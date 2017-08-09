В Польше заявили о наличии следов взрыва на крыле самолета Качиньского



Ту-154 ВВС Польши, разбившийся под Смоленском в апреле2010. Источник: pakfa.ucoz.ru Ту-154 ВВС Польши, разбившийся под Смоленском в апреле2010. Источник: pakfa.ucoz.ru

Новая польская комиссия по расследованию авиакатастрофы Ту-154М под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, пришла к выводу, что на крыле самолета присутствуют следы взрыва, сообщает Wiadomosci.

В комиссии полагают, что левое крыло воздушного судна начало разрушаться до столкновения с деревом. Его многочисленные повреждения носят следы взрыва, утверждают эксперты.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Польши выдвинула новые обвинения российским диспетчерам и "третьему лицу", находившемуся в командно-диспетчерском пункте аэропорта города Смоленска, по делу о крушении самолета Ту-154М. Диспетчеры обвиняются в преднамеренном провоцировании крушения воздушного судна. Следователи также сообщили, что во время эксгумации жертв катастрофы были обнаружены два случая подмены тел.