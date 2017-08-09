Лавров надеется, что российский самолет МС-21 будет пользоваться спросом в Индонезии



Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017

Источник: Денис Федорко / russianplanes.net Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017Источник: Денис Федорко / russianplanes.net

Джакарта. 9 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия рассчитывает на востребованность российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 на рынке Индонезии, в этой стране может быть создан центр по ремонту и обслуживанию этих самолётов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы рассчитываем, что МС-21 будет востребован на динамично растущем рынке авиаперевозок в Индонезии и что он сможет стать оптимальным решением для обеспечения надёжной транспортной взаимосвязанности островов индонезийского архипелага", - сказал С.Лавров, выступая на презентации лайнера производства отечественной корпорации "Иркут" в столице Индонезии Джакарте.

Он отметил, что корпорация готова не только поставлять самолеты в Индонезию, но и развернуть в стране "многоплановое научно-техническое и производственное сотрудничество с местными индонезийскими партнерами". Он добавил, что это сотрудничество не будет подвержено влиянию политической конъюнктуры.

"Речь может идти о создании регионального центра по ремонту и обслуживанию этих самолётов", - пояснил министр.

По словам С.Лаврова, МС-21 "является воплощением прогресса российского авиастроения за последние годы", так как создан на основе уникальных инновационных разработок в области двигателестроения, электроники, композитных материалов, 3D-печати, и превосходит по ряду модификаций аналогичные машины зарубежного производства.

Министр отметил, что на сегодняшний день уже подписаны контракты на поставку 175 машин и предварительные соглашения более чем на 250 единиц.

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади в свою очередь выразил уверенность в том, что российский самолёт будет пользоваться спросом на рынке его страны и призвал индонезийские компании рассмотреть возможность его покупки.

"Россия имеет большой потенциал в области научных технологий. И я надеюсь, что этот самолёт будет использоваться на территории Индонезии. Именно поэтому я призываю индонезийские компании внимательно присмотреться к этому самолёту и подумать об его приобретении", - сказал он.

Министр транспорта добавил, что генеральный департамент гражданской авиации Индонезии передаст все необходимые требования, чтобы зарегистрировать новый самолёт на территории Индонезии.

МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров, создаваемое ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК). На момент презентации МС-21 в июне 2016 г. в проект было вложено порядка 100 млрд руб., по оценке ОАК. Самолёт уже совершал испытательные полеты, его серийное производство планируется начать в конце 2017 году, первые поставки намечены на конец 2018 года.