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А.С.Б.
2712
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№3
21.08.2017 09:59
Цитата, q
Россия – единственная страна из вовлеченных в межкорейский конфликт, заинтересованная в объединении Корей (к коему стремятся обе Кореи)и чем это нам интересно объединение 2 Корей?...мы уже были за объединение 2 Германий...и чего получилось в результате?...НАТО уже под Питером...
уж лучше пусть это навечно остаётся проблемой США-Китая-Японии-Р.Кореи...
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forumow
3357
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№4
21.08.2017 10:04
Цитата, А.С.Б. сообщ. №3
и чем это нам интересно объединение 2 Корей?Сильный противовес Китаю на ДВ. Разумеется американцев тоже надо оттуда выдавить. Но последнее мне кажется произойдёт автоматически, в случае мирного объединения, как одно из условий со стороны с.корейцев.
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А.С.Б.
2712
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№5
21.08.2017 10:12
Цитата, forumow сообщ. №4
Сильный противовес Китаю на ДВ.))...а корейцы уже в курсе?))...что будут сильным противовесом Китаю?))...
пока для нас всё идеально, так то...с КНДР есть проблемы у всех самых сильных "игроков" в Азии...и это не гипотетическая хотелка, которая ещё не факт, что приключиться...а самая настоящая реальность прямо сейчас...
и почему Вы думаете, что Китай и объединенная Корея не договорятся за наш российский счёт?...сейчас КНДР буфер...как ГДР была...тоже тогда в СССР мечтали, что Германия будет более независима от США и у них будут столкновения на почве экономики...да вот тока не срослось... не стали немцы с основным экономическим партнёром ссорится, ну уж до последнего времени точно...и объединённая Корея тоже не станет...скорее всего...
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А.С.Б.
2712
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№6
21.08.2017 10:14
Цитата, forumow сообщ. №4
азумеется американцев тоже надо оттуда выдавить. Но последнее мне кажется произойдёт автоматически, в случае мирного объединения, как одно из условий со стороны с.корейцев.фигня вопрос...)) ага...американцы встанут и уйдут...это же так на них похоже)))...
это ещё большой вопрос...хочет ли Ю.Корея объединения...кстати...
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NagaN
220
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№7
21.08.2017 10:28
Хорошая статья.
Цитата, forumow сообщ. №2
Все верно написал автор - стелимся перед "партнёрами".Выхода из ситуации, когда нужно подстелиться то под штаты, то под Китай - больше нет.
Бабло, сука, рулит!
Там - лежит в банках и облигациях, тут - дают в кредит. Только успевай подставлять отверстия.
Мечта нашего супер-правительства - отдаться всем сразу.
А после - гордо отплеваться, утереться платочком духовных скреп и заявить решительный протест.
Так что, расслабляемся и получаем тонкое, эстетически правильное капиталистическое наслаждение.
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forumow
3357
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№8
21.08.2017 10:31
Цитата, А.С.Б. сообщ. №5
и почему Вы думаете, что Китай и объединенная Корея не договорятся за наш российский счёт?Их можно перекупить, предложив серьёзные преференции в отношениях с РФ, по сравнению с Китаем. К тому же с последним корейцы являются конкурентами на мировом рынке, да и не прославились они в истрии в военном отношении, чтобы рассматривать их как серьёзную угрозу. Сожрав же допустим нас, их самих может ждать в дальнейшем поглощение Китаем, во всяком случае о равноправных отношениях речи быть не может. К чему им эта рискованная игра? Им и самим нужен противовес в регионе.
Ещё один аргумент, в том что Китай в свою очередь не предпринимает усилий для объединения Кореи. Следовательно не считает это для себя выгодным....
Цитата, А.С.Б. сообщ. №5
...сейчас КНДР буфер...как ГДР была...тоже тогда в СССР мечтали, что Германия будет более независима от США и у них будут столкновения по почве экономики...да вот тока не срослось... не стали немцы с основным экономическим партнёром ссорится, ну уж до последнего времени точно...и объединённая Корея тоже не станет...скорее всего...Далеко не всегда у схожих начальных условий будут похожие решения. К тому же нам известны многие подводные камни по прежнему опыту, значит и можем их избежать.
Да и вообще, примеры связанные с результатом политики импотентного горбачёвского руководства - не могут являться убедительным аргументом.
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А.С.Б.
2712
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№9
21.08.2017 10:45
Цитата, forumow сообщ. №8
Их можно перекупить, предложив серьёзные преференции в отношениях с РФ, по сравнению с Китаемне смешите...у Китая и денег больше, и рынок больше на порядок почти...
опять же пример с Германией и ЕС...перекупили мы Европу у США?...тут так же всё будет...
объединенная Корея ещё больше "ляжет" под США...которые будут гарантировать безопасность Кореи...вот мы и получим 2 враждебные силы на ДВ без всякого буфера - Китай и проамериканскую Корею, ну ещё и Япония до кучи с претензиями на острова...
так же как получили в Европе после объединения Германии...США и
Цитата, forumow сообщ. №8
К тому же нам известны многие подводные камни по прежнему опыту, значит и можем их избежать.есть гипотетическая хотелка...с какой то непонятной вероятностью...по мне ничтожно малая такая вероятность...
и есть, фактически, идеальная ситуация с буфером...которая устраивает все "великие державы" и обе Кореи....единственно, для всех неприемлемо ЯО и средства доставки у КНДР...заполучив которые КНДР может попытаться нарушить сложившийся идеальный баланс...и играть более независимую и главное малопрогнозируемую "игру"...вот бомба и ракета-это проблема...а без них всё идеально...так то...
в реальности...нечего тут фантазировать о том, что история кого то чему то учит...даже пословица такая есть...человеком двигает жадность и страх...и всё...))...поэтому уж лучше всё пусть остаётся как есть))...для РФ нынешний вариант один из лучших...так то...
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forumow
3357
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№10
21.08.2017 10:52
Цитата, А.С.Б. сообщ. №9
не смешите...у Китая и денег больше, и рынок больше на порядок почти...Рынок для корейских товаров? Сомнительно. Конкурент больше. Китай произвоит всё тоже самое, что может предложить Корея. Денег же у корейцев и своих хватает. Китайские инвестиции им не больно нужны.
Цитата, А.С.Б. сообщ. №9
объединенная Корея ещё больше "ляжет" под США...А северные то корейцы, в случае добровольного объединения, согласятся с этим? КНДР не ГДР! Да и с.корейское руководство повторение судьбы товарищей из ГДР вряд ли прельщает. Следовательно тут может идти речь лишь о действительно объединении, а не о поглощении, как в случае Германии.
Уже сказал, здесь ситуации лишь схожи, а не тождественны.
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А.С.Б.
2712
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№11
21.08.2017 11:02
Цитата, forumow сообщ. №10
Рынок для корейских товаров? Сомнительно. Конкурент больше. Китай произвоит всё тоже самое, что может предложить Корея.Конечно...именно...
и не забывайте про рынок США...нам придётся перекупать Корею не тока у Китая, а что более вероятно, ещё и у США...
Цитата, forumow сообщ. №10
А северные то корейцы, в случае добровольного объединения, согласятся с этим? КНДР не ГДР!а кто реально может гарантировать безопасность Кореи кроме США?...никто...
кто спрашивал руководителей ГДР?...а кто будет спрашивать руководителей КНДР?...отсыпят немного денег "среднему звену" за предательство...как в СССР было...те все национальные интересы и сдадут...самых одиозных либо посадят, либо убьют...
так что...большой вопрос...кому в реальности нужно объединение...реалполитик как раз за то...что всех всё устраивает кроме бомбы и ракеты у КНДР...
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forumow
3357
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№12
21.08.2017 11:04
Цитата, А.С.Б. сообщ. №11
Конечно...именно...Я имел в виду китайский рынок для корейских товаров. Вы точно с этим соглашаетесь?
Цитата, А.С.Б. сообщ. №11
кто спрашивал руководителей ГДР?...а кто будет спрашивать руководителей КНДР?...отсыпят немного денег "среднему звену" за предательство...как в СССР было...те все национальные интересы и сдадут...самых одиозных либо посадят, либо убьют...Вы опять настаиваете на тождестве обстоятельств....
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А.С.Б.
2712
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№13
21.08.2017 11:14
Цитата, forumow сообщ. №12
Вы опять настаиваете на тождестве обстоятельств....это уже прямо щас делают ....между прочим...в особых экономических зонах пытаются прикармливать северокорейских бонз...пытаются их включить в международную торговлю...пятую колонну уже готовят...так что...как раз таки "урок истории"...вот где бы надо полученные опыт РФ применить то...
и главное...объединенной Кореи без буфера нужны будут гарантии безопасности...тут простая логика...без гарантий безопасности развитие невозможно...кто может гарантировать такую безопасность?...тока США, в обмен на отказ объединённой Кореи от ядерного статуса...
или тот же Китай может гарантировать безопасность для Кореи..)))...и тесное экономическое сотрудничество...за отказ от американского протектората...нечего тут предлагать именно РФ... мы(РФ) при таких раскладах не игроки...наш клиент максимум Ассад...Корея уже не наша "весовая категория"...
ну или вариант, когда Корея становиться ещё одной "сверхдержавой" со своим ядерным потенциалом сдерживания...у которой основным партнёром экономическим будет Китай-США-ЕС...и дай бог РФ только четвёртая...а то может и того ниже...после Индии или Японии...
и что тут для нас хорошего?...либо ещё один проамериканский лимитроф на нашей границе...либо ещё одна сверхдержава на ДВ...с абсолютно не прогнозируемым поведением...
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А.С.Б.
2712
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№14
21.08.2017 11:17
Цитата, forumow сообщ. №12
Я имел в виду китайский рынок для корейских товаров. Вы точно с этим соглашаетесь?Китай скоро станет крупнейшим рынком на планете...щас крупнейший ЕС...потом США...РФ тут нечего предлагать Кореи...ни безопасность...ни рынки сбыта...
объединённая Корея будет проамериканским "клиентом" на 96.99%))...чем это намного лучше чем сейчас?
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forumow
3357
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№15
21.08.2017 11:44
Цитата, А.С.Б. сообщ. №13
это уже прямо щас делают ....между прочим...в особых экономических зонах пытаются прикармливать северокорейских бонз...пытаются их включить в международную торговлю...пятую колонну уже готовят...так что...как раз таки "урок истории"...вот где бы надо полученные опыт РФ применить то...Но урок то был и для высшего с.корейского руководства - Кимов с присными. На примере восточно-европейских стран. От сценария образца ГДР им точно ничего хорошего не светит. Так что вряд ли они его допустят, ибо кровно в этом заинтересованы. От этого и буча вокруг С.Кореи в настоящее время.
Цитата, А.С.Б. сообщ. №13
либо ещё одна сверхдержава на ДВ...с абсолютно не прогнозируемым поведением...Сверхдержава, по крайней мере великая держава Корея, весовой категории Индии, нам бы не повредила. О том и веду речь. Будучи не чьим то клиентом, а самостоятельным, сильным, но не настолько как Китай или США, игроком, она вполне может быть подходящим партнёром для РФ. В этом качестве им точно также будет нужен партнёр-противовес против более сильного соседа, как и нам.
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А.С.Б.
2712
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№16
21.08.2017 11:53
Цитата, forumow сообщ. №15
Так что вряд ли они его допустят, ибо кровно в этом заинтересованыто есть добровольного объединения не будет...будет либо предательство...либо агрессия...либо клиент США...либо клиент Китая будет объединенная Корея...
пусть всё как есть остаётся...тока без ракет...как минимум...что бы до Москвы не долетало...
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просто экспл
3700
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№17
21.08.2017 11:53
Корея не спорю была бы хорошим партнером , но тут все портит слово "бы" .
он сидит или стоит ? да кто ж его посадит он же памятник . так и с Кореей , да кто ж ее отпустит от штатов , она же Корея .
пока штаты сильны нам бы Германию из их лап выбрать , это уже сразу будет переломный момент (ищите видео интервью шефа стратфора , тот открытым текстом говорит что главная цель не дать осуществиться союзу России и Германии , это будет для них катастрофой) .
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forumow
3357
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№18
21.08.2017 12:11
Повышение статуса страны до уровня великой державы изрядный "пряник" для любых местных элит, да и для патриотично настроенного рядового населения тоже. И партнёр который может предложить помощь в этом деле (небывалое на самом деле явление в истории), а не просто покровительство как обычно - будет иметь безусловный приоретет.
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gerrfrost
2726
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№19
21.08.2017 14:45
Всё объединение Корей закончится усилением власти продажного и коррумпированного правительства Южной Кореи, а на этом фоне произойдет размещение американских баз вблизи нашей и китайской границы. Плюс размещение дополнительных батарей ПРО, вместе с перемещением поближе к сухопутным границам уже размещенных на юге...
Хорошо, что китайцы нашим дернуться по этому поводу (объединение) не дают, а то наши либералы уже давно подсуетились бы и слили КНДР...
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Тимур
53
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№20
21.08.2017 15:55
ИМХО обсуждать всеръез объединение двух корей бессмысленно. В нынешних условиях это просто фантастика. При объединении ГДР и ФРГ возникла куча проблем, которую даже до сих пор немцы не могут расхлебать. Разница же в развитии между двух Корей - просто пропасть.
Читал немало Ланькова, так вот его точка зрения такова, что элиты Южной Кореи для толпы используют лозунги об объединении одного народа в одну страну, но по факту, желания такового у них нет. Все прекрасно понимают, что объединение откинет Южную Корею в экономическом (возможно и в социальном) плане лет на 40-50 назад.
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