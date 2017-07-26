

ОЭЗ "Титановая долина". Фото: РИА Новости ОЭЗ "Титановая долина". Фото: РИА Новости

На конференции Boeing и ОЭЗ "Титановая долина" авиастроители обсудили развитие в России до 2025 года

26 июля 2017 г., AEX.RU – 19 июля в рамках деловой программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 ОЭЗ «Титановая долина» и компания Boeing при поддержке Минпромторга РФ провели панельную сессию «Вызов принят: особые условия развития авиастроителей в России». Главная цель встречи — назвать основные векторы развития гражданского авиастроения в России в ближайшие 10 лет — была достигнута. Крупнейшие игроки рынка презентовали свои новые стратегии развития и сформулировали алгоритмы промышленной кооперации с поставщиками. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ "Титановая долина".

Итоги плана по импортозамещению в области гражданского авиастроения и госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» подвел директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов. По его словам, при поддержке государства в России создаются производства следующих агрегатов и систем: самолета SSJ-100 (интерьер, кресла пассажирские), вертолетов Ми-171А2, Ка-226 (топливная система), самолетов Ил-96, Ту-204 (радиотехническая система ближней навигации, система посадки по маякам, метеолокатор и т.д.), а также авиационного двигателя ПД-14 и интегрированного комплекса бортового оборудования на основе интегрированной модульной авионики (ИКБО ИМА).

При этом Сергей Емельянов отметил, что Россия продолжает оставаться стратегическим партнером для зарубежных производителей. «Сегодня ни одна авиационная держава не обходится без международной кооперации. Технологические и финансовые риски авиационных программ настолько велики, что производители вынуждены искать партнеров по всему миру. И Россия — один из таких партнеров. У нас успешно работают инжиниринговые центры мировых лидеров авиастроения, производятся отдельные компоненты для них, созданы СП по обработке титановых изделий для поставки на самолеты Boeing»,- уточнил он.

Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Юрасов презентовал новую стратегию развития до 2035 года. В основе стратегии — переход на новую индустриальную модель с созданием собственные центров компетенций и специализаций на отдельных заводах и передача не ключевых направлений на аутсорсинг сторонним поставщикам. «Опыт, в том числе и мировой, показывает, что в ряде случаев аутсорсинг позволяет существенно сокращать сроки и себестоимость изделий за счет поставок, в том числе «сторонним» или «неавиационным» клиентам, например, «Вертолетам России», структурам РЖД и Роскосмоса. Схожие принципы организации производства уже внедрили крупнейшие аэрокосмические концерны мира, поставщиками Boeing и Airbus являются тысячи компаний по всему миру», — пояснил Сергей Юрасов.

ОАК включил в число приоритетных площадок для локализации своих центров компетенций и поставщиков особые экономические зоны, что позволит корпорации и ее партнерам снизить издержки на создание новых производств. Аналогичный способ развития собственных центров компетенций и предприятий на аутсорсинге выбрал для себя холдинг «Вертолеты России».

По словам директора по производству «Вертолетов России» Михаила Рыбакова, изменения, закладываемые в новую стратегию, вынашивались менеджментом холдинга несколько лет. «Мы считаем, нужно ориентировать производственную модель на ключевые агрегаты и соответствующие технологические переделы. Это, конечно же трансмиссия, несущая система, агрегатная и окончательная сборка и лётные испытания, — перечислил Михаил Рыбаков. — По остальным переделам будут созданы либо центры специализаций, либо же они будут выведены на аутсорсинг. В настоящее время передаются такие не ключевые переделы, как литейное, кузнечно-прессовое, заготовительно-штамповочное производства. В рамках подписанного с ОЭЗ «Титановая долина соглашении о взаимопонимании мы готовимся к передаче производства титановых заготовок (штамповок, поковок) и их предварительной механической обработке».

На совместном предприятии корпорации ВСМПО-АВИСМА и компании Boeing (Ural Boeing Manufacturing) в ОЭЗ «Титановая долина» будет осуществляться не только черновая, но и чистовая механообработка титановых штамповок. «Расширение UBM на третьем десятилетии сотрудничества двух корпораций, демонстрирует дальнейшее укрепление стратегического партнерства Boeing в России. А включение UBM в число резидентов «Титановой долины» создает новые возможности для нашего растущего бизнеса на Урале», — заявил президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

По словам генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, в развитии первой очереди особой экономической зоны в Верхней Салде сыграли два ключевых фактора: наличие мощного партнера в лице мирового лидера по производству и обработки титановых сплавов — Корпорации ВСМПО-АВИСМА и четкая отраслевая специализация ОЭЗ на этапе создания. «По сути, льготы и преференции особой экономической зоны, готовая инженерная инфраструктура площадки стали дополнительным и достаточно убедительным аргументом для ВСМПО-АВИСМА, которая два десятилетия развивает партнерство с мировыми авиастроителями», — отметил Артемий Кызласов.

Стратегия расширения УЗГА совмещает несколько инструментов развития: господдержку в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности в 2013-2025 годы», одобрение проекта локализации производства самолетов Л-410 президентом РФ, а также льготы ОЭЗ. На базе Авиационного кластера производитель продолжить развивать проекты Л-410, УТК ДА-42Т, БЛА «Форпост», вертолеты BELL и другие. «Применение специальных условий в границах ОЭЗ позволит УЗГА избежать отвлечения средств на финансирование таможенных платежей и налогов. Сэкономленные средства послужат источником финансирования углубления локализации проектов. Кроме того, будучи резидентом ОЭЗ мы рассчитываем наладить кооперацию с отечественными предприятиями и привлечь новых международных партнеров, например, Turbomeca с проектом локализации производства вертолетных двигателей и Austro Engine с проектом локализации производства двигателей», — резюмировал генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха.