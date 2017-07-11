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Китай выразил интерес к российским вертолетам Ми-38

12.07.2017 RNS 364 0
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Ми-38 в пассажирской модификации
Многоцелевой вертолет Ми-38 в пассажирской модификации
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Казанский вертолетный завод провел переговоры с делегацией из Китая по вопросам поставки гражданских и военных вертолетов, сообщили в пресс-службе "Вертолетов России".

"Китайская сторона высказала заинтересованность относительно новой продукции завода: вертолетов Ми-38 и "Ансат". Делегация отметила высокое качество российской вертолетной техники, которая эксплуатируется как в Китае, так и в других странах мира", — говорится в сообщении.

В свою очередь в холдинге заявили, что готовы к поставкам этой вертолетной техники в Китай. "Мы готовы разнообразить вертолетный парк Китайской Народной Республики новыми вертолетами "Ансат" и Ми-38 любой модификации", — говорится в сообщении компании.

Переговоры прошли в рамках рабочего визита китайской делегации на Казанский вертолетный завод. Иностранная делегация ознакомилась с производственными мощностями предприятия. "Целью визита делегации стало налаживание сотрудничества по вопросам поставки гражданской и военной вертолетной техники в КНР", — говорится в сообщении.
11.07.2017
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принадлежат RNS
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Страны
Китай
Россия
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Ансат
Ми-38
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