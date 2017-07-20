Турция завершила переброску военных на базу в Катар



Турецкий военный на фоне флага

Источник: © AP Photo / Burhan Ozbilici Турецкий военный на фоне флагаИсточник: © AP Photo / Burhan Ozbilici

АНКАРА, 20 июл - РИА Новости. Завершилась переброска турецких военнослужащих на базу в Катар, передает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Катара.

Сообщается, что шестая группа турецких военнослужащих прибыла на военную базу Турции в Катар. В оборонном ведомстве Катара отметили, что Доха и Анкара активно сотрудничают в оборонной сфере, а также в рамках усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, защите безопасности и стабильности в регионе.

Соглашение о размещении в Катаре контингента ВС Турции с целью обучения военных вступило в силу в июне 2015 года, а работа по его реализации началась в октябре 2015 года. По данным турецкого генштаба, еще в апреле 2016 года было подписано соглашение о начале работ по размещению турецкого военного контингента на территории Катара, которое было одобрено парламентом Турции 7 июня 2017 года.

Посол Турции в Катаре Ахмет Демирок сообщил, что на базе будут размещены порядка трех тысяч солдат сухопутных войск, военнослужащие ВВС и ВМС страны, а также инструкторы и силы спецназначения.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.