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23.04.2019
WarSpot

Alsace: предпоследний французский FREMM

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Французский флот вскоре вооружится новым фрегатом противовоздушной модификации. Вчера, 21 апреля, портал navaltoday.com сообщил о том, что на верфи концерна DCNS, расположенной в городе Лорьян, состоялась церемония спуска на воду корабля Alsace.

Фрегат Alsace является седьмым из восьми запланированных к постройке кораблей типа FREMM. При этом новый фрегат — первый в противовоздушной модификации AAW (anti-air warfare). Первые шесть кораблей построены в противолодочной модификации ASW (anti-submarine warfare).

Фрегат Alsace.

Источник изображения: navaltoday.com

После достройки на плаву и серии испытаний корабль передадут французскому флоту. Планируется, что уже в 2021 году фрегат Alsace сможет поступить на службу. Поставка ВМС Франции последнего заказанного корабля типа FREMM состоится уже в 2022 году.

Проект FREMM (Fregata multi-missione, многоцелевой фрегат) — итало-французская разработка. Во Франции производством этих кораблей занимается компания DCNS, в Италии — компания Orizzonte Sistemi Navali, созданная корпорациями Fincantieri и Finmeccanica. Всего запланировано построить 20 фрегатов типа FREMM: 8 — для Франции, 10 — для Италии, а также по одному кораблю для Марокко и Египта.

Фрегаты типа FREMM имеют сравнительно большое водоизмещение (6700 т), что, по словам разработчиков, обеспечивает им высокую боевую эффективность, относительную лёгкость в обслуживании и возможности для дальнейшей модернизации. Максимальная скорость корабля составляет 27 узлов (50 км/ч). Для противолодочных операций предусмотрен малошумный режим движения с помощью электромоторов (максимальная скорость — 15 узлов). Длина каждого из фрегатов составляет 144 м, ширина — 19,7 м, экипаж насчитывает 200 человек. Главное отличие противолодочной модификации корабля от противовоздушной заключается в наличии буксируемого сонара и дополнительной пусковой установки с противокорабельными ракетами.

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Египет
Италия
Марокко
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Компании
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Fincantieri
Leonardo
Проекты
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