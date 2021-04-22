Французский флот усилился седьмым фрегатом типа FREMM

После полугодовой задержки французский флот вооружился новым фрегатом противовоздушной модификации. Вчера, 20 апреля, на базе ВМС Франции в Тулоне состоялась церемония передачи командованию флота нового многоцелевого фрегата Alsace.

Фрегат Alsace является седьмым из восьми запланированных к постройке кораблей типа FREMM. При этом новый фрегат — первый в противовоздушной модификации AAW (anti-air warfare). Первые шесть кораблей построены в противолодочной модификации ASW (anti-submarine warfare).

Фрегат Alsace в море Источник изображения: shephardmedia.com

Резка стали для фрегата Alsace началась в 2016 году, закладка киля состоялась в марте 2018 года. В апреле 2019 года корабль спустили на воду. Ходовые испытания начались осенью 2020 года с отставанием от графика на шесть месяцев, что было связано с пандемией коронавируса.

Проект FREMM (Fregata multi-missione, многоцелевой фрегат) — итало-французская разработка. Во Франции производством этих кораблей занимается компания DCNS, в Италии — компания Orizzonte Sistemi Navali, созданная корпорациями Fincantieri и Finmeccanica. Всего запланировано построить 20 фрегатов типа FREMM: 8 — для Франции, 10 — для Италии, а также по одному кораблю для Марокко и Египта.

Фрегаты типа FREMM имеют сравнительно большое водоизмещение (6700 т), что, по словам разработчиков, обеспечивает им высокую боевую эффективность, относительную лёгкость в обслуживании и возможности для дальнейшей модернизации. Максимальная скорость корабля составляет 27 узлов (50 км/ч). Для противолодочных операций предусмотрен малошумный режим движения с помощью электромоторов (максимальная скорость — 15 узлов). Длина каждого из фрегатов составляет 144 м, ширина — 19,7 м, экипаж насчитывает 200 человек. Главное отличие противолодочной модификации корабля от противовоздушной заключается в наличии буксируемого сонара и дополнительной пусковой установки с противокорабельными ракетами.