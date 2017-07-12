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Китайские самолеты ARJ21-700 разрешили выпускать серийно

14.07.2017 ATO.ru 131 0
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Самолет СОМАС ARJ21-700
Первый китайский региональный пассажирский самолет СОМАС ARJ21-700 (серийный номер АС106, регистрационный номер В-3321), поставленный авиакомпании Сhengdu Airlines. Чэнду, 29.11.2015
Источник: "Синьхуа" / www.news.cn

Китайская самолетостроительная корпорация COMAC получила разрешение от Администрации гражданской авиации КНР (СAAC) на серийное производство региональных реактивных самолетов ARJ21-700, пишет ATW. Разрешение выдано через 2,5 года после сертификации типа и чуть больше чем через год после его ввода в коммерческую эксплуатацию.


Стартовый эксплуатант ARJ21-700, рассчитанного на перевозку 90 пасс., — китайская авиакомпания Chengdu Airlines, базирующаяся в аэропорту города Чэнду. Первый коммерческий полет на этом самолете она совершила 24 июня 2016 г.ода Сейчас в ее парке числится два борта этого типа, которые летают из Чэнду в Чанша и Шанхай. Обслуживанием самолетов занимается производитель.


По итогам первого года эксплуатации COMAC готовится внести в конструкцию ARJ21-700 доработки. Среди прочего они должны снизить уровень шума в салоне, улучшить герметичность дверей и повысить безопасность полетов при эксплуатации самолета под ливнем. Доработки станут не первыми: в 2015 году СAAC уже выдала дополнение к сертификату типа.


Chengdu Airlines заказала 30 самолетов ARJ21-700. В этом году COMAC планирует поставить ей пять бортов. Передача оставшихся 23 самолетов ожидается в следующие 5–6 лет.


ARJ21-700 формально представляет конкуренцию самолетам семейств Embraer E-Jet и E-Jet E2, Bombardier CRJ и Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Впрочем, перспективы реальной конкуренции довольно ограниченные, так как китайский самолет не имеет иностранных сертификатов. По прошлогодним данным, COMAC получила заказы на 413 ARJ21. Производитель рассчитывает разработать удлиненную версию ARJ21-900 на 105 пасс.
12.07.2017
Права на данный материал
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
ARJ21
СуперДжет-100
Компании
Bombardier
COMAC
Embraer

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