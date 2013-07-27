"Федерико Мартиненго" вышел в море

Уже в начале следующего года ВМС Италии планируют принять на вооружение новейший фрегат типа FREMM. Вчера, 25 июля, портал navaltoday.com сообщил о том, что корабль Federico Martinengo впервые вышел в море для прохождения испытаний.

Фрегат Federico Martinengo (бортовой номер 596) — седьмой корабль типа FREMM из десяти заказанных Министерством обороны Италии. В марте этого года фрегат спустили на воду и передали ВМС для дальнейшей доработки. В настоящий момент экипаж Federico Martinengo проводит его тестирование. Так, во время первого плавания испытывается новейшее радиолокационное оборудование корабля.

Фрегат типа FREMM на ходовых испытаниях.. Источник: navaltoday.com

Фрегаты типа FREMM разрабатывались как боевые единицы с возможностью дальнейшей модернизации, поэтому на единой платформе строятся противолодочные корабли, многоцелевые фрегаты и корабли ПВО. На вооружении итальянского военно-морского флота новые корабли заменят фрегаты типов Lupo и Maestrale, построенные ещё в 1970-е годы.

Возможности корабля типа FREMM

Новые фрегаты предназначены для противолодочной и противовоздушной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. Фрегаты типа FREMM имеют сравнительно большое водоизмещение (6700 т), что обеспечивает им высокую боевую эффективность, относительную лёгкость в обслуживании и возможности для дальнейшей модернизации. Максимальная скорость корабля составляет 27 узлов (50 км/ч). Для противолодочных операций предусмотрен малошумный режим движения с помощью электромоторов (максимальная скорость — 15 узлов). Длина каждого из фрегатов составляет 144 м, ширина — 19,7 м, экипаж насчитывает 200 человек.

Фрегаты типа FREMM (Fregata multi-missione, многоцелевой фрегат) — итало-французская разработка. Во Франции производством этих кораблей занимается компания DCNS, в Италии — компания Orizzonte Sistemi Navali, созданная корпорациями Fincantieri и Finmeccanica. Всего запланировано построить 20 фрегатов типа FREMM: 8 — для Франции, 10 — для Италии, а также по одному кораблю для Марокко и Египта.