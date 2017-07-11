Китай выразил интерес к российским вертолетам Ми-38



Многоцелевой вертолет Ми-38 в пассажирской модификации

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Многоцелевой вертолет Ми-38 в пассажирской модификацииИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

Казанский вертолетный завод провел переговоры с делегацией из Китая по вопросам поставки гражданских и военных вертолетов, сообщили в пресс-службе "Вертолетов России".

"Китайская сторона высказала заинтересованность относительно новой продукции завода: вертолетов Ми-38 и "Ансат". Делегация отметила высокое качество российской вертолетной техники, которая эксплуатируется как в Китае, так и в других странах мира", — говорится в сообщении.

В свою очередь в холдинге заявили, что готовы к поставкам этой вертолетной техники в Китай. "Мы готовы разнообразить вертолетный парк Китайской Народной Республики новыми вертолетами "Ансат" и Ми-38 любой модификации", — говорится в сообщении компании.

Переговоры прошли в рамках рабочего визита китайской делегации на Казанский вертолетный завод. Иностранная делегация ознакомилась с производственными мощностями предприятия. "Целью визита делегации стало налаживание сотрудничества по вопросам поставки гражданской и военной вертолетной техники в КНР", — говорится в сообщении.