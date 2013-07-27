Мы делаем акцент на перспективных технологиях, которые определяют облик авиации будущего



Кирилл Сыпало

Источник: http://www.clubmai.ru Кирилл СыпалоИсточник: http://www.clubmai.ru

Мировая аэрокосмическая индустрия стоит на пороге глобальных перемен, появления новых, прорывных решений, которые изменят облик отрасли. Чтобы на очередном витке не оказаться на обочине прогресса, следует изменить подходы и к проведению поисковых исследований, и к использованию результатов научной деятельности. О подходах к формированию опережающего научно-технического задела, взглядах на управление научными исследованиями и перспективных проектах в авиационной области, познакомиться с которыми можно на МАКС-2017, "АвиаПорту" рассказал первый заместитель генерального директора Национального исследовательского центра "Институт имени Н.Е. Жуковского" Кирилл Сыпало.

- Во время проведения предыдущего салона МАКС-2015 Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е. Жуковского" был в стадии формирования: правительство выпускало документы, регламентирующие его деятельность. Какие ключевые события произошли за минувшие два года?

- Ключевым событием стало утверждение Правительством осенью 2016 года Плана деятельности НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского". Это основополагающий стратегический программный документ развития науки и технологий до 2030 года, задающий цели, задачи, приоритетные направления, а также количественные индикаторы достижения целей, стоящих в части создания научно-технического задела в авиастроении. Кроме того, была принята и утверждена организационная модель управления наукой и разработками в Российской Федерации.

Опираясь на эти документы, Правительство приведёт в соответствие с Планом деятельности ряд программных документов. Прежде всего, речь идёт о государственных программах развития авиационной промышленности и развития оборонно-промышленного комплекса. Есть соответствующее поручение за подписью вице-премьера Дмитрия Рогозина. Сейчас формируется пакет предложений по внесению изменений в госпрограммы.

Прежде всего, новое видение касается перехода к проектному способу управления, к той идеологии, которая изложена в Плане деятельности Центра. Сначала формируется пул проблемно-ориентированных работ для определения перечня основных перспективных технологий, затем происходит их системная интеграция и они доводятся до уровня демонстраторов технологий в рамках комплексных научно-технологических проектов, на базе которых создаются аванпроекты перспективной авиационной техники. Только когда мы отработали совокупность необходимых технологий, можно принимать решение о создании конкретного образца. В этом суть опережающего научно-технического задела. Так мы сможем существенно сократить риски переноса сроков и повышения стоимости программ разработки новой авиатехники. Такой подход должен привести к достижению конкурентоспособного на мировом рынке уровня отечественной авиатехники и востребованности при решении социально-экономических задач России.

Исходя из Плана деятельности, сейчас формируется и программа совместной деятельности организаций, входящих в состав Центра, для скоординированного планирования работ по созданию опережающего научно-технического задела.

- Привнесение современных подходов в управление научной деятельностью - одна из главных новаций, которую реализует Центр. Что делается в этом направлении?

- Сегодня НИЦ ведёт две больших работы в этой области. Первая связана с созданием комплексной системы управления исследованиями и разработками, базирующейся на объединённой базе знаний в авиационной науке и технологиях и на проектном способе управления. Вторая большая работа предполагает создание комплексной системы ситуационного моделирования, которая позволит оценивать готовность и эффективность технологических решений, объектов, узлов, агрегатов, авиационных комплексов в авиатранспортной системе в целом. При этом, помимо прямой задачи - оценки эффективности, существует и обратная задача - формирование технических требований или определение дефицита требований к технологиям, авиационным комплексам, системам, агрегатам или узлам. По сути, мы впервые получаем инструмент аналитической поддержки принятия решений в области авиационной науки и технологий.

Кроме того, НИЦ в рамках выполнения своего государственного задания разрабатывает проекты нормативно-правовых и нормативно-методических документов - для совершенствования инструментария по формированию опережающего научно-технического задела.

- Вы упомянули работу по подготовке программы совместных действий отраслевых институтов. Когда она будет готова?

- К концу текущего года. Естественно, у нас уже есть первые черновики этой программы, они базируются на проектах стратегий развития наших организаций. Программа совместной деятельности - это синергия стратегий институтов. Основное внимание в документе уделяется развитию центров компетенций авиационной науки, которые представлены в государственных научных центрах. Детально прорабатываются все аспекты, связанные с развитием центров компетенций, как в научном плане, так и в ресурсном, кадровом, организационно-экономическом.

- НИЦ призван не только координировать деятельность отраслевой науки, но и стать своего рода единым окном для коммуникаций с внешним миром. Я сейчас имею в виду и академические институты РАН, и учебные заведения, и промышленность...

- Так и происходит. Во-первых, ещё на этапе формирования идеологии и программных документов НИЦ все эти сообщества были привлечены нами к разработке и отладке концепции системы управления научно-исследовательскими работами. В частности, Институт проблем управления РАН, Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление".

Во-вторых, такое взаимодействие оттачивается на базе пилотных проектов, которые Центр запускает и ведёт. К примеру, один из проектов, в котором мы выступаем координатором, это концепция создания полностью электрического самолета - электролёта. Направление совершенно новое. Работы по теме велись, но системного подхода не было. И здесь высока востребованность в новых технологиях и создании опережающего научно-технического задела. Поэтому мы нацелены на сотрудничество и с академическими институтами, и с вузами - МАИ, МФТИ, МГТУ им. Баумана. Присутствуют и коммерческие компании, в частности, одна из них - производитель высокотемпературных сверхпроводников "СуперОкс". Наконец, мы тесно взаимодействуем с Сергеем Коротковым, генеральным конструктором нашей авиационной техники, чтобы он мог координировать будущую линейку машин "Объединённой авиастроительной корпорации" с программой электролёта, которую запустил НИЦ.

Это, пожалуй, наиболее важный, знаковый проект. Но практически во всех работах, которые сейчас ведёт либо НИЦ, либо наши Государственные научные центры, кооперация с академическими институтами, учебными заведениями и промышленностью обязательно присутствует.

- Какую роль НИЦ играет в международных проектах?

- НИЦ только начинает выстраивать координацию этой работы. Безусловно, наши институты, в первую очередь ЦАГИ, ЦИАМ и ГосНИИАС, - занимаются развитием своих международных связей на протяжении многих лет. Установлены прочные контакты с ведущими мировыми научными центрами, в том числе DLR, ONERA и NASA. Институты участвуют во многих знаковых проектах в рамках Европейской рамочной программы "Горизонт 2020", включая такие проекты, как HEXAFLY-INT (исследования с целью формирования предварительного облика высокоскоростного гражданского самолета), RUMBLE (разработка метрик по регламентированию уровня звукового удара), AGILE (цель проекта - сокращение на 20-40% временных затрат на оптимизацию внешней аэродинамики силовой установки по сравнению с существующей методикой) и многих других. В проектах отрабатываются перспективные технологии, готовятся проекты нормативных документов для ИКАО, которые впоследствии становятся международными требованиями к авиаперевозкам, рынку авиационных работ и услуг. Участие в международных программах - хорошая возможность для того, чтобы быть в курсе мировых тенденций, демонстрировать собственный потенциал и использовать полученный опыт в дальнейшей работе. Для НИЦ одна из главных задач в этом направлении заключается в том, чтобы этот опыт максимально широко использовался в интересах отечественного авиастроения для повышения конкурентоспособности российской техники.

- Изменения в подходах к созданию опережающего научно-технического задела потребуют приобретения новых компетенций. В каких направлениях нужно будет развиваться, чтобы создавать демонстраторы технологий?

- В создании таких изделий, как демонстратор технологий, есть две составляющих. Если мы говорим с точки зрения повсеместного внедрения цифровых технологий, то эта тенденция должна найти отражение и на раннем этапе создания авиационной техники, то есть на стадии формирования научно-технического задела. Такую компетенцию мы хотим развивать у себя в институтах. Конечно, делать это будем, в том числе, с привлечением кадров из промышленности, координируя с партнёрами шаги в этом направлении. То есть системная интеграция в рамках создания демонстраторов технологий, демонстраторов узлов должна осуществляться нашими институтами.

Но если мы говорим про стадии производства демонстраторов, то тут не обойтись без активного участия промышленности. Мы планируем реализовать организационно-финансовые механизмы вовлечения промышленности на стадии создания задела, задолго до начала прикладных опытно-конструкторских работ. Фактически, мы предлагаем совместное выполнение научно-технологических проектов, где под руководством наших институтов будет осуществляться доработка технологий и их демонстрация, а промышленность, изготавливая эти демонстраторы, будет использовать наработки для формирования аванпроектов или эскизных проектов будущей авиационной техники. То есть НИЦ не претендует на то, чтобы делать или проектировать новую авиационную технику, это прерогатива промышленности. Но научное сопровождение этого процесса в таком механизме - это точно наша задача.

- Сегодня вся аэрокосмическая индустрия находится в ожидании появления прорывных технологий, которые позволят совершить качественный рывок, выйти на новый уровень скоростей, эффективности, экологичности. На ваш взгляд, в каком направлении следует вести поисковые исследования России? И, в целом, какое место создание НТЗ должно занимать в отраслевой стратегии?

- На наш взгляд, во-первых, нужно продолжать те национальные проекты создания новой авиационной техники, которые реализуются в России. Это, прежде всего, программа модернизации и развития семейства самолётов Sukhoi Superjet 100 и проведение сертификации и вывод на рынок самолёта МС-21.

При этом сохранение авиапрома и его дальнейшего развитие в первую очередь связано с восстановлением компетенций в области научно-технического и научно-технологического задела. А формировать его нужно в двух направлениях. Первое - достаточно узкие целевые ниши, где у нас ещё существуют очень хорошие заделы, где мы могли бы на уровне мировых лидеров представить свою продукцию. Это, прежде всего, сверхзвуковая и гиперзвуковая техника гражданского назначения, более совершенные аэродинамические схемы, обеспечивающие повышенные эксплуатационные качества и экологические характеристики. Второе направление - абсолютно новые воздушные суда, новые концепции, такие как полностью электрический самолёт, гибридные силовые установки. Именно эти направления мы считаем наиболее перспективными и, соответственно, под них крайне важно формировать опережающий научно-технический задел. Тогда есть шанс получить прорывные решения, которые позволят уверенно конкурировать с ведущими мировыми производителями.

- Международный авиационно-космический салон является отличной возможностью представить видение стратегических приоритетов в развитии авиации, показать перспективные решения. С чем вы выходите на МАКС?

- На МАКС-2017 будет представлен объединённый стенд НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского", включая все научно-исследовательские центры, входящие в его состав. Фактически, мы впервые участвуем в МАКС в таком статусе и составе. Мы делаем акцент на перспективных технологиях, которые определяют облик авиации будущего. Поэтому одним из ключевых экспонатов станет макет гибридно-электрической силовой установки, в которой применяется оборудование, использующее эффект высокотемпературной сверхпроводимости. Ее номинальная мощность должна составить 500 кВт. Это важный шаг к созданию полностью электрического самолета. ЦИАМ, являющийся головным исполнителем работ по этой теме, также представит свои последние наработки в области применения новых материалов и развития аддитивных технологий.

ЦАГИ покажет концепцию сверхзвукового делового и пассажирского самолёта на 20 и 80 мест, это достаточно узкая рыночная ниша, где мы можем выступить на уровне мировых лидеров. Ещё одна концептуальная разработка - тяжёлый транспортный самолёт интегральной схемы, удачно сочетающий задел по традиционным транспортным воздушным судам и экранопланам. Такое решение позволит обеспечить перевозку грузов массой до 500 тонн на расстояние порядка 6 тыс. км со скоростью около 500 км в час.

Центральным экспонатом ГосНИИАС станет универсальный стенд прототипирования воздушного судна. Это новая его генерация с полностью интегрированными системами синтезированного и улучшенного видения, ситуационно зависимой индикации на лобовом стекле и навигации по аэродрому. Впервые демонстрируются приложения для планшета пилота, например, электронный бортовой журнал, а также операционная система реального времени JetOS.

В лётной программе авиасалона примет участие самолет ТВС-2ДТС, созданный в СибНИА. Это проект глубокой модернизации самолёта Ан-2. Если предыдущий их проект предусматривал ремоторизацию самолётов Ан-2, это был вариант ТВС-2МС, то теперь создано новое цельнокомпозитное воздушное судно ТВС-2ДТС. Это очень важный проект для нашей малой авиации.

Олег Пантелеев