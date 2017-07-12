Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
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АПЛ «Томск»
Источник: Дальневосточный завод "Звезда"
ЦАМТО, 12 июля. Экипаж атомного подводного крейсера "Томск" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе выполнения плановых задач в море успешно произвел пуск крылатой ракеты по береговой цели.
Стрельба сверхзвуковой крылатой ракетой "Гранит" выполнялась из подводного положения по наземной мишенной позиции, находящейся на полигоне Кура в Камчатском крае. Пуск произведен из акватории Охотского моря.
В ходе выполнения задач в море подводники выполнили более десятка различных боевых упражнений, в том числе скрытное перемещение под водой на позицию пуска и уход от огневого поражения условного противника после стрельбы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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12.07.2017
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