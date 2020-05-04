FREMM победил в американском тендере фрегатов

Американский флот пополнится кораблями на основе итальянского проекта. Вчера, 1 мая, пресс-служба ВМС США сообщила о том, что победу в тендере FFG(X) с проектом на базе фрегата FREMM одержала корпорация Marinette Marine (MMC), принадлежащая итальянской компании Fincantieri Marine Group.

«FFG(X) будет иметь многоцелевые способности — сможет поражать воздушные, надводные и подводные цели. Кроме того, среди его возможностей будет возможность радиоэлектронной борьбы и информационные операции. В частности, FFG(X) будет нести РЛС EASR, боевую систему AEGIS Baseline Ten (BL10), систему вертикального пуска Mk 41 (VLS), системы связи, системы искусственного интеллекта, а также будет иметь большой задел для дальнейшей модернизации», — сообщили в пресс-службе ВМС США.

Рендер американского фрегата проекта FFG(X) Источник изображения: navy.mil

Базовый контракт стоимостью $795 млн рассчитан на проектные работы и начальные работы по головному фрегату. Кроме того, он включает в себя опцион ещё на 9 кораблей, суммарная стоимость которых с базовым контрактом составит почти $5,6 млрд. Первый корабль планируется заложить уже в 2022 году, а ввести в строй к 2026 году. Достройка десятого фрегата запланирована до 2035 года. Всего в планы ВМС США входит закупка 20 кораблей проекта FFG(X).

FREMM (Fregata multi-missione, многоцелевой фрегат) является итало-французской разработкой. Во Франции производством кораблей занимается компания DCNS, в Италии их производит предприятие Orizzonte Sistemi Navali, созданное компаниями Fincantieri и Finmeccanica. Всего запланировано построить 20 фрегатов типа FREMM — 8 для Франции, 10 для Италии и по одному кораблю для Марокко и Египта.

Фрегаты проекта FREMM предназначены для противолодочной и противовоздушной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. По сравнению с фрегатами других типов Alpino имеет большое водоизмещение (6700 т), что обеспечивает ему высокую боевую эффективность, относительную лёгкость в обслуживании и возможности для дальнейшей модернизации. Максимальная скорость корабля составляет 27 узлов (50 км/ч). Для противолодочных операций предусмотрен малошумный режим движения с помощью электромоторов (максимальная скорость — 15 узлов). Длина Alpino составляет 144 м, ширина — 19,7 м, экипаж корабля — 200 человек.