Китай выразил интерес к российским вертолетам Ми-38
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Многоцелевой вертолет Ми-38 в пассажирской модификации
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Казанский вертолетный завод провел переговоры с делегацией из Китая по вопросам поставки гражданских и военных вертолетов, сообщили в пресс-службе "Вертолетов России".
"Китайская сторона высказала заинтересованность относительно новой продукции завода: вертолетов Ми-38 и "Ансат". Делегация отметила высокое качество российской вертолетной техники, которая эксплуатируется как в Китае, так и в других странах мира", — говорится в сообщении.
В свою очередь в холдинге заявили, что готовы к поставкам этой вертолетной техники в Китай. "Мы готовы разнообразить вертолетный парк Китайской Народной Республики новыми вертолетами "Ансат" и Ми-38 любой модификации", — говорится в сообщении компании.
Переговоры прошли в рамках рабочего визита китайской делегации на Казанский вертолетный завод. Иностранная делегация ознакомилась с производственными мощностями предприятия. "Целью визита делегации стало налаживание сотрудничества по вопросам поставки гражданской и военной вертолетной техники в КНР", — говорится в сообщении.
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11.07.2017
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