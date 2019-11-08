Ремонт атомной подлодки "Томск" начнется в 2020 году

Минобороны России в 2020 году подпишет контракт на ремонт атомной подлодки проекта 949А ("Антей") "Томск", субмарина будет передана Тихоокеанскому флоту в 2021 году, заявил журналистам в четверг в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ, Вилючинск) замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В следующем году мы планируем заключить контракт на ремонт атомного подводного крейсера проекта 949А "Томск" со сдачей лодки в 2021 году", - сказал он, говоря о планах по загрузке СВРЦ.

Замминистра напомнил, что главной задачей 2019 года для завода стала модернизация малого ракетного корабля проекта 1234.1 "Смерч", в результате которой была обновлена система управления вооружением, установлены новые двигатели.

"Но, пожалуй, основным элементом модернизации стало оснащение корабля противокорабельным ракетным комплексом "Уран", которое значительно повысило боевые возможности по уничтожению надводных кораблей", - пояснил Криворучко.

Подводные лодки проекта "Антей" — серия советских АПЛ, вооруженных крылатыми ракетами 3М45 и предназначенных для уничтожения авианосных ударных соединений. Являются усовершенствованной модификацией субмарин проекта 949 "Гранит".