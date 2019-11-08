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Минобороны России в 2020 году подпишет контракт на ремонт атомной подлодки "Томск"

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ЦАМТО, 7 ноября. Минобороны России в 2020 году подпишет контракт на ремонт атомной подлодки проекта 949А ("Антей") "Томск", субмарина будет передана Тихоокеанскому флоту в 2021 году.

Об этом сообщил 7 ноября журналистам в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ, г.Вилючинск) замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

Он напомнил, что главной задачей 2019 года для завода стала модернизация малого ракетного корабля проекта 1234.1 "Смерч", в результате которой была обновлена система управления вооружением, установлены новые двигатели.

"Но, пожалуй, основным элементом модернизации стало оснащение корабля противокорабельным ракетным комплексом "Уран", которое значительно повысило боевые возможности по уничтожению надводных кораблей", – пояснил А.Криворучко.

Подводные лодки проекта "Антей" – серия советских АПЛ, вооруженных крылатыми ракетами 3М45 и предназначенных для уничтожения авианосных ударных соединений. Являются усовершенствованной модификацией субмарин проекта 949 "Гранит", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Гранит
К-150 Томск
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Проекты
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ТОФ
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