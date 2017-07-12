Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты



АПЛ «Томск»

Источник: Дальневосточный завод "Звезда" АПЛ «Томск»Источник: Дальневосточный завод "Звезда"

ЦАМТО, 12 июля. Экипаж атомного подводного крейсера "Томск" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе выполнения плановых задач в море успешно произвел пуск крылатой ракеты по береговой цели.

Стрельба сверхзвуковой крылатой ракетой "Гранит" выполнялась из подводного положения по наземной мишенной позиции, находящейся на полигоне Кура в Камчатском крае. Пуск произведен из акватории Охотского моря.

В ходе выполнения задач в море подводники выполнили более десятка различных боевых упражнений, в том числе скрытное перемещение под водой на позицию пуска и уход от огневого поражения условного противника после стрельбы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.